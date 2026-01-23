Ο Υπουργός Εξωτερικών Κωνσταντίνος Κόμπος υπέγραψε την Παρασκευή στο Άμπου Ντάμπι Μνημόνιο Συνεργασίας για την ίδρυση μιας Ολοκληρωμένης Στρατηγικής Ενεργειακής Συνεργασίας μεταξύ της Κύπρου και των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων (ΗΑΕ).

Το Μνημόνιο Συνεργασίας υπογράφηκε με τον Αντιπρόεδρο της Κυβέρνησης και Υπουργό Εξωτερικών των ΗΑΕ, Σεΐχη Abdullah bin Zayed Al Nahyan, αναφέρει ανάρτηση στο X του Υπουργείου Εξωτερικών.

Το Μνημόνιο, αναφέρει η ανάρτηση, θεσπίζει ένα μακροπρόθεσμο και δομημένο πλαίσιο συνεργασίας σε ολόκληρη την ενεργειακή αλυσίδα, δημιουργώντας προϋποθέσεις για την ανάπτυξη κοινών πρωτοβουλιών σε ένα ευρύ φάσμα ενεργειακών τομέων.

«Το Μνημόνιο χρησιμεύει στην ενίσχυση των δεσμών μεταξύ Κύπρου και ΗΑΕ. Ταυτόχρονα, θέτει τα θεμέλια για μελλοντικές συνέργειες, επενδύσεις και αναπτυξιακά έργα προστιθέμενης αξίας στην ευρύτερη περιοχή», αναφέρει το Υπουργείο Εξωτερικών.

Ο κ. Κόμπος βρίσκεται στο Άμπου Ντάμπι για επίσκεψη εργασίας με τους Υπουργούς Ενέργειας και Γεωργίας και τον Υφυπουργό Έρευνας.

ΚΥΠΕ