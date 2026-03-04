Δριμύ κατηγορώ σε βάρος του Ανδρέα Αποστόλου εξαπέλυσε μέσω ανακοίνωσης η ΕΔΕΚ, αναφέροντας πως «η αισχρότητά του δεν έχει όρια» .

Ολόκληρη η ανακοίνωση:

Ο κ. Αποστόλου ξεπέρασε σε αισχρότητα ακόμα και τον εαυτό του.

Παρουσίασε τις θέσεις, τις προτάσεις και τις δράσεις της ΕΔΕΚ για τεσσεράμισι χρόνια, ως δικές του και ως υποψήφιος άλλου κόμματος.

Συνεχίζει να ξεχνά ότι βουλευτή τον έκαναν οι εδεκίτες, συνεχίζει να περιφρονεί τον κόσμο της ΕΔΕΚ, αλλά να ξέρει ότι και ο κόσμος της ΕΔΕΚ θα του απαντήσει με περιφρόνηση.