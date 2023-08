ΘΕΑΤΡΟ

Μιτσερό, Αμφιθέατρο Κωστής Δαμιανού, Πρόγραμμα Πολιτιστικής Αποκέντρωσης, Σόλο για Τρεις, «Ο Τσετσέ» του Λουίτζι Πιραντέλο σε σκηνοθεσία Μαρίας Μανναρίδου – Καρσερά με τους Βασίλη Παφίτη, Δημήτρη Αντωνίου, Σαββίνα Γεωργίου. Στο έργο διακρίνεται το ύφος της γραφής του Ιταλού δραματουργού: τα λογοπαίγνια, οι ευφυείς ατάκες και οι ανατροπές που ντύνουν το ιδιαίτερο χιούμορ του. Κεντρικό πρόσωπο είναι ένας νεαρός μπον βιβέρ που διάγει έκλυτο βίο. Τα ενδιαφέροντά του περιστρέφονται, κατά κύριο λόγο, γύρω από την εξασφάλιση των χρημάτων με δόλια μέσα. 8μ.μ. Επόμενες παραστάσεις: 28/8 Περιστερώνα, 1/9 Αγρός, 10-19/9 Θέατρο Χώρα, 20/9 Δάλι

ΒΙΒΛΙΟ

Το βιβλίο «Έλενη Γλύκατζη – Αρβελέρ Από μένα αυτά…» κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Πατάκη. Η Ελένη Γλύκατζη-Αρβελέρ σε απρόβλεπτες συζητήσεις με τον Μάκη Προβατά και την Έφη Βασιλοπούλου. Μιλά, μεταξύ άλλων, για τα παιδικά και εφηβικά της χρόνια, για τους γονείς της, την Κατοχή και την Αντίσταση, για τη ζωή της στη Γαλλία, για τη μητρότητα και τον ρόλο της ως γιαγιάς. Συζητά για την «ελληνική συνέχεια», την αρχαία Ελλάδα και το Βυζάντιο, για τη νεότερη ελληνική ιστορία που «πελοποννησιάζει» αλλά και για τις «ανιστόρητες ανοησίες» του Ταγίπ Ερντογάν, για την πανδημία και τον πόλεμο στην Ουκρανία. Η έκδοση συμπληρώνεται από παράρτημα με 14 δημοσιευμένα και αδημοσίευτα ποιήματά της.

ΜΟΥΣΙΚΗ

Πάφος, Πολιτιστικό Κέντρο Μέσα Χωρίου. Ο Ευαγόρας Καραγιώργης παρουσιάζει μια επιλογή από δικές του μουσικές συνθέσεις, διασκευές παραδοσιακών κομματιών και τραγούδια του από θέατρο σε ποίηση/ στίχους των Μιχάλη Πασιαρδή, Κώστα Μόντη, Μιχάλη Τερλικκά, Μαριάννας Καυκαρίδου και του ιδίου. Συμμετέχουν: Ευαγόρας Καραγιώργης, λαούτο – τραγούδι, Κλειώ Παπαδιά, πιάνο, Αλέξια Γιάγκου, βιολοντσέλο, 8.30μ.μ.

ΕΚΘΕΣΕΙΣ

Λευκωσία

Λεβέντειος Πινακοθήκη (22 668838). «Μύθων αποκάλυψη – Αριάδνη – Ανδρομέδα». Μέχρι 3/9

Κυπριακό Μουσείο. «Στον Ίδιο Τόπο». Έκθεση με υδατογραφίες της Κατερίνας Ατταλίδου. Μέχρι 10/9

Πολιτιστικό Ίδρυμα Τράπεζας Κύπρου, Moυσείο Συλλογής Γεωργίου και Νεφέλης Τζιάπρα Πιερίδη (22 128157). Έκθεση «Η εκστρατεία της Μικράς Ασίας». Μέχρι 30/9

Άγιοι Ομολογητές, Ίδρυμα Λυσσαρίδη (99982421). «Βάσος Λυσσαρίδης – Φύση Κυπριακή». Μέχρι 4/12

Κυπριακό Μουσείο (22865854). «ΠΕΝΤΕ» με ιστορίες ανθρώπων από την αρχαιότητα. Μέχρι 17/9

Λεμεσός

Exhibit8 (25 212171). Έκθεση φωτογραφίας του Φάνου Αβούρη με τίτλο: “Κάτω από τον Ορίζοντα: Από τον Ακάμα στον Απόστολο Ανδρέα”. Μέχρι 26/8

Δημοτικό Κέντρο Τεχνών Λεμεσού – Αποθήκες Παπαδάκη (25367700). Ομαδική έκθεση Three Layers of Skin. Μέχρι 16/9

Ποταμός Γερμασόγειας, Διαδραστική έκθεση «Οι δεινόσαυροι επιστρέφουν». Μέχρι 3/9

Lumiere Contemporary Art Gallery (2534 4141). Ομαδική έκθεση με τίτλο Art en Vogue. Μέχρι 9/9

Λάρνακα

Κυπριακή Γωνιά (24 621109). Έκθεση ζωγραφικής, χαρακτικής, κεραμικής της Άννας Βασιλείου. Μέχρι 30/9

Μουσείο Πιερίδη-Πολιτιστικό Ίδρυμα Τράπεζας Κύπρου (24145375). Έκθεση inside – out stories, του Σπύρου Αγαθού και του Αντώνη Τζιαρρίδη. Μέχρι 31/8

Δημοτική Πινακοθήκη. Αναδρομική έκθεση του Αριστείδη Πατσόγλου με τίτλο «Ροές Μνήμης». Μέχρι 24/8

Πάφος, ξενοδοχείο Almyra (26 888700). Έκθεση με τα έργα δημιουργών που συμμετείχαν στο πλέον καθιερωμένο και μοναδικό Πειραματικό Εργαστήρι Κεραμικής Ανδρολύκου σε επιμέλεια του κεραμίστα Βάσου Δημητρίου. Μέχρι 31/8

Πόλη Χρυσοχούς

Ξενοδοχείο Άνασσα και Τοπικό Αρχαιολογικό Μουσείο Μαρίου-Αρσινόης, Πόλη Χρυσοχούς. Έκθεση της Κυριακής Κώστα με τίτλο «Ακαμαντίς | Head & Hand». Ώρες Λειτουργίας Μουσείου: Δευτέρα – Παρασκευή: 08:30 – 16:00. Σάββατο: 09:00 – 15:00. Μέχρι 27/10.

Αγία Νάπα

Μουσείο Θάλασσα. Ομαδική έκθεση αφιερωμένη στην περίκλειστη πόλη της Αμμοχώστου Μέχρι 31/8

Πλάτρες

Πάνω Πλάτρες, Ξενοδοχείο Minerva. Έκθεση με τίτλο «Key Change», στο οποίο τρεις σύγχρονοι καλλιτέχνες οι Φάνος Κυριάκου, Πήτερ Εραμιάν και Μαρία Σπίβακ προτείνουν μία σειρά από γλυπτά που ενεργοποιούν το Minerva. Μέχρι 10/9.

ΣΙΝΕΜΑ

ΝΕΕΣ ΤΑΙΝΙΕΣ: Gran Turismo. Blue Beetle (RIO Λεμεσού). ΣΥΝΕΧΙΖΟΝΤΑΙ: Talk to Me, Just Super, Meg 2: The Trench, Oppenheimer, Barbie, Mission Impossible 7, Elemental.

K-CINEPLEX Λευκωσίας (Prime, The Mall, Nicosia Mall), Λεμεσού, Λάρνακας, Πάφου – τηλ. 77778383, RIO Nicosia Mall, Λεμεσού – τηλ. 25871410.

Επίσης: The Amazing Maurice (RIO Λεμεσού), Haunted Mansion (K-CINEPLEX Λάρνακας).