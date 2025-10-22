Τη μία ήταν ο Ανδρέας Χασαπόπουλος που αποχώρησε πυροβολώντας κατά πάντων από το Άλμα του Οδυσσέα Μιχαηλίδη. Την επόμενη ήταν ο Αβραάμ Θεμιστοκλέους που έφυγε με βαριές κατηγορίες κατά του τρόπου λειτουργίας της ηγεσίας του Άλματος. Πριν κοπάσει ο απόηχος των αναταράξεων, ήρθε και η αποχώρηση του ακαδημαϊκού Ανδρέα Σεραφείμ, ο οποίος εξέφρασε δημόσια τη δυσαρέσκειά του για τον τρόπο λειτουργίας του κινήματος προβαίνοντας σε σοβαρές καταγγελίες. Ο Ανδρέας Σεραφείμ κατήγγειλε ακόμα ότι δέχθηκε επίσης διαδικτυακή επίθεση από την αδελφή του Οδυσσέα Μιχαηλίδη, Αναστασία Μιχαηλίδου.

«Διάβασα: “πολίτες για την Κύπρο”. Δεν ήξερα ότι εννοεί “άφωνους” πολίτες, να αναπαράγουν απλώς επίσημες ανακοινώσεις. Αν κάνουν το αμάρτημα να εκφράσουν κριτική άποψη, γίνονται αυτοστιγμεί “αρνιά”, “ψεύτες”, “ανέντιμοι”, “δούρειοι ίπποι”. Συγγνώμη, δεν κατάλαβα!», έγραψε μεταξύ άλλων ο Ανδρέας Σεραφείμ. Συνέχισε καταγγέλλοντας τη δημόσια επίθεση που δέχθηκε από την Αναστασία Μιχαηλίδη: «Από την ώρα που είπα την άποψή μου για το Άλμα, μαζεύω χαρακτηρισμούς. Γιατί δεν φτάνει να ασκηθεί κριτική σε μια άποψη — δεκτή η κριτική, αυτή είναι η δημοκρατία — πρέπει να αποδομηθεί και ο εκφραστής της. Αν αυτό είναι το “νέο” στην πολιτική, δεν ξέρω με τι μοιάζει το παλιό».

Και πρόσθεσε: «Και θα “αναθεσμίσουν” τη χώρα αυτοί οι άνθρωποι; Ο ένας κατηγορεί άλλον άνθρωπο για ψυχική αστάθεια — ο ορισμός του bullying. Η κ. Μιχαηλίδου εξαπολύει προσωπικές προσβολές επειδή ασκήθηκε πολιτική κριτική στο Άλμα. Είναι ο φανατισμός και το μένος “αναθέσμιση”; Αχ».

Οι αναρτήσεις αυτές έγιναν μετά την επίθεση που δέχθηκε για την ανάρτηση με την οποία γνωστοποιούσε την αποχώρησή του από το Άλμα. Το Άλμα παρουσίασε χθες και τις προτάσεις του για αναθέσμιση του κράτους.

>> Επανήλθε ο Χασαπόπουλος

Ο Ανδρέας Χασαπόπουλος επανήλθε χθες με νέες καταγγελίες κατά του Άλματος. Στο podcast με τον Χρύσανθο Τσουρούλλη υποστήριξε ότι υπάρχουν κρυφές χρηματοδοτήσεις του Άλματος. Ο ένας, όπως είπε, έχει ακίνητα στην Αγγλία και ο δεύτερος χρηματοδότης ήταν στο πάνελ.

«Ο πολιτικός καιροσκοπισμός δεν μπορεί να ξεγελά όλους, για πάντα»

Σφοδρή επίθεση κατά του βουλευτή Ανδρέα Αποστόλου εξαπέλυσε χθες και η ΕΔΕΚ, μετά τη δήλωση του Νικόλα Παπαδόπουλου ότι θα συμπεριληφθεί ως αριστίνδην στο ψηφοδέλτιο του ΔΗΚΟ. Στην ανακοίνωσή της, η ΕΔΕΚ χρησιμοποιεί πολύ βαρείς χαρακτηρισμούς, κάνοντας λόγο για αποκαλυπτήρια του «πολιτικού καιροσκοπισμού, του πολιτικού τομαρισμού και – εκ των γεγονότων – της κατά συρροή ψευδολογίας».

