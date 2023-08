ΘΕΑΤΡΟ

Κάτω Πύργος Τυλληρίας, Κοινοτικό Πάρκο/ Ησυχαστήριον. Αρχίζει σήμερα το 7ο Υπαίθριο Φεστιβάλ Θεάτρου και Παραστατικών Τεχνών ΑΝΤΙ-ΣΚΗΝΟ. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει τις πιο κάτω δράσεις: 20:00 – Εργαστήρι Εφήβων (60’) «Εγώ την Νύχτα». Εμψυχώτρια: Μαρία Κάσινου. 21:30 – Βήμα σε νέους καλλιτέχνες – Devised theatre (30’) «Ρίζες», ηθοποιός: Ευανθία Πολυβίου, μουσικός: Σπύρος Σωκράτους. 22:30 – Μουσική βραδιά γνωριμίας συντελεστών και εθελοντών AΝΤΙ-ΣΚΗΝΟΥ με την νεολαία του Κάτω Πύργου μέσα από μια αναδρομή στο Ελληνικό Λαϊκό – Έντεχνο τραγούδι. Κατερίνα Παράσχου και Ανδρέας Μωυσέως.

ΠΡΟΒΟΛΗ

Λευκωσία, Κωνστάντια. Προβολή της ταινίας «Βερολίνο Αντίο» του Ιρανού σκηνοθέτη Φατίχ Ακίν. Ενώ η μητέρα του βρίσκεται σε κλινική αποτοξίνωσης και ο πατέρας του είναι σε «επαγγελματικό» ταξίδι με τη γραμματέα του, ο 14χρονος Μάικ περνά το καλοκαίρι του βαριεστημένος και μοναχός στο ακριβό μα άδειος σπίτι των γονιών του. Μέχρι που μια μέρα μπαίνει στη ζωή του ο Τσικ, ο καινούριος Ρωσικής καταγωγής συμμαθητής του, που όπως κι εκείνος δεν είναι καλεσμένος στο τελευταίο πάρτι πριν τις καλοκαιρινές διακοπές στο σπίτι της πιο δημοφιλούς συμμαθήτριας τους. Κι επειδή δεν έχουν τι να κάνουν, θα κλέψουν ένα Λάντα και θα ξεκινήσουν ένα ταξίδι στην ανατολική πλευρά της Γερμανίας. 9μ.μ. tickethour (πληροφορίες για tickethour 77777040).

ΕΚΘΕΣΕΙΣ

Λευκωσία

Λεβέντειος Πινακοθήκη (22 668838). «Μύθων αποκάλυψη – Αριάδνη – Ανδρομέδα». Μέχρι 3/9

Κυπριακό Μουσείο. «Στον Ίδιο Τόπο». Έκθεση με υδατογραφίες της Κατερίνας Ατταλίδου. Μέχρι 10/9

Πολιτιστικό Ίδρυμα Τράπεζας Κύπρου, Moυσείο Συλλογής Γεωργίου και Νεφέλης Τζιάπρα Πιερίδη (22 128157). Έκθεση «Η εκστρατεία της Μικράς Ασίας». Μέχρι 30/9

Άγιοι Ομολογητές, Ίδρυμα Λυσσαρίδη (99982421). «Βάσος Λυσσαρίδης – Φύση Κυπριακή». Μέχρι 4/12

Κυπριακό Μουσείο (22865854). «ΠΕΝΤΕ» με ιστορίες ανθρώπων από την αρχαιότητα. Μέχρι 17/9

Λεμεσός

Exhibit8 (25 212171). Έκθεση φωτογραφίας του Φάνου Αβούρη με τίτλο: “Κάτω από τον Ορίζοντα: Από τον Ακάμα στον Απόστολο Ανδρέα”. Μέχρι 26/8

Δημοτικό Κέντρο Τεχνών Λεμεσού – Αποθήκες Παπαδάκη (25367700). Ομαδική έκθεση Three Layers of Skin. Μέχρι 16/9

Ποταμός Γερμασόγειας, Διαδραστική έκθεση «Οι δεινόσαυροι επιστρέφουν». Μέχρι 3/9

Lumiere Contemporary Art Gallery (2534 4141). Ομαδική έκθεση με τίτλο Art en Vogue. Μέχρι 9/9

Λάρνακα

Κυπριακή Γωνιά (24 621109). Έκθεση ζωγραφικής, χαρακτικής, κεραμικής της Άννας Βασιλείου. Μέχρι 30/8

Μουσείο Πιερίδη-Πολιτιστικό Ίδρυμα Τράπεζας Κύπρου (24145375). Έκθεση inside – out stories, του Σπύρου Αγαθού και του Αντώνη Τζιαρρίδη. Μέχρι 31/8

Δημοτική Πινακοθήκη. Αναδρομική έκθεση του Αριστείδη Πατσόγλου με τίτλο «Ροές Μνήμης». Μέχρι 24/8

Πάφος

Ξενοδοχείο Almyra (26 888700). Έκθεση με τα έργα δημιουργών που συμμετείχαν στο Πειραματικό Εργαστήρι Κεραμικής Ανδρολύκου σε επιμέλεια του κεραμίστα Βάσου Δημητρίου. Μέχρι 31/8

Πόλη Χρυσοχούς

Ξενοδοχείο Άνασσα και Τοπικό Αρχαιολογικό Μουσείο Μαρίου-Αρσινόης, Πόλη Χρυσοχούς. Έκθεση της Κυριακής Κώστα με τίτλο «Ακαμαντίς | Head & Hand». Ώρες Λειτουργίας Μουσείου: Δευτέρα – Παρασκευή: 08:30 – 16:00. Σάββατο: 09:00 – 15:00. Μέχρι 27/10.

Αγία Νάπα

Μουσείο Θάλασσα. Ομαδική έκθεση αφιερωμένη στην περίκλειστη πόλη της Αμμοχώστου Μέχρι 31/8

Πλάτρες

Πάνω Πλάτρες, Ξενοδοχείο Minerva. Έκθεση με τίτλο «Key Change», στο οποίο τρεις σύγχρονοι καλλιτέχνες οι Φάνος Κυριάκου, Πήτερ Εραμιάν και Μαρία Σπίβακ προτείνουν μία σειρά από γλυπτά που ενεργοποιούν το Minerva. Μέχρι 10/9.

ΣΙΝΕΜΑ

ΝΕΕΣ ΤΑΙΝΙΕΣ: The Last Voyage of Demeter. ΣΥΝΕΧΙΖΟΝΤΑΙ: Gran Turismo, Talk to Me, Just Super, Meg 2: The Trench, Oppenheimer, Barbie, Mission Impossible 7, Elemental.

K-CINEPLEX Λευκωσίας (Prime, The Mall, Nicosia Mall), Λεμεσού, Λάρνακας, Πάφου – τηλ. 77778383, RIO Nicosia Mall, Λεμεσού – τηλ. 25871410.

Επίσης: The Amazing Maurice (RIO Nicosia Mall και Λεμεσού).