ΜΟΥΣΙΚΗ

Λευκωσία, Σκαλί Αγλαντζιάς. Μια μεγάλη συναυλία μνήμης με τίτλο «Κύπρος Νυν και Αεί» διοργανώνεται για τα 49 χρόνια από την τουρκική εισβολή στα πλαίσια του Παγκόσμιου Συνέδριου Κυπρίων Διασποράς σε καλλιτεχνική επιμέλεια Πόλυ Κυριάκου. Με τους ερμηνευτές: Μίλτο Πασχαλίδη, Μαρίνα Βερζανλή, Πάρη