Όπως αναφέρει, με δεδομένο ότι:

Ο κ. Αποστόλου, όταν ανακοίνωσε αιφνιδιαστικά την αποχώρησή του από την ΕΔΕΚ, επιχείρησε να δικαιολογήσει την απόφασή του στηριζόμενος μόνο σε ανακρίβειες.

Και ότι στην πορεία αποκαλύφθηκε πως πραγματοποιούσε επαφές με το ΔΗΚΟ πολλούς μήνες πριν δήθεν λάβει την απόφασή του.

Αυτό σημαίνει ότι είμαστε ενώπιον πρωτοφανούς πολιτικής ανεντιμότητας εκ μέρους του βουλευτή.

«Είναι πέραν από εμφανές ότι ο κ. Αποστόλου έκρινε ότι μπορεί ευκολότερα, για τον ίδιο, να συνεχίσει την πολιτική του πορεία ως υποψήφιος βουλευτής του ΔΗΚΟ αντί της ΕΔΕΚ. Αυτό είναι η πιο χαρακτηριστική μορφή πολιτικού τομαρισμού, καθώς τίθεται η προσωπική ατζέντα πάνω από ιδέες, θέσεις και διακηρύξεις. Τη διακήρυξη ότι “θα πεθάνω Εδεκίτης”, ο κ. Αποστόλου την ξέχασε, για να έχει περισσότερες πιθανότητες να επανεκλεγεί. Τις θέσεις και προτάσεις της ΕΔΕΚ που προωθούσε ως βουλευτής τις πέταξε, για να έχει περισσότερες πιθανότητες να επανεκλεγεί. Την εμπιστοσύνη που του έδειξε η ηγεσία της ΕΔΕΚ, διορίζοντάς τον ως αντιπρόεδρο του κόμματος χωρίς εκλογές και μέλος όλων των συλλογικών οργάνων της ΕΔΕΚ, με όλα τα δικαιώματα, ο κ. Αποστόλου την πρόδωσε», σημειώνεται στην ανακοίνωση.

Προστίθεται ότι, το χειρότερο για τον κ. Αποστόλου είναι ότι «ασέλγησε πολιτικά στην αγάπη, στη στήριξη και στη βούληση των Εδεκιτών που τον εξέλεξαν βουλευτή».

«Δυστυχώς για τον κ. Αποστόλου, δεν κατάφερε να πείσει, παρά τις ανακρίβειες που αράδιασε και τα επικοινωνιακά τεχνάσματα. Είναι πλέον ηθικά έκπτωτος στη συνείδηση όχι μόνο των Εδεκιτών, αλλά και μεγάλου αριθμού πολιτών, οι οποίοι αντιλήφθηκαν τον καιροσκοπισμό του», τονίζει η ΕΔΕΚ, καλώντας τον να παραιτηθεί από βουλευτής ώστε να καταλάβει την έδρα Εδεκίτης.

Από τα πυρά της ΕΔΕΚ δεν ξέφυγε ούτε η ηγεσία του ΔΗΚΟ, την οποία καλεί να αναλογιστεί «αν ο καιροσκοπισμός, η αποστασία και τα πρόσκαιρα μικροκομματικά οφέλη αξίζουν περισσότερο από πολύχρονους κοινούς αγώνες και συνεργασίες, το μέλλον των οποίων πλέον υπονομεύεται. Και αυτό το λένε στελέχη του ίδιου του ΔΗΚΟ. Θα πρέπει να γνωρίζουν οι φίλοι της ηγεσίας του ΔΗΚΟ ότι ο καιροσκοπισμός, όταν γίνει συνήθεια, θα επαναληφθεί με μαθηματική ακρίβεια.

Η ΕΔΕΚ θα συνεχίσει τον αγώνα της για τον τόπο, για την πατρίδα, για τον λαό, με ήθος και ειλικρίνεια, με σημαία την πολύχρονη ιστορία της και τις παρακαταθήκες του Βάσου Λυσσαρίδη», καταλήγει.