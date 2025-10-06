

Αποφάσισε η Ελεγκτική Υπηρεσία να βγάζει εφόδους στα ΤΑΕΠ για να αρπάξει το πόδι σε γιατρούς και νοσηλευτές! Να δει εάν εργάζονται ή εάν «τρώνε λεφτά» και δεν κάνουν τίποτε.

Κάπως επικίνδυνο τρόπο βρήκαν εκεί στην Ελεγκτική Υπηρεσία να δείξουν τη μαγκιά τους. Να στοχοποιήσουν γιατρούς και νοσηλευτές δημιουργώντας την εντύπωση ότι σπαταλούν τα λεφτά του δημοσίου γιατί κάθονται και πληρώνονται αδρά.

Και τι θα γίνει αν αύριο μεθαύριο αποφασίσουν όλοι αυτοί ότι θα εργάζονται μόνο ότι προβλέπει η σύμβασή τους, στο ωράριό τους ακριβώς και ούτε λεπτό περισσότερο για να μην χρεώνουν υπερωρίες το δημόσιο. Για να γλυτώσουν και τον μπελά των αρνητικών εκθέσεων της ΕΥ.

Τι θα γίνει εάν αύριο μεθαύριο αποφασίσει ένας γιατρός, εν ώρα χειρουργείου, ότι τέλειωσε το ωράριο του και σχολάνει γιατί δεν θέλει να χρεώσει το δημόσιο υπερωρίες, γιατί δεν θέλει να έχει την ΕΥ να του γράφει εκθέσεις ότι βάζει υπερωρίες και παίρνει τόσα και τόσα;

ΑΠΙΜ