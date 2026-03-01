ΜΟΥΣΙΚΗ

Λεμεσός, Αίθουσα Πλεύσις (παλιό λιμάνι), 6.30μ.μ. Αριστουργηματικά έργα του ρεπερτορίου για πιάνο τεσσάρων χεριών και δύο πιάνα περιλαμβάνει το πρόγραμμα του ρεσιτάλ «Piano Duets» που παρουσιάζουν ο Μανώλης Νεοφύτου και η Μαριόλα Χαριτίδου σε Λεμεσό και Λευκωσία. Εισιτήρια: SoldOut Tickets. Επόμενη: 3/3 Λευκωσία, Ίδρυμα Τηλέμαχος Κάνθος, 8μ.μ.

ΘΕΑΤΡΟ

ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΣΤΗ ΒΑΒΛΑ

Βάβλα, Πολιτιστικό Κέντρο (παλιό σχολείο), 3-7μ.μ. Το «Stories in the Making» σηματοδοτεί τη γέννηση της The Open Nest Company στο χωριό Βάβλα, όπου και έχει την έδρα της. Η συνάντηση έχει τη μορφή τόσο εργαστηρίου όσο και ανοιχτού κύκλου, δημιουργώντας έναν κοινόχρηστο χώρο για καλλιτέχνες, δημιουργούς και κάθε άτομο που επιθυμεί να συνδεθεί μέσα σε ένα υποστηρικτικό ομαδικό πλαίσιο. Τον συντονισμό της συνάντησης έχει ο καλλιτεχνικός διευθυντής της The Open Nest Company, Λευτέρης Μουμτζής. Φόρμα συμμετοχής docs.google.com

ΕΚΘΕΣΕΙΣ

Λευκωσία

isnotgallery contemporary (99569498). Η έκθεση «Α-Ω: Στέλιος Βότσης», περιλαμβάνει έργα του καλλιτέχνη (1929-2012) από τη συλλογή της οικογένειας του. Μέχρι 14/3

Αποκάλυψη (22300150). Έκθεση ζωγραφικής του Γιώργου Μαύρου με τίτλο «Ούλλα χαλάλι σου». Μέχρι 14/3.

Γκαλερί Γκλόρια (22762605). Η έκθεση του Κύπριου εικαστικού Γιώργου Κοτσώνη περιλαμβάνει έργα ζωγραφικής, γλυπτικής και ψηφιδωτού. Μέχρι 10/3.

Alpha C.K. Art Gallery (22751325). Έκθεση του ιστορικού Κύπριου ζωγράφου Στέλιου Βότση (1929–2012. Μέχρι 27/2

Diatopos Art Centre (22766117). «Studiolo» του Πάρη Σεργίου. Μέχρι 13/3.

Stand in Line (99412000). «Layers of Love» του Αλέξανδρου Γιωρκάτζη. Μέχρι 6/3.

Μουσείο Μοντέρνας και Σύγχρονης Τέχνης (Κρατική Πινακοθήκη Σύγχρονης Τέχνης – ΣΠΕΛ- 22479600). Ομαδική έκθεση με 50 καλλιτέχνες με τίτλο «Αγροποιητική: χώματα/ σώματα». Μέχρι 30/6.

NiMAC (2797400). Στην έκθεση Fluid Persistence, 19 καλλιτέχνες, διερευνούν επείγοντα ζητήματα σχετικά με την οικολογική καταστροφή, το ρόλο του νερού στην αφήγηση και τη μυθοπλασία. Μέχρι 31/5

Πλατεία Δημαρχείας. «Water Movement Nicosia», site-specific εγκατάσταση του Maurice Cazzolli. Μέχρι 30/6

Λεβέντειος Πινακοθήκη Αίθουσα Προσωρινών Εκθέσεων. «Χριστόφορος Σάββα: Απλά – Περίπλοκα – Αόρατα: Ένα άγνωστο αρχείο». Μέχρι 28/6

Πολιτιστικό Ίδρυμα Τράπεζας Κύπρου. «Κύπρος Νήσος Ιστορία. Μνήμη Πραγματικότητα». Μέχρι 30/6

Λεμεσός

Edit Gallery (25 251710). Η έκθεση φωτογραφίας του Χρίστου Χατζηχρίστου, με τίτλο Apovathra / Power Beach. Μέχρι 14/3

Eins (99522977). «Keep the music for yourself» της Μαριέττας Μαυροκορδάτου Μέχρι 14/3

3FHome (99930065). «Βλέπω την Τέχνη σαν ένα Τρόπο για να αλλάξουμε τον Κόσμο» της Μαρίνας Ολύμπιου. Μέχρι 10/3

Λάρνακα

Πρώην Οικία Αστυνομικού Διευθυντή– Πάρκο Σαλίνα, 6μ.μ. 24001502. Η έκθεση «Lefkart VIII» περιλαμβάνει έργα μαθητών με θεματικό άξονα το λευκαρίτικο. Μέχρι 13/3

Παραλίμνι

Δήμος Παραλιμνίου–Δερύνειας. Φωτογραφική έκθεση του δημοσιογράφου και χειμερινού κολυμβητή Κυριάκου Κυριάκου με τίτλο «365 Ανατολές στον Κάππαρη». Μέχρι 9/3.

ΣΙΝΕΜΑ

ΝΕΕΣ ΤΑΙΝΙΕΣ: Scream 7 (σκηνοθεσία Kevin Williamson με τους Neve Campbell, Courteney Cox, Isabel May), Is This Thing On? (σκηνοθεσία Bradley Cooper με τους Will Arnett, Laura Dern, Andra Day), Πολύ Κοριτσίστικο Όνομα το Πάττυ (σκηνοθεσία Γιώργου Γεωργόπουλου με τους Μορτ Κλωναράκη, Βαγγέλη Μουρίκη, Φιλίππα Κουτούπα), Charlie The Wonderdog (ταινία animation σε σκηνοθεσία Shea Wageman) – RIO (Nicosia Mall και Λεμεσού) τηλ. 25871410.

ΕΠΙΣΗΣ: La Grazia (σκηνοθεσία Paolo Sorrentino με τους Toni Servillo, Anna Ferzetti, Orlando Cinque), The Tale of Tsar Saltan (σκηνοθεσία Aleksandr Ptushko με τους Vladimir Andreyev, Larisa Golobkina, Oleg Vidov) – RIO Λεμεσού.

Λευκωσία, Πάνθεον. Προβολή της ταινίας «Άμεντ» της Κλόι Ζάο η οποία βασίζεται στο βραβευμένο ομώνυμο μυθιστόρημα της Μάγκι Ο’ Φάρελ και διηγείται τη συγκλονιστική ιστορία αγάπης που ενέπνευσε τη δημιουργία του διαχρονικού αριστουργήματος του Σαίξπηρ, Άμλετ. Προβολές από 27/2: Καθ 17.30, 20.30 και ΣΚ 20.30 στον κινηματογράφο Πάνθεον Λευκωσίας. Μέχρι 5 Μαρτίου (εκτός Δευτέρας 2 Μαρτίου).