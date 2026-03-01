ΜΟΥΣΙΚΗ
- Λεμεσός, Αίθουσα Πλεύσις (παλιό λιμάνι), 6.30μ.μ. Αριστουργηματικά έργα του ρεπερτορίου για πιάνο τεσσάρων χεριών και δύο πιάνα περιλαμβάνει το πρόγραμμα του ρεσιτάλ «Piano Duets» που παρουσιάζουν ο Μανώλης Νεοφύτου και η Μαριόλα Χαριτίδου σε Λεμεσό και Λευκωσία. Εισιτήρια: SoldOut Tickets. Επόμενη: 3/3 Λευκωσία, Ίδρυμα Τηλέμαχος Κάνθος, 8μ.μ.
ΘΕΑΤΡΟ
- Λεμεσός, Παττίχειο Δημοτικό Θέατρο, 6μ.μ. & 9μ.μ. Η επιτυχημένη ισπανική ταινία «Ο αόρατος επισκέπτης» μεταφέρεται στο σανίδι σε σκηνοθεσία Σοφίας Σπυράτου και παρουσιάζεται στην Κύπρο, με πρωταγωνίστρια την Κάτια Δανδουλάκη κι ένα θίασο εκλεκτών ηθοποιών. Κυριακή 1η Μαρτίου 6μ.μ. & 9μ.μ. Λευκωσία, Δημοτικό Θέατρο, Τρίτη 3 Μαρτίου 9μ.μ., Τετάρτη 4 Μαρτίου 6μ.μ. & 9μ.μ. Πέμπτη 5 Μαρτίου 9μ.μ. Εισιτήρια ticketmaster.cy & ACS COURIER
- Λευκωσία, Ξενοδοχείο MAP, Σουίτα 504. Στον 5ο όροφο του ξενοδοχείου MAP στη Λευκωσία η Alpha Square και ο Ανδρέας Αραούζος παρουσιάζουν τον 45-λεπτο μονόλογο του Αμερικανού Νιλ ΛαΜπιούτ «Ιφιγένεια – Millennium Edition». Μέσα στο δωμάτιο ενός ξενοδοχείου, ένας άνθρωπος εξομολογείται σε έναν άγνωστο μια πρόσφατη, βαθιά απογοήτευσή του… Επιπρόσθετες παραστάσεις 28/2 μέχρι 8/3, και νέες ώρες: Σάββατα: στις 7.00 μ.μ. & στις 9.00 μ.μ. (χωρίς δείπνο). Κυριακές: στις 7.00 μ.μ. (με δείπνο στις 8.15 μ.μ.) & στις 9.00 μ.μ. (με δείπνο στις 7.15 μ.μ.) Διάρκεια παράστασης: 45 λεπτά. Εισιτήρια: ticketmaster.cy / 77777040 / ACS Courier
- Λευκωσία, Θέατρο Μασκαρίνι, Λατσιά, 7μ.μ. Το θέατρο ΑντίΛογος παρουσιάζει το έργο της παλαιστίνιας συγγραφέως Ντάλια Τάχα «Keffiyeh/ Made in China», σε σκηνοθεσία της Ελένης Αναστασίου. Κάθε Σάββατο στις 8μ.μ και Κυριακή στις 7μ.μ, έως και 15 Μαρτίου. Πάφος, Μαρκίδειο Θέατρο, Τετάρτη 5 Μαρτίου, 8μ.μ. Εισιτήρια: Sold Out Tickets. Πληροφορίες τηλ. 99251331
- Λευκωσία, Θέατρο ΘΟΚ, Σκηνή 018. Μια διασκευή του έργου του Χανς Κρίστιαν Άντερσεν είναι «Τα καινούρια ρούχα του βασιλιά» σε διασκευή των Παρασκευά Καρασούλου και Νίκανδρου Σαββίδη και σκηνοθεσία Μαρίνας Βρόντη. 1, 8 Μαρτίου 2026, 10.30 π.μ. thoc.org.cy 77772717
- Λευκωσία, Σατιρικό Θέατρο, 6.30μ.μ. Η κωμωδία του Ρέι Κούνεϊ «Εκτός Ελέγχου!», βραβευμένη με το «Λόρενς Ολίβιε» Καλύτερης Κωμωδίας, ανεβαίνει σε σκηνοθεσία Μαριάννας Καυκαρίδου και Βασίλη Μιχαήλ. Παραστάσεις Παρασκευή, Σάββατο 8μ.μ. και Κυριακή 6.30μ.μ. έως και 14 Μαρτίου. satirikotheatro.com Κατάλληλο για θεατές 12 ετών και άνω. 22312940 – 22421609
- Λευκωσία, Πάνω Σκηνή Σατιρικού Θεάτρου, 7μ.μ. Το έργο του Τόμας Μπέρνχαρντ «Πριν την Αποχώρηση», ανεβαίνει σε σκηνοθεσία Αιμίλιου Χαραλαμπίδη. Παραστάσεις κάθε Παρασκευή και Σάββατο στις 8.30μ.μ. και Κυριακή στις 7μ.μ. Εισιτήρια: ticket.satirikotheatro.com 22312940, 22421609
- Λευκωσία, ARTos House, 8.30μ.μ. Το έργο «Τούλα», που είναι βασισμένο σε συνεντεύξεις με την εικαστικό Τούλα Λιασή για τα γεγονότα της νεότερης κυπριακής ιστορίας που καθόρισαν τη ζωή και την καλλιτεχνική της δημιουργία επανέρχεται για ένα νέο κύκλο παραστάσεων σε σκηνοθεσία Διομήδη Κουφτερού με την Έλενα Αγαθοκλέους στον ομώνυμο ρόλο. More.com. 96738337.
- Λευκωσία, Θέατρο Ανεμώνα Λατσιά, 8.30μ.μ. «Η Κοιμωμένη του Χαλεπά» της Ιρένε Μαραντέι επιστρέφει για μικρό κύκλο παραστάσεων, σε σκηνοθεσία Αντρέα Τηλεμάχου και με τον ίδιο στον ομώνυμο ρόλο. Παραστάσεις Παρασκευή & Σάββατο 8.30μ.μ. και Κυριακή 7μ.μ. μέχρι 22 Μαρτίου. Λεμεσός: Παττίχειο Θέατρο 25/2, 8.30μ..μ. Πάφος: Μαρκίδειο Θέατρο, 4/3, 8.30μ.μ. Λάρνακα: Δημοτικό θέατρο Γ.Λυκούργος, 19/3, 8.30μ.μ. Εισιτήρια: SoldOutTickets. Τηλ. 70007721
- Λευκωσία, Αίθουσα Μελίνα Μερκούρη. Η κωμωδία του Ανδρέα Αριστοτέλους «Κρατάς Μυστικό;» σε σκηνοθεσία Χρήστου Γρηγοριάδη παρουσιάζεται από τη Purple Sparrow Productions. Παραστάσεις: Παρασκευή, Σάββατο 8μ.μ. μέχρι 28 Φεβρουαρίου. Λάρνακα, Λύκειο Αραδίππου, Κυριακή 1η Μαρτίου 5.30μ.μ. & Παρασκευή 6 Μαρτίου 8μ.μ. Πάφος, Μαρκίδειο Θέατρο, Κυριακή 22 Μαρτίου, 5.30μ.μ.Εισιτήρια: SoldOut Tickets, καταστήματα Stephanis, 70001055
- Λευκωσία, Θέατρο ΘΟΚ, Κεντρική Σκηνή «Εύης Γαβριηλίδης». Η «Δωδέκατη Νύχτα» του Ουίλλιαμ Σαίξπηρ παρουσιάζεται σε σκηνοθεσία Όουεν Χόρσλεϊ. Κάθε Παρασκευή, Σάββατο στις 8μ.μ. και Κυριακή στις 6μ.μ. Εισιτήρια: thoc.org.cy & ταμείο Θεάτρου ΘΟΚ, τηλ. 77772717 (Τρίτη-Κυριακή 10π.μ.-1.30 μ.μ. & 4μ.μ.-6μ.μ.)
- Λευκωσία, Θέατρο ΘΟΚ, Νέα Σκηνή «Νίκος Χαραλάμπους». Το τελευταίο έργο της Λούλας Αναγνωστάκη «Σ’ εσάς που με ακούτε», ανεβαίνει σε σκηνοθεσία Θανάση Γεωργίου. Κάθε Παρασκευή, Σάββατο στις 8μ.μ. και Κυριακή στις 6μ.μ. tickets.thoc.org.cy. 77772717.
- Λευκωσία, Θέατρο Λατσιών. Σάββατο 28/3, 8μ.μ. Η κωμωδία του Γιώργου Τσιάκκα «Eδώ Λέμε SOS», που σατιρίζει με αγάπη και πόνο τη σύγχρονη κυπριακή πραγματικότητα, παρουσιάζεται σε σκηνοθεσία Μαρίνας Βρόντη. Κυριακή 1 Μαρτίου 5.30μ.μ. Εισιτήρια: Sold Out Tickets
- Λευκωσία, Γυμνάσιο Αγίου Ιωάννου του Χρυσοστόμου, 7.30μ.μ. «Garamond 12» της Μαρίας Δριμή, στο πλαίσιο του προγράμματος των 37ων Παγκύπριων Σχολικών Αγώνων Θεάτρου.
ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΣΤΗ ΒΑΒΛΑ
- Βάβλα, Πολιτιστικό Κέντρο (παλιό σχολείο), 3-7μ.μ. Το «Stories in the Making» σηματοδοτεί τη γέννηση της The Open Nest Company στο χωριό Βάβλα, όπου και έχει την έδρα της. Η συνάντηση έχει τη μορφή τόσο εργαστηρίου όσο και ανοιχτού κύκλου, δημιουργώντας έναν κοινόχρηστο χώρο για καλλιτέχνες, δημιουργούς και κάθε άτομο που επιθυμεί να συνδεθεί μέσα σε ένα υποστηρικτικό ομαδικό πλαίσιο. Τον συντονισμό της συνάντησης έχει ο καλλιτεχνικός διευθυντής της The Open Nest Company, Λευτέρης Μουμτζής. Φόρμα συμμετοχής docs.google.com
ΕΚΘΕΣΕΙΣ
Λευκωσία
isnotgallery contemporary (99569498). Η έκθεση «Α-Ω: Στέλιος Βότσης», περιλαμβάνει έργα του καλλιτέχνη (1929-2012) από τη συλλογή της οικογένειας του. Μέχρι 14/3
Αποκάλυψη (22300150). Έκθεση ζωγραφικής του Γιώργου Μαύρου με τίτλο «Ούλλα χαλάλι σου». Μέχρι 14/3.
Γκαλερί Γκλόρια (22762605). Η έκθεση του Κύπριου εικαστικού Γιώργου Κοτσώνη περιλαμβάνει έργα ζωγραφικής, γλυπτικής και ψηφιδωτού. Μέχρι 10/3.
Alpha C.K. Art Gallery (22751325). Έκθεση του ιστορικού Κύπριου ζωγράφου Στέλιου Βότση (1929–2012. Μέχρι 27/2
Diatopos Art Centre (22766117). «Studiolo» του Πάρη Σεργίου. Μέχρι 13/3.
Stand in Line (99412000). «Layers of Love» του Αλέξανδρου Γιωρκάτζη. Μέχρι 6/3.
Μουσείο Μοντέρνας και Σύγχρονης Τέχνης (Κρατική Πινακοθήκη Σύγχρονης Τέχνης – ΣΠΕΛ- 22479600). Ομαδική έκθεση με 50 καλλιτέχνες με τίτλο «Αγροποιητική: χώματα/ σώματα». Μέχρι 30/6.
NiMAC (2797400). Στην έκθεση Fluid Persistence, 19 καλλιτέχνες, διερευνούν επείγοντα ζητήματα σχετικά με την οικολογική καταστροφή, το ρόλο του νερού στην αφήγηση και τη μυθοπλασία. Μέχρι 31/5
Πλατεία Δημαρχείας. «Water Movement Nicosia», site-specific εγκατάσταση του Maurice Cazzolli. Μέχρι 30/6
Λεβέντειος Πινακοθήκη Αίθουσα Προσωρινών Εκθέσεων. «Χριστόφορος Σάββα: Απλά – Περίπλοκα – Αόρατα: Ένα άγνωστο αρχείο». Μέχρι 28/6
Πολιτιστικό Ίδρυμα Τράπεζας Κύπρου. «Κύπρος Νήσος Ιστορία. Μνήμη Πραγματικότητα». Μέχρι 30/6
Λεμεσός
Edit Gallery (25 251710). Η έκθεση φωτογραφίας του Χρίστου Χατζηχρίστου, με τίτλο Apovathra / Power Beach. Μέχρι 14/3
Eins (99522977). «Keep the music for yourself» της Μαριέττας Μαυροκορδάτου Μέχρι 14/3
3FHome (99930065). «Βλέπω την Τέχνη σαν ένα Τρόπο για να αλλάξουμε τον Κόσμο» της Μαρίνας Ολύμπιου. Μέχρι 10/3
Λάρνακα
Πρώην Οικία Αστυνομικού Διευθυντή– Πάρκο Σαλίνα, 6μ.μ. 24001502. Η έκθεση «Lefkart VIII» περιλαμβάνει έργα μαθητών με θεματικό άξονα το λευκαρίτικο. Μέχρι 13/3
Παραλίμνι
Δήμος Παραλιμνίου–Δερύνειας. Φωτογραφική έκθεση του δημοσιογράφου και χειμερινού κολυμβητή Κυριάκου Κυριάκου με τίτλο «365 Ανατολές στον Κάππαρη». Μέχρι 9/3.
ΣΙΝΕΜΑ
ΝΕΕΣ ΤΑΙΝΙΕΣ: Scream 7 (σκηνοθεσία Kevin Williamson με τους Neve Campbell, Courteney Cox, Isabel May), Is This Thing On? (σκηνοθεσία Bradley Cooper με τους Will Arnett, Laura Dern, Andra Day), Πολύ Κοριτσίστικο Όνομα το Πάττυ (σκηνοθεσία Γιώργου Γεωργόπουλου με τους Μορτ Κλωναράκη, Βαγγέλη Μουρίκη, Φιλίππα Κουτούπα), Charlie The Wonderdog (ταινία animation σε σκηνοθεσία Shea Wageman) – RIO (Nicosia Mall και Λεμεσού) τηλ. 25871410.
ΕΠΙΣΗΣ: La Grazia (σκηνοθεσία Paolo Sorrentino με τους Toni Servillo, Anna Ferzetti, Orlando Cinque), The Tale of Tsar Saltan (σκηνοθεσία Aleksandr Ptushko με τους Vladimir Andreyev, Larisa Golobkina, Oleg Vidov) – RIO Λεμεσού.
Λευκωσία, Πάνθεον. Προβολή της ταινίας «Άμεντ» της Κλόι Ζάο η οποία βασίζεται στο βραβευμένο ομώνυμο μυθιστόρημα της Μάγκι Ο’ Φάρελ και διηγείται τη συγκλονιστική ιστορία αγάπης που ενέπνευσε τη δημιουργία του διαχρονικού αριστουργήματος του Σαίξπηρ, Άμλετ. Προβολές από 27/2: Καθ 17.30, 20.30 και ΣΚ 20.30 στον κινηματογράφο Πάνθεον Λευκωσίας. Μέχρι 5 Μαρτίου (εκτός Δευτέρας 2 Μαρτίου).