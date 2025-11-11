Ο Ανδρέας Μαυρογιάννης, διαπραγματευτής για χρόνια στο Κυπριακό, έζησε από πρώτο χέρι όσα έγιναν στο Κραν Μοντανά και υπήρξε αυτόπτης και αυτήκοος μάρτυρας σε πολλά γεγονότα. Το 2023 ήταν υποψήφιος Πρόεδρος με το ΑΚΕΛ. Δεν έπαψε, ωστόσο, ποτέ να καταμαρτυρεί τα γεγονότα όπως ο ίδιος τα έζησε στις κρίσιμες στιγμές των διαπραγματεύσεων, ακόμη κι αν η δική του μαρτυρία χαλούσε το αφήγημα που κάποιοι ήθελαν να προωθήσουν για την ευθύνη της ελληνοκυπριακής πλευράς και του Νίκου Αναστασιάδη στο ναυάγιο του Κραν Μοντανά.

Ο Ανδρέας Μαυρογιάννης επανήλθε και χθες, με αφορμή δήλωση του τέως Προέδρου της Δημοκρατίας Νίκου Αναστασιάδη για τον πρώην Ευρωπαίο Επίτροπο Χρήστο Στυλιανίδη και όσα είπε στην εκπομπή «Τετ-α-τετ» με τον Τάσο Τρύφωνος. Ήταν φιλοξενούμενος στη μεσημβρινή εκπομπή του Άλφα και ρωτήθηκε για όσα ο Νίκος Αναστασιάδης δήλωσε, επικαλούμενος τη μαρτυρία του. Ο Ανδρέας Μαυρογιάννης επιβεβαίωσε τα όσα είπε ο τέως Πρόεδρος της Δημοκρατίας, διευκρινίζοντας ότι χρονικά τα είχε αναφέρει πριν από μερικούς μήνες και όχι σε χρόνο που θα καθόριζε τις σχέσεις τους.

Ο Ανδρέας Μαυρογιάννης επισήμανε πως είναι γεγονός ότι είχε δημιουργηθεί τότε ένα θέμα με τη διάδοση του εντελώς ανυπόστατου και ανεδαφικού τουρκικού αφηγήματος, ότι ο Πρόεδρος έφυγε από το Κραν Μοντανά. Πρόσθεσε, ότι η δημόσια προσωπική αντιπαράθεση είναι επιζήμια, πληγώνει και σπιλώνει ανθρώπους, ενώ αμφισβητεί και τον πατριωτισμό τους. Όπως είπε, «παρά την ένταση και τη διαφωνία», αγαπά και εκτιμά τον Χρήστο Στυλιανίδη, με τον οποίο τον συνδέει μακροχρόνια φιλία, και πάντα τον θεωρεί αξιόλογο άνθρωπο και σημαντικό κεφάλαιο για τον τόπο.

«Ξέρω πως η απάντησή μου μπορεί να μη θεωρηθεί ικανοποιητική μέσα στην αγριότητα των ημερών μας, αλλά πιστέψτε με, δεν είναι καθόλου υπεκφυγή. Δεν θα ήμουν συνεπής με τον εαυτό μου αν έλεγα κάτι άλλο και ήδη νιώθω τύψεις, λυπούμαι και ζητώ συγγνώμη αν συνέβαλα άθελά μου σε αυτή την ένταση», είπε καταληκτικά.

Ο Νίκος Αναστασιάδης υποστήριξε ότι ο τότε Ευρωπαίος Επίτροπος Χρήστος Στυλιανίδης, μίλησε με επικριτικά λόγια ενώπιον του Κολλεγίου των Ευρωπαίων Επιτρόπων, σε σχέση με τους χειρισμούς του κατά τις διαπραγματεύσεις για το Κυπριακό στο Κραν Μοντανά. Όπως είπε ο τέως Πρόεδρος, ο ίδιος είχε αποσπάσει τα εύσημα από την Ύπατη Εκπρόσωπο της Ευρωπαϊκής Ένωσης για Θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας, Φεντερίκα Μογκερίνι, η οποία βρισκόταν στις διαπραγματεύσεις.

Ανέφερε ακόμη ότι είχαν αναχωρήσει μαζί με ελικόπτερο από το Μον Πελεράν και, ενώ ανέμεναν τις πτήσεις τους στο αεροδρόμιο της Γενεύης, είχαν την ευκαιρία να συζητήσουν για όσα η ελληνοκυπριακή πλευρά προέταξε στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων. «Της υπέδειξε ότι δεν είναι ορθά όσα λέει, γιατί ο ίδιος είχε ενημέρωση από τον κ. Τσαβούσογλου και τα πράγματα ήταν εντελώς διαφορετικά».

Σύμφωνα με τον τέως Πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας, Ελληνίδα συνεργάτιδα της κ. Μογκερίνι είχε ενημερώσει τον Ελληνοκύπριο διαπραγματευτή Ανδρέα Μαυρογιάννη για όσα ο κ. Στυλιανίδης φέρεται να είπε εναντίον του. Κατόπιν, ο κ. Μαυρογιάννης συναντήθηκε με τον κ. Στυλιανίδη, ο οποίος του είπε ότι «είναι ντροπή αυτά που έχεις πει στην κ. Μογκερίνι». Για να του απαντήσει εκείνος: «Εγώ εμπιστεύομαι τον Τσαβούσογλου, αυτή είναι η θέση μου και δεν με ενδιαφέρει τι εσείς λέτε». «Όπως αντιλαμβάνεστε, αυτό υπήρξε η αιτία για τη διακοπή των σχέσεων με τον κύριο Στυλιανίδη», πρόσθεσε ο Νίκος Αναστασιάδης.

Ανέφερε ακόμη ότι συνάντησε τον Χρήστο Στυλιανίδη στο περιθώριο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου τον Ιούνιο του 2019 και τον ενημέρωσε πως δεν θα επαναδιοριστεί στη θέση του Επιτρόπου. «Εν τω μεταξύ, η σχέση μας είχε διαρρηχθεί από το 2017 και μετά το Κραν Μοντανά, και έπρεπε να τον ενημερώσω», είπε.

Ο Ανδρέας Μαυρογιάννης, κατά τη χθεσινή παρουσία του στη μεσημβρινή εκπομπή του Άλφα, ξεκαθάρισε ότι ο ίδιος μετέφερε την ιστορία με τον Στυλιανίδη και τη Μογκερίνι φέτος, όταν τον είχε καλέσει ο τέως Πρόεδρος της Δημοκρατίας να παραλάβει το βιβλίο του. Με την άφιξή του εκεί, όπως ανέφερε ο Ανδρέας Μαυρογιάννης, στην παρουσία της δημοσιογράφου Μαρίνας Οικονομίδου, έγινε αυτή η συζήτηση.

Για το χρονικό σημείο κατά το οποίο σημειώθηκε η ρήξη στις σχέσεις Αναστασιάδη – Στυλιανίδη, ο κ. Μαυρογιάννης σχολίασε ότι, απ’ όσο γνωρίζει, το 2017 ο Στυλιανίδης βρισκόταν στην Κύπρο και υποστήριζε τον Νίκο Αναστασιάδη στην προσπάθειά του για επανεκλογή στην Προεδρία της Δημοκρατίας.

Ο τέως διαπραγματευτής δεν έκρυψε τη στεναχώρια του για το γεγονός ότι πολλοί πιστεύουν πως για την αποτυχία στο Κραν Μοντανά ευθύνεται η δική μας πλευρά, και επανέλαβε αυτό που πάντα υποστήριζε: ότι το ναυάγιο επήλθε λόγω της άρνησης του τότε υπουργού Εξωτερικών της Τουρκίας, Μεβλούτ Τσαβούσογλου, να αποδεχθεί δύο από τα έξι σημεία του πλαισίου Γκουτέρες- την κατάργηση του αναχρονιστικού συστήματος εγγυήσεων και όσα αναφέρονταν για τα τουρκικά στρατεύματα.

Στυλιανίδης:: Να δώσουν τα πρακτικά και αποδείξεις

Ο Πρώην Ευρωπαίος Επιτρόπος Ανθρωπιστικής Βοήθειας & Διαχείρισης Κρίσεων Χρήστος Στυλιανίδης, απάντησε στα όσα ανέφερε ο Ανδρέας Μαυρογιάννης λέγοντας πώς επιχειρείται η πολιτική του εξόντωση και κάλεσε να δοθούν τα πρακτικά από τη συνεδρία του Κολλεγίου των Επιτρόπων στη δημοσιότητα.

«Επιχειρείται η πολιτική και ηθική μου εξόντωση από ένα σύστημα που καθοδηγεί ο τέως πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας Νίκος Αναστασιάδης, ο οποίος έφερε την Κύπρο σε απόλυτη ανυποληψία λόγω σοβαρών θεμάτων διαφθοράς.

Κάποιοι επιχειρούν σε επίπεδο κουτσομπολιού να βάλουν στο στόμα μου λέξεις και απόψεις που ποτέ δεν είπα. Όσον αφορά στη συζήτηση στο Κολλέγιο Επιτρόπων μετά το Κραν Μοντανά, τους προκαλώ να δώσουν τα πρακτικά της Επιτροπής και αποδείξεις.

Μέχρι στιγμής δεν έχω μιλήσει δημοσίως για τα γεγονότα στο Κραν Μοντανά. Η σιωπή για μένα ήταν εθνική ευθύνη. Αν προκληθώ περισσότερο θα αποφασίσω τι θα είναι καλύτερο με κριτήριο την επιβίωση του ελληνισμού στην Κύπρο. Συνεχίζω τον αγώνα μου για την αλήθεια και για μια ενωμένη, ευρωπαϊκή Κύπρο», έγραψε σε ανάρτηση του ο Χρίστος Στυλίανίδης.