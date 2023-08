ΠΡΟΒΟΛΗ

Λευκωσία, Πλατεία Ελευθερίας. Το θερινό σινεμά του Δήμου Λευκωσίας και του Δικτύου Εθελοντών Λευκωσιάζω συνεχίζεται με την προβολή της ταινίας «Τραγούδα 2». Ο Μπάστερ Μουν και τα ζωάκια της παρέας του ετοιμάζονται για την εκθαμβωτική τους παράσταση στη λαμπερή πρωτεύουσα ψυχαγωγίας του κόσμου, αλλά θα πρέπει πρώτα να πείσουν τον μεγαλύτερο ροκ αστέρα του κόσμου να παίξει μαζί τους. Μόνο που θα είναι δύσκολο, καθώς έχει να εμφανιστεί στη σκηνή δεκαπέντε χρόνια, 9μ.μ. Είσοδος ελεύθερη.

Λευκωσία, Κινηματογράφος Κωνστάντια, Μαραθώνιος Θερινών Προβολών, «Φυγή» (Flee) του Γιόνας Πόχερ Ρασμούσεν (2021), 9μ.μ. 22348203, 99469027

Λάρνακα, Αναπαυτήρια της ΠΕΟ στα Περβόλια. Ο Θεατρικός Όμιλος Κοντεατών και Φίλων «Τέρψις» παρουσιάζει την ανατρεπτική, σουρεαλιστική κωμωδία «Εχθροί εξ αίματος» του Αρκά, σε σκηνοθεσία της Μαρίας Γεωργίου Κρασιά, 8.30μ.μ. Είσοδος ελεύθερη.

Λευκωσία

Λεβέντειος Πινακοθήκη (22 668838). «Μύθων αποκάλυψη – Αριάδνη – Ανδρομέδα». Μέχρι 3/9

Κυπριακό Μουσείο. «Στον Ίδιο Τόπο». Έκθεση με υδατογραφίες της Κατερίνας Ατταλίδου. Μέχρι 10/9

Πολιτιστικό Ίδρυμα Τράπεζας Κύπρου, Moυσείο Συλλογής Γεωργίου και Νεφέλης Τζιάπρα Πιερίδη (22 128157). Έκθεση «Η εκστρατεία της Μικράς Ασίας». Μέχρι 30/9

Άγιοι Ομολογητές, Ίδρυμα Λυσσαρίδη (99982421). «Βάσος Λυσσαρίδης – Φύση Κυπριακή». Μέχρι 4/12

Κυπριακό Μουσείο (22865854). «ΠΕΝΤΕ» με ιστορίες ανθρώπων από την αρχαιότητα. Μέχρι 17/9

Λεμεσός

Exhibit8 (25 212171). Έκθεση φωτογραφίας του Φάνου Αβούρη με τίτλο: “Κάτω από τον Ορίζοντα: Από τον Ακάμα στον Απόστολο Ανδρέα”. Μέχρι 26/8

Δημοτικό Κέντρο Τεχνών Λεμεσού – Αποθήκες Παπαδάκη (25367700). Ομαδική έκθεση Three Layers of Skin. Μέχρι 16/9

Ποταμός Γερμασόγειας, Διαδραστική έκθεση «Οι δεινόσαυροι επιστρέφουν». Μέχρι 3/9

Lumiere Contemporary Art Gallery (2534 4141). Ομαδική έκθεση με τίτλο Art en Vogue. Μέχρι 9/9

Λάρνακα

Κυπριακή Γωνιά (24 621109). Έκθεση ζωγραφικής, χαρακτικής, κεραμικής της Άννας Βασιλείου. Μέχρι 30/8

Μουσείο Πιερίδη-Πολιτιστικό Ίδρυμα Τράπεζας Κύπρου (24145375). Έκθεση inside – out stories, του Σπύρου Αγαθού και του Αντώνη Τζιαρρίδη. Μέχρι 31/8

Δημοτική Πινακοθήκη. Αναδρομική έκθεση του Αριστείδη Πατσόγλου με τίτλο «Ροές Μνήμης». Μέχρι 24/8

Πάφος,

Ξενοδοχείο Almyra (26 888700). Έκθεση με τα έργα δημιουργών που συμμετείχαν στο Πειραματικό Εργαστήρι Κεραμικής Ανδρολύκου σε επιμέλεια του κεραμίστα Βάσου Δημητρίου. Μέχρι 31/8

Πόλη Χρυσοχούς

Ξενοδοχείο Άνασσα και Τοπικό Αρχαιολογικό Μουσείο Μαρίου-Αρσινόης, Πόλη Χρυσοχούς. Έκθεση της Κυριακής Κώστα με τίτλο «Ακαμαντίς | Head & Hand». Ώρες Λειτουργίας Μουσείου: Δευτέρα – Παρασκευή: 08:30 – 16:00. Σάββατο: 09:00 – 15:00. Μέχρι 27/10.

Αγία Νάπα

Μουσείο Θάλασσα. Ομαδική έκθεση αφιερωμένη στην περίκλειστη πόλη της Αμμοχώστου Μέχρι 31/8

Πλάτρες

Πάνω Πλάτρες, Ξενοδοχείο Minerva. Έκθεση με τίτλο «Key Change», στο οποίο τρεις σύγχρονοι καλλιτέχνες οι Φάνος Κυριάκου, Πήτερ Εραμιάν και Μαρία Σπίβακ προτείνουν μία σειρά από γλυπτά που ενεργοποιούν το Minerva. Μέχρι 10/9.

ΝΕΕΣ ΤΑΙΝΙΕΣ: Gran Turismo. Blue Beetle (RIO Λεμεσού). ΣΥΝΕΧΙΖΟΝΤΑΙ: Talk to Me, Just Super, Meg 2: The Trench, Oppenheimer, Barbie, Mission Impossible 7, Elemental.

K-CINEPLEX Λευκωσίας (Prime, The Mall, Nicosia Mall), Λεμεσού, Λάρνακας, Πάφου – τηλ. 77778383, RIO Nicosia Mall, Λεμεσού – τηλ. 25871410.

Επίσης: The Amazing Maurice (RIO Λεμεσού), Haunted Mansion (K-CINEPLEX Λάρνακας).