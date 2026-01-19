Κύπρος- Ελλάδα και Αίγυπτος επιβεβαίωσαν τη στενή συνεργασίας τους στην περιοχή, με τους Υπουργούς Εξωτερικών των χωρών να διαβεβαιώνουν για συνέχιση αυτής και διεύρυνση της και σε νέους τομείς. Η χθεσινή τριμερή των ΥΠΕΞ στον Κάιρο, έρχεται σε ένα ιδιαίτερα συμβολικό χρονικό σημείο, καθώς στις 4 Φεβρουαρίου είναι προγραμματισμένη επίσκεψη στην Αίγυπτο του Τούρκου Προέδρου Ταγίπ Ερντογάν. Ένα ταξίδι που ασφαλώς μπαίνει στην εξίσωση των προσπαθειών της Άγκυρας να αναθερμάνει τις σχέσεις της με το Κάιρο.

Οι τουρκοαιγυπτιακές επαφές δεν επηρεάζουν ωστόσο τον άξονα συνεργασίας της Αιγύπτου με Κύπρο και Ελλάδα, στον οποίο η παρούσα αιγυπτιακή Κυβέρνηση δίνει ιδιαίτερη σημασία και βαρύτητα. Αυτό ήταν και το μήνυμα της τριμερούς των τριών ΥΠΕΞ που ήρθε να προλάβει τις όποιες εντυπώσεις από την επίσκεψη Ερντογάν.

Τόσο ο Κωνσταντίνος Κόμπος όσο και ο Γιώργος Γεραπετρίτης, στις δηλώσεις τους χθες μετά την ολοκλήρωση της συνάντησης, τόνισαν ιδιαίτερα τη σημασία για την περιοχή, της τριμερούς Κύπρου- Ελλάδας- Αιγύπτου. Θα πρέπει επίσης να σημειωθεί η αναφορά του Κωσταντίνου Κόμπου στην κυπριακή προεδρία της ΕΕ και τη σημασία που αποδίδεται στην περιοχή σε μια περίοδο κατά την οποία βρίσκονται αρκετά ανοικτά μέτωπα.

«Πρώτα απ’ όλα, συζητήσαμε τις διμερείς μας σχέσεις και το πλήρες φάσμα των εξελίξεων μετά την περσινή σύνοδο κορυφής, κατά την οποία ενισχύσαμε τη θεσμική μας συνεργασία. Το ζητούμενο πλέον για τους πολιτικούς μας ηγέτες είναι να διασφαλίσουν την πλήρη υλοποίηση όσων έχουμε συμφωνήσει, αλλά και να εντοπίσουν νέους τομείς συνεργασίας. Στο πλαίσιο αυτό, οι συζητήσεις μας επικεντρώθηκαν σε πρακτικά μέτρα για το επόμενο διάστημα, καθώς και σε έναν μηχανισμό παρακολούθησης των εξελίξεων, ανέφερε στις δηλώσεις του ο Κωνσταντίνος Κόμπος.

Πρόσθεσε επίσης ότι αυτή η τριμερής σχέση στηρίζεται σε στέρεες βάσεις: τη δέσμευσή μας στο δημόσιο διεθνές δίκαιο και τις εκφάνσεις του, την πλούσια ιστορία μας και, φυσικά, τη γεωγραφική μας εγγύτητα. Πρόκειται για εξαιρετικά σημαντικές αρχές, ιδίως σε περιόδους αναταράξεων όπως αυτές που βιώνουμε σήμερα.

Σημείωσε μάλιστα την αναφορά που έγινε από τους Υπουργούς Εξωτερικών Ελλάδας και Αιγύπτου, στα περιφερειακά ζητήματα που συζητήθηκαν τη Συρία, το Σουδάν, την Υεμένη, τη Λιβύη, τη Γάζα και το Ιράν. Όπως σημεώισε ο Κωνσταντίνος Κόμπος, όλα αυτά εκτυλίσσονται στην άμεση γειτονιά μας και ο συντονισμός και η συνεργασία μας ως προς τον τρόπο αντιμετώπισης όλων αυτών των κρίσεων είναι εξαιρετικά σημαντικά, τόσο σε επίπεδο διμερών σχέσεων όσο και στο πλαίσιο του συντονισμού μας σε διεθνή φόρα.

«Σε ό,τι αφορά την ανάληψη της Προεδρίας του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης από την Κύπρο, για εμάς η προτεραιότητα είναι να προσπαθήσουμε να συνδέσουμε την ΕΕ με αυτό το μέρος του κόσμου, με τη δική μας περιοχή. Και ειδικά σε σχέση με την Αίγυπτο, θέλουμε να αξιοποιήσουμε τα ιδιαίτερα θετικά αποτελέσματα της πρόσφατης Συνόδου Κορυφής ΕΕ–Αιγύπτου, αλλά και να διασφαλίσουμε ότι το νέο Σύμφωνο για τη Μεσόγειο θα περιλαμβάνει την Αίγυπτο με τρόπο που να αντικατοπτρίζει πραγματικά τη σημασία και την αξία της για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Η Αίγυπτος έχει λειτουργήσει ως πυλώνας ασφάλειας για την ΕΕ, όχι μόνο σε ό,τι αφορά το μεταναστευτικό. Είμαστε ισχυροί υποστηρικτές της Αιγύπτου στις Βρυξέλλες, όσον αφορά τη δίκαιη στήριξη που δικαιούται για το σύνολο του έργου που έχει επιτελέσει για την ΕΕ και την περιοχή γενικότερα», υπέδειξε.

Αναφερόμενος στη σχέση των τριών χωρών, ο Κωνσταντίνος Κόμπος δήλωσε ότι αυτή η σχέση βασίζεται στην προβλεψιμότητα, την αξιοπιστία και τη συνέπεια. «Πρόκειται για ιδιαίτερα σπάνιες αρετές, πολύτιμες ειδικά σε περιόδους όπου οι συμμαχίες και οι τοποθετήσεις μεταβάλλονται. Πάνω σε αυτές τις θεμελιώδεις αρχές έχουμε οικοδομήσει τη διαρκή μας εταιρική σχέση και πάνω σε αυτές συνεχίζουμε να προχωρούμε», σημείωσε.

Σε ανάρτησή του επίσης νωρίτερα για την διμερή συνάντηση του με τον Υπουργό Εξωτερικών της Αιγύπτου, ο κ. Κόμπος σημείωσε ότι πρόκειται για την πρώτη διμερή επίσκεψη στο Κάιρο το 2026.

«Ευχαριστώ τον αγαπητό μου συνάδελφο, Δρ Μπαντρ Αμπντελάτι, Υπουργό Εξωτερικών της Αιγύπτου, για τη θερμή υποδοχή και φιλοξενία», έγραψε.

Από την πλευρά του ο Έλληνας Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης ανέφερε ότι η τριμερής συνεργασία Ελλάδας-Κύπρου-Αιγύπτου, από την εναρκτήρια Σύνοδο Κορυφής στο Κάιρο, το 2014, έχει αποδείξει τη δύναμη και την αντοχή της, τονίζοντας ότι «έχει καταστεί πρότυπο για παρόμοιες συνεργατικές πρωτοβουλίες στην περιοχή μας».

«Η συνεργασία είναι βαθιά ριζωμένη στην ιστορία των γειτονικών μας χωρών, επηρεάζει ενεργά το παρόν και είναι ιδιαίτερα ελπιδοφόρα για το μέλλον, επεσήμανε και τόνισε πως κρίσιμος παράγοντας για την επιτυχία της τριμερούς συνεργασίας αποτελεί η συναντίληψη των περιφερειακών και διεθνών σχέσεων μεταξύ των τριών χωρών.

Ο κ. Γεραπετρίτης επεσήμανε πως επιβεβαιώθηκε η προσήλωση στο Διεθνές Δίκαιο, συμπεριλαμβανομένης της Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών για το Δίκαιο της Θάλασσας, των αρχών που κατοχυρώνονται στον Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών, καθώς και των αποφάσεων του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ.