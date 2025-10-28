Λεπτομέρειες απομένουν για να κλείσει η νέα συμφωνία για την στρατηγική εταιρική σχέση της Γαλλίας με την Κυπριακή Δημοκρατία, η οποία αφορά τους τομείς της οικονομίας, της ενέργειας, και της άμυνας. Το Παρίσι έστειλε την τροποποιημένη εκδοχή της συμφωνίας, η οποία θα συζητηθεί το αμέσως επόμενο διάστημα προκειμένου να είναι έτοιμη για υπογραφή όταν ο Γάλλος Πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν θα βρίσκεται στη Λευκωσία εντός Νοεμβρίου.

Η στρατηγική εταιρική σχέση ανάμεσα στις δύο χώρες αναλύθηκε κατά τη συνάντηση που είχαν χθες στη Λευκωσία οι υφυπουργοί Ευρωπαϊκών Υποθέσεων των δύο χωρών, Βενιαμίν Χαντάντ και Μαριλένα Ραουνά. Σε δηλώσεις του κατά τη συνάντηση με τον Πρόεδρο Χριστοδουλίδη ο Γάλλος υφυπουργός Ευρωπαϊκών Υποθέσεων ανέφερε ότι οι δύο πλευρές βρίσκονται πολύ κοντά για να κλείσει η συμφωνία.

Είπε ότι το Παρίσι έστειλε «την τελευταία τροποποιημένη εκδοχή της συμφωνίας, και απομένουν ορισμένες λεπτομέρειες που μπορούμε να συζητήσουμε». Εξέφρασε τη βεβαιότητα ότι οι ομάδες των δύο χωρών θα μπορέσουν να τις ολοκληρώσουν εντός Νοεμβρίου, στις Βρυξέλλες, πριν την επίσκεψη του Προέδρου Μακρόν εδώ στην Κύπρο, για την επίσημη υπογραφή.

Συνεχίζοντας, ο Γάλλος υφυπουργός ανέφερε πως «πρόκειται, πραγματικά, για μια εξαιρετική ευκαιρία να ενισχύσουμε περαιτέρω τη συνεργασία μας, σε οικονομικά και στρατηγικά ενεργειακά ζητήματα, αλλά και στον τομέα της άμυνας, αξιοποιώντας τα ευρωπαϊκά εργαλεία που έχουμε στη διάθεσή μας για να εμβαθύνουμε αυτή τη σημαντική εταιρική σχέση».

Μιλώντας κατά τη συνάντηση με την υφυπουργό για Ευρωπαϊκά Θέματα, Μαριλένα Ραουνά, ο Βενιαμίν Χαντάντ τόνισε πως η Γαλλία είναι έτοιμη να βοηθήσει την Κύπρο να έχει μια πετυχημένη Προεδρία της ΕΕ.

Η κ. Ραουνά, σε δηλώσεις πριν τη συνάντηση, ανέφερε ότι Κύπρος και Γαλλία μοιράζονται μια μακροχρόνια, εξαιρετική συνεργασία και πέραν αυτού του θέματος, την ατζέντα της σημερινής συνάντησης επρόκειτο να απασχολήσει και η ακλόνητη υποστήριξη προς την Ουκρανία.

«Η ρωσική επιθετικότητα κατά της Ουκρανίας είναι ένα ευρωπαϊκό ζήτημα, είναι ένα ζήτημα που αφορά την ευρωπαϊκή αρχιτεκτονική, και αυτό αντηχεί πολύ έντονα εδώ, στο τελευταίο κράτος-μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης υπό στρατιωτική κατοχή», ανέφερε.

Την ατζέντα απασχόλησαν, επίσης, οι διαπραγματεύσεις για το νέο πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο, η ασφάλεια και η άμυνα, θέμα το οποίο θα αποτελέσει βασική προτεραιότητα της Κυπριακής Προεδρίας και η διεύρυνση της ΕΕ.

Για την επικείμενη Κυπριακή Προεδρία της ΕΕ είπε ότι η Γαλλία είναι αποφασισμένη να βοηθήσει και να συνδράμει την Κύπρο με κάθε τρόπο για να καταστήσει την Προεδρία επιτυχημένη, «γιατί πράγματι, έχουμε μπροστά μας πολύ σημαντικές προκλήσεις».

Αναφέρθηκε στην υποστήριξη της Ουκρανίας ενάντια στη ρωσική επιθετικότητα, την ανταγωνιστικότητα της ΕΕ για επιτάχυνση σε ό,τι αφορά την έκθεση Ντράγκι και τις μεταρρυθμίσεις για υποστήριξη των επενδύσεων και της καινοτομίας, εμβαθύνοντας την ενιαία αγορά και προστατεύοντας τη βιομηχανία μας από τον αθέμιτο ανταγωνισμό και την πίεση από το εξωτερικό.

Ο Γάλλος υφυπουργός αναφέρθηκε και στην αναβάθμιση της ευρωπαϊκής βιομηχανικής αμυντικής βάσης «σε μια εποχή κατά την οποία πρέπει να μειώσουμε τις εξαρτήσεις μας από εξωτερικούς παράγοντες και να αντιμετωπίσουμε γεωπολιτικές προκλήσεις».