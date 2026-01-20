Δύο διαδοχικές κοινοβουλευτικές συνεδρίες αυτή την εβδομάδα αναμένεται να αναδείξουν το βάθος της θεσμικής κρίσης και των πολιτικών προεκτάσεων που προκαλεί το πρόσφατο οπτικοακουστικό υλικό περί διαφθοράς, καθώς και τη λειτουργία του Ανεξάρτητου Φορέα Κοινωνικής Στήριξης (ΑΦΚΣ).

Πρώτα συνέρχεται αύριο Τετάρτη η κοινοβουλευτική Επιτροπή Θεσμών που θα συζητήσει τυχόν ευθύνες που προκύπτουν από το βίντεο και τη λειτουργία του Φορέα. Ακολούθως, την Πέμπτη η Επιτροπή Ελέγχου θα εξετάσει αυτεπάγγελτα την ετήσια έκθεση του Γενικού Ελεγκτή για το έτος 2023 με θέμα τον έλεγχο του Ανεξάρτητου Φορέα Κοινωνικής Στήριξης.

Με φόντο τις αποκαλύψεις για μηχανισμό θεσμικής διαπλοκής που παραπέμπει σε εξυπηρέτηση συμφερόντων έναντι ανταλλαγμάτων, οι βουλευτές αναζητούν πλέον απαντήσεις με ονοματεπώνυμα, σφίγγοντας τον κλοιό γύρω από το καθεστώς των δωρεών προς τον Φορέα.

Στο επίκεντρο της συζήτησης της Πέμπτης βρίσκεται η διαχείριση των πόρων του Φορέα για την περίοδο 2018-2024, με την τέως πρόεδρο του Φορέα, Φιλίππα Καρσερά, καθώς και τα μέλη της Επιτροπής Διαχείρισης, να έχουν κληθεί για να δώσουν απαντήσεις σε μια σειρά από φλέγοντα ερωτήματα που εγείρουν ζητήματα θεσμικής ακεραιότητας και διαφάνειας.

Επιπλέον, με κατεπείγουσα επιστολή της ημερομηνίας 15 Ιανουαρίου 2026, η Επιτροπή Θεσμών έστειλε σαφές μήνυμα προς τον Γενικό Λογιστή της Δημοκρατίας. Στο πλαίσιο του κοινοβουλευτικού ελέγχου, ζητείται η άμεση κατάθεση:

α) Ονομαστικού καταλόγου όλων των φυσικών και νομικών προσώπων που προέβησαν σε δωρεές από την 1η Ιανουαρίου 2020 έως το τέλος του 2025.

β) Στοιχείων για τον αριθμό των ανώνυμων εισφορών κατά την ίδια περίοδο, με σαφή διαχωρισμό μεταξύ ιδιωτών και εταιρειών.

Η κίνηση αυτή θεωρείται κλειδί για να διαφανεί αν πίσω από τις φιλανθρωπικές δράσεις κρύβονται πρόσωπα ή οργανισμοί που επωφελήθηκαν από κρατικές αποφάσεις, ζήτημα που αποτελεί την αιχμή του δόρατος της αντιπολίτευσης. Εκτός από τη διαφάνεια, βουλευτές, αλλά και κόμματα θα προσπαθήσουν αμέσως μετά να συσχετίσουν τις ανώνυμες χορηγίες με τυχόν εξυπηρέτηση από την Κυβέρνηση.

Η ημερήσια διάταξη της προσεχούς Τετάρτης περιλαμβάνει τρία καυτά μέτωπα:

1) Εξέταση των πολιτικών και ποινικών ευθυνών που προκύπτουν από το περιβόητο βίντεο που δημοσιοποιήθηκε πρόσφατα.

2) Συνέχιση της συζήτησης για τη διαφάνεια στη λειτουργία του ΑΦΚΣ.

3) Μια ευρύτερη συζήτηση για την εύρυθμη λειτουργία των θεσμών υπό τη σκιά των καταγγελιών για διαφθορά.

Στη συνεδρία έχουν κληθεί να παραστούν 45 συνολικά άτομα, ανάμεσά τους η υφυπουργός παρά τω Προέδρω, ο Γενικός Ελεγκτής, ο Γενικός Λογιστής, η Αρχή κατά της Διαφθοράς και η ΜΟΚΑΣ, καταδεικνύοντας τη σοβαρότητα της κατάστασης.

Στο στρατόπεδο του Προεδρικού, το κλίμα είναι βαρύ. Η Διαχειριστική Επιτροπή του Φορέα επιβεβαίωσε την αμετάκλητη απόφαση της Φιλίππας Καρσερά Χριστοδουλίδη να αποχωρήσει από την προεδρία του ΑΦΚΣ. Παρά τις εκκλήσεις των μελών της επιτροπής να παραμείνει για να μη διακοπεί το έργο (εκκρεμούν 1.800 αιτήσεις φοιτητών), η Πρώτη Κυρία εμμένει στην απόφασή της.

Η Προεδρία επιχειρεί να αμυνθεί, τονίζοντας πως ο Γενικός Ελεγκτής δεν διαπίστωσε παρανομίες από το 2015 και πως οι δωρεές γίνονται μόνο μέσω Κεντρικής Τράπεζας. Παράλληλα, ο Γενικός Λογιστής, ως ταμίας του Φορέα, εισηγήθηκε μια μέση λύση δημοσιοποίηση ονομάτων για δωρεές άνω των €20.000, μια ρύθμιση που είχε προτείνει ο Γενικός Ελεγκτής.

Τι έλεγε ο Γενικός Λογιστής τον Μάιο του 2025

Ενδιαφέρον προκαλεί η αναδρομή στη συζήτηση της κοινοβουλευτικής Επιτροπής Θεσμών της 28ης Μαΐου 2025, όταν ο Γενικός Λογιστής υπεραμυνόταν της λειτουργίας του Φορέα. Τότε, είχε υποστηρίξει ότι:

• Ο Φορέας λειτουργεί με αυστηρούς μηχανισμούς και το ονοματεπώνυμο των αιτητών δεν είναι γνωστό στην Επιτροπή κατά την αξιολόγηση.

• Οι κύριοι δωρητές προέρχονται από την εφοπλιστική κοινότητα και έχουν δώσει συγκατάθεση για δημοσίευση των ονομάτων τους.

• Ωστόσο, είχε παραδεχθεί ότι δεν υπήρχε συγκατάθεση του ΟΠΑΠ για δημοσιοποίηση του ύψους της δικής του εισφοράς, ενώ σημείωνε πως το νομοθετικό πλαίσιο χρήζει βελτίωσης, καθώς δεν προέβλεπε καν την τήρηση μητρώου δωρητών.