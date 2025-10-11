Βρε, ένα κακό να καθυστερούν πάντα τα σοβαρά δημόσια έργα στην Κύπρο! Κάθε φορά δικαιώνεται το παραδοσιακό τραγούδι για το γιοφύρι της Άρτας.

Το αξιοπερίεργο, βέβαια, είναι ότι οι ουρανοξύστες, τα resorts και οι μεγάλες ιδιωτικές αναπτύξεις ξεφυτρώνουν από τη μια μέρα στην άλλη.

Το νέο Αρχαιολογικό Μουσείο κανονικά έπρεπε να ήταν έτοιμο εδώ και περισσότερα από δέκα χρόνια αν είχε αξιοποιηθεί έγκαιρα το ταμείο που είχε ιδρυθεί ειδικά για τον σκοπό αυτό το 1987 (!). Κανείς δεν ανέμενε, βέβαια, όταν μετά κόπων και βασάνων κατέθεσε τον θεμέλιο λίθο ο Νίκος Αναστασιάδης– λίγες εβδομάδες πριν λήξει η θητεία του-, ότι τα χρονοδιαγράμματα που έταζαν τότε (των 60 μηνών συνολικά, μαζί με τις μουσειογραφικές εργασίες και τη μεταφορά των εκθεμάτων) θα τηρούνταν.

Βάλτε τώρα άλλες 500 μέρες παράταση που διεκδικεί ο εργολάβος και ποιος ξέρει πόσες ακόμη θα προκύψουν. Δηλαδή, από το 2030 και βλέπουμε. Για ένα έργο η ανάγκη δημιουργίας του οποίου είχε αναγνωριστεί από το 1973, ώστε να αντικαταστήσει το προβληματικό νεοκλασικό του 1908 που είχαν χτίσει οι αποικιοκράτες στη μνήμη της Βικτωρίας.

Για όσους δεν βαριούνται να κάνουν τις μαθηματικές πράξεις, δεν αποκλείεται το 1973 να είναι τελικά πιο κοντά στο 1908 παρά στο έτος που τελικά θα λειτουργήσει κανονικά το νέο Αρχαιολογικό Μουσείο.

Γ. Σαβ