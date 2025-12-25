Συχνά πυκνά, και μία ανακοίνωση υποψηφιότητας. Άλλοτε κατά μόνας και άλλοτε κατά ομάδες. Τα κόμματα παίζουν με την ονοματολογία και τη δημιουργία εντυπώσεων. Μετά τον ΔΗΣΥ και το ΑΚΕΛ, τα μικρότερα κόμματα βρίσκονται σε διαδικασία κατάρτισης ψηφοδελτίου.

Θα πρέπει να διευκρινιστεί ότι για τον ΔΗΣΥ υπάρχει η εκκρεμότητα της Λάρνακας και της Πάφου, ενώ το ΔΗΚΟ δεν έχει μπει ακόμη στα «βαθιά» των ανακοινώσεων. Σημείο αναφοράς, ασφαλώς, για το ΔΗΚΟ είναι οι μετεγγραφές του Ανδρέα Αποστόλου από την ΕΔΕΚ και του Μιχάλη Γιακουμή από τη ΔΗΠΑ, καθώς και η συμμετοχή στο ψηφοδέλτιο πρώην στελεχών της Αλληλεγγύης, όπως ήταν η περίπτωση του Γιώργου Παπαδόπουλου.

Οι ανακοινώσεις των κομμάτων μέχρι στιγμής έχουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον, καθώς επιλέγουν να τις κάνουν σε τακτά χρονικά διαστήματα, ούτως ώστε να στρέφουν την προσοχή πάνω τους. Κάποιοι προχώρησαν, έστω και με αυτόν τον τρόπο, αρκετά, κάποιοι άλλοι σε λιγότερο βαθμό. Παρακάτω συνοψίζουμε τις μέχρι τώρα ανακοινώσεις των κομμάτων, πέραν του ΔΗΣΥ και του ΑΚΕΛ, που έχουν ανακοινώσει συνολικά τους υποψηφίους τους.

Συγκεκριμένα, έχουμε:

ΕΛΑΜ

Επιλέγει να κάνει ανακοίνωση για τον κάθε υποψήφιο ξεχωριστά. Τακτική με την οποία θέλει, προφανώς, να έχει μία διαρκή παρουσία στην επικαιρότητα και να δείχνει μια διαρκή κινητικότητα. Οι πληροφορίες αναφέρουν ότι μέχρι το τέλος Ιανουαρίου θα ολοκληρώσει τις ανακοινώσεις του.

Μέχρι στιγμής, οι υποψήφιοί του ανά επαρχία έχουν ως εξής:

Λευκωσία: Χρίστου Χρίστος (πρόεδρος), Πελεκάνος Μάριος, Χατζηησυμεού Παναγιώτης, Τίνα Αγαπίου, Αντρέας Παπαχαραλάμπους, Πέτρος Κουντουρέσιης, Σωτήρης Αντωνίου, Λευκή Στυλιανού, Ρούλα Γεωργιάδου, Λίζα Κεμιτζή, Στέλιος Στυλιανού.

Λεμεσός: Ανωγυριάτης Πόλυς, Αλέξανδρος Αλεξάνδρου, Κωνσταντίνος Παμποσκής, Μαρία Παστελλά, Χαμπουλάς Ευγένιος, Περικλής Στυλιανού, Ζαχαρίας Αθανασιάδης, Κωνσταντίνος Γεωργίου.

Αμμόχωστος: Λίνος Παπαγιάννης, Λίνος Χατζηγεωργίου, Αλέξης Κωνσταντίνου, Ζαφείρω Κάστανου, Νεφέλη Κουρτή, Μαρία Κόρυτσα.

Λάρνακα: Σωτήρης Ιωάννου, Αντρέας Καδής, Βαλεντίνος Αλαμάνγκος, Στέλιος Πασιουρτίδης, Αντριάνα Χριστοδούλου.

Πάφος: Μιχαήλ Μιχάλης, Χαράλαμπος Γρηγορίου, Δημήτρης Παπαδημήτρης.

Κερύνεια: Γιώργος Τοουλάς.

ΕΔΕΚ

Η αλλαγή ηγεσίας, τα εσωκομματικά ζητήματα και το γεγονός ότι μεσολάβησε μία παγκύπρια συνδιάσκεψη, η οποία, κατά την ηγεσία του κόμματος, ήταν και ένα άνοιγμα προς αποστασιοποιηθέντες ή διαγραφέντες ΕΔΕΚίτες, καθυστέρησαν τις ανακοινώσεις. Προς το παρόν γίνονται μεμονωμένες ανακοινώσεις σε διάφορες επαρχίες. Μέχρι στιγμής, τα δεδομένα με την ΕΔΕΚ έχουν ως εξής:

Κερύνεια: Μάριος Κύρου (εκπαιδευτικός, πρόεδρος Επαρχιακής Επιτροπής ΕΔΕΚ Κερύνειας), Μάριος Λεωνίδου (χημικός, κοινοβουλευτικός συνεργάτης ΕΔΕΚ).

Λεμεσός: Λύσανδρος Λυσάνδρου (δικηγόρος, πρόεδρος ΑΡΗ Λεμεσού), Νίκος Ν. Μετζίτικος (δικηγόρος), Ανδρομάχη Γεωργίου (δικηγόρος, νομικός σύμβουλος), Αγγέλα Νεοκλέους (σχολική έφορος Ανατολικής Λεμεσού), Άδωνις Κωνσταντίνου (διεθνολόγος, μέλος Πολιτικού Γραφείου ΕΔΕΚ).

Λευκωσία: Θεόδωρος Μελέτης (εκπαιδευτικός), Σοφία Χριστοδούλου Μακρή (δικηγόρος, πρόεδρος Νεολαίας ΕΔΕΚ).

Πάφος: Βασίλης Θεοδώρου (λογιστής, πρόεδρος «Ακρίτα» Χλώρακας), Βάσος Δημήτριου (πολιτικός μηχανικός, πρόεδρος Επαρχιακής Επιτροπής ΕΔΕΚ Πάφου), Παναγιώτης Καραγιάννης (ιδιοκτήτης κουρείου), Πέτρος Στυλιανάκης (καθηγητής Πληροφορικής, μέλος Πολιτικού Γραφείου ΕΔΕΚ).

ΔΗΠΑ

Ο Μάριος Καρογιάν θέλει να στείλει μήνυμα γενικής αντεπίθεσης, με στόχο την ανατροπή των δημοσκοπήσεων που δείχνουν τη ΔΗΠΑ με πολύ χαμηλά ποσοστά. Αυτό που προτάσσει είναι η εμπειρία του σε εκλογικές αναμετρήσεις και το γεγονός ότι αρκετές φορές στο παρελθόν ανέτρεψαν προγνωστικά. Αυτή τη φορά, βέβαια, το πιθανότερο είναι ότι ο ίδιος δεν θα είναι υποψήφιος.

Από την υφιστάμενη κοινοβουλευτική του ομάδα, ο μόνος που θα επαναδιεκδικήσει εκλογή είναι ο Αλέκος Τρυφωνίδης. Από εκεί και πέρα, θα ακολουθήσουν άλλες τέσσερις ανακοινώσεις με αριθμό υποψηφίων για τη ΔΗΠΑ. Μέχρι το τέλος Ιανουαρίου αναμένεται ότι θα ολοκληρώσει τις ανακοινώσεις της. Η πρώτη δεκάδα υποψηφίων ανακοινώθηκε την περασμένη βδομάδα και περιλαμβάνει κομματικά στελέχη και αριστίνδην υποψηφίους.

Πρόκειται για τους:

Λευκωσία: Μαρίνος Κλεάνθους, Ελευθέριος Αντωνίου, Ελένη Βραχίμη.

Λεμεσός: Μάριος Στυλιανού, Ρένος Κουμή, Σταύρος Σταύρου.

Αμμόχωστος: Δρ Σέργης Σεργίου.

Λάρνακα: Γιώργος Κούμας, Δέσποινα Παπαδοπούλου.

Πάφος: Ανδρέας Κεσούρης.

Οικολόγοι

Το Κίνημα Οικολόγων βρίσκεται σε μία νέα φάση μετά την αλλαγή ηγεσίας και την ανάληψη της προεδρίας από τον Σταύρο Παπαδούρη. Μέχρι στιγμής έχει ανακοινώσει αρκετούς υποψηφίους και επιχειρεί να κάνει την αντεπίθεσή του, διεκδικώντας συνέχιση της κοινοβουλευτικής παρουσίας του.

Οι υποψήφιοί του μέχρι στιγμής είναι οι εξής:

Λευκωσία: Αριστοτέλους Χαράλαμπος, Γιάγκου Άδωνις, Δανιηλίδης Βαλέριος, Δημητρίου Σταυρούλα, Θεοφάνους Ανδρέας, Καραχάν Οζ, Λουκά Νικολέτα, Λυμπουρή-Κοζάκου Έλενα, Οικονόμου Γιάννης, Σακαδάκη Αλεξία, Τσιμίλλης Κυριάκος, Χατζηστυλλή Κατερίνα, Χρίστου Ανδρέας.

Λεμεσός: Νικολαΐδης Ζήνωνας, Παπαβασιλείου Στάμος, Παπαδόπουλος Μίλτος, Πιερίδου Μόνικα, Ιταλής Μιχάλης.

Κερύνεια: Χριστοδουλίδης Ντίνος, Φουρουκλά Στάλω.

Αμμόχωστος: Παράσχος Μιχάλης, Σταυρά Εύη, Χρίστου Μυριάνα.

Πάφος: Μιχαηλίδης Ανδρέας, Ταμένου Ειρήνη.

Σύντομα αναμένεται η ανακοίνωση υποψηφιότητας της Μαρίας Κολά και του Παναγιώτη Ταλιώτη στην επαρχία Λευκωσίας και του Ανδρέα Μαυρίκιου στη Λεμεσό.

ΒΟΛΤ

Προχώρησε ήδη με τις πρώτες ανακοινώσεις υποψηφίων του. Η ηγεσία του επιχειρεί μια έντονα πολιτικοποιημένη εκστρατεία, εστιασμένη σε θέματα πολιτικής, θέλοντας να αναδείξει τη διαφορά του από τα υπόλοιπα κενοφανή κόμματα. Μέχρι στιγμής, οι υποψήφιοί του είναι οι εξής:

Λευκωσία: Αλεξάνδρα Ατταλίδου (βουλεύτρια), Ανδρομάχη Σοφοκλέους (συμπρόεδρος), Χαρίλαος Βελάρης (αντιπρόεδρος), Έφη Ξάνθου, Γιάννης Τιρκίδης, Άλεξ Αποστολίδης, Κώστας Κωσταντή. Υποψήφιες αναμένεται να είναι και οι Σοφία Βασιλείου, κόρη του πρώην Προέδρου της Δημοκρατίας Γιώργου Βασιλείου, καθώς και η Δέσποινα Θεοχαρίδου.

Λεμεσός: Πάνος Παρράς (συμπρόεδρος). Αναμένεται επίσης η υποψηφιότητα της Φρύνης Ονουφρίου, της Μελίνας Λιμνάτη και του Αντρέα Σουτζή.

Αμμόχωστος: Γιώτα Αυξεντίου (δημοτική σύμβουλος Αμμοχώστου με το Volt), Πιέρος Κάρουλλας (εκπρόσωπος Τύπου), Αρτέμης Μιχαήλ.

Κερύνεια: Νατάσα Ιωάννου.

Άλμα

Επιχειρεί δυναμικό «μπάσιμο» στο πολιτικό σκηνικό και έχει ως προμετωπίδα της προσπάθειάς του το προφίλ που έχτισε ο Οδυσσέας Μιχαηλίδης ως Γενικός Ελεγκτής. Παρουσίασε επίσης προτάσεις πολιτικής σε κάποιες θεματικές.

Μέχρι στιγμής ανακοίνωσε τους εξής υποψηφίους:

Λευκωσία: Οδυσσέας Μιχαηλίδης, Ανδρούλα Καμιναρά, Μιχάλης Παρασκευάς, Σταύρια Παναγίδου, Γιούλα Πιτσιάλη, Μάριος Στυλιανού, Μιχάλης Ιερείδης, Χριστίνα Ιωάννου, Κύπρος Κυπριανού, Μιχάλης Νικηφόρου, Μιχάλης Παντελίδης.

Λεμεσός: Μπόρκα Γκροτζανόβσκα, Ανδρέας Χειμωνίδης.

Αμμόχωστος: Μαρία Θεριστή, Βασίλης Μαύρος.

Λάρνακα: Παναγιώτης Ευαγγελίδης, Πέτρος Ζαρούνας.

Πάφος: Μάριος Νεοφύτου.

Κερύνεια: Γρηγόρης Νεοκλέους, Κατερίνα Παπαραδαμάνθους.

Ανακοινώσεις υποψηφίων έγιναν και από το Κίνημα Ενωμένων Κυπρίων Κυνηγών. Συμμετοχή στις εκλογές ανακοίνωσε και το Πράσινο Κόμμα, στο οποίο έχει ενταχθεί και το Κόμμα για τα Ζώα.

Σημειώνεται ότι, παρά τις ανακοινώσεις για πρόθεση συμμετοχής από την Άμεση Δημοκρατία του Φειδία Παναγιώτου και το «Σήκου Πάνω» του Χριστόφορου Τορναρίτη, ακόμη δεν έχουν εγγραφεί ως κόμματα. Συνολικά, στο μητρώο κομμάτων είναι εγγεγραμμένα 25 κόμματα. Αυτό προϊδεάζει για ρεκόρ υποψηφιοτήτων.

Θα πρέπει να σημειωθεί ότι κάθε υποψήφιος, με την υποβολή των υποψηφιοτήτων, πληρώνει παράβολο 500 ευρώ, το οποίο επιστρέφεται στους υποψηφίους των συνδυασμών που θα έχουν συγκεντρώσει ποσοστό πέραν του 1/3 του εκλογικού μέτρου της επαρχίας