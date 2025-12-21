Την ισχύ που προκύπτει μέσα από την Ένωση συμβολίζει το λογότυπο της Κυπριακής Προεδρίας του Συμβουλίου της ΕΕ, εμπνευσμένο από το παραδοσιακό λευκαρίτικο κέντημα.

Ερωτηθείς για τη σημασία του λογότυπου, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Νίκος Χριστοδουλίδης, είπε ότι το νήμα που αποτελεί το λευκαρίτικο κέντημα συνυφαίνει τα 27 κράτη μέλη και «συμβολίζει την ενότητα της ΕΕ και τον μεγάλο μας στόχο για μια ακόμα πιο αυτόνομη Ευρώπη, ανοιχτή στον κόσμο».

Όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση της Προεδρίας, το λευκαρίτικο κέντημα αποτελεί άυλη πολιτιστική κληρονομιά, αναγνωρισμένη από την UNESCO και αντανακλά “τη δημιουργικότητα, την ανθεκτικότητα και το διαχρονικό πνεύμα της Κύπρου”, μιας χώρας με βαθιές ευρωπαϊκές ρίζες, που δημιουργεί γέφυρες μεταξύ ανθρώπων, περιοχών και πολιτισμών καθ’ όλη τη διάρκεια της ιστορίας της.

Σε βίντεο που προβλήθηκε την Κυριακή, κατά την αποκάλυψη του λογότυπου, αναφερόταν ότι στο κέντρο του λευκαρίτικου κεντήματος, βρίσκεται το νήμα. «Εύθραυστο μόνο του, αλλά ισχυρό και συνεκτικό όταν υφαίνεται μαζί με άλλα».

Στην ανακοίνωση σημειώνεται ότι η σύνθεση πολλών νημάτων αποκτά συνοχή και αντοχή. Αυτή η ιδέα λειτουργεί ως μεταφορά για τη δύναμη που προκύπτει από την ενότητα, από τη σύμπραξη σε ένα ενιαίο, αρμονικό και ανθεκτικό σύνολο: το ευρωπαϊκό εγχείρημα.

Το λογότυπο αποτελείται από 27 στοιχεία, που αντιπροσωπεύουν τα 27 κράτη μέλη της ΕΕ. Τα στοιχεία συνενώνονται, σχηματίζοντας μια ισχυρότερη και πιο ενωμένη Ένωση. Όπως αναφέρεται, η σύνθεση παραπέμπει και στον λαμπερό κυπριακό ήλιο. Οι θερμές αποχρώσεις του πορτοκαλί αντανακλούν τη χάλκινη απόχρωση της κυπριακής σημαίας και τη λάμψη του ήλιου. Το βαθύ μπλε της ΕΕ στο φόντο τονίζει την ταυτότητα της Κύπρου ως αναπόσπαστου μέρους της ΕΕ, με ξεχωριστό χαρακτήρα, αλλά άρρηκτα συνυφασμένο με το ευρωπαϊκό σύνολο.

Σύμφωνα με την Προεδρία, το λογότυπο μεταδίδει την ιδέα ότι η δύναμη της Ένωσης έγκειται σε ό,τι την ενώνει: «τη συνεργασία, την αλληλεγγύη, τη σταθερότητα και την εμβάθυνση της ολοκλήρωσης».

Πρόεδρος της Δημοκρατίας – Παρουσίαση του Προγράμματος και των Προτεραιοτήτων της Κυπριακής Προεδρίας του Συμβουλίου της ΕΕ Συνεδριακό Κέντρο Λευκάρων, Λάρνακα, Κύπρος Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας κ. Νίκος Χριστοδουλίδης παρουσιάζει το Πρόγραμμα και τις Προτεραιότητες της Κυπριακής Προεδρίας του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ). // President of the Republic of Cyprus – Presentation of the programme and priorities of the Cyprus Presidency of the Council of the EU Lefkara Conference Centre, Larnaka, Cyprus The President of the Republic of Cyprus, Mr Nikos Christodoulides, presents the programme and priorities of the Cyprus Presidency of the Council of the European Union (EU).

Όπως σημειώνεται, «η Κυπριακή Προεδρία του Συμβουλίου της ΕΕ δεσμεύεται να οδηγήσει την Ένωση προς τα εμπρός, με όραμα μια Ευρώπη ισχυρή, ανθεκτική και προκλήσεις στους τομείς της ασφάλειας και της άμυνας, της ανταγωνιστικότητας, της δημοσιονομικής σταθερότητας, της ενέργειας, της πράσινης και της ψηφιακής μετάβασης, της κοινωνικής συνοχής και της περιφερειακής συνεργασίας σε έναν ταχέως μεταβαλλόμενο και ολοένα και πιο απρόβλεπτο κόσμο».

Το λογότυπο είναι δημιουργία του γραφίστα Μάριου Κουρουφέξη.

ΚΥΠΕ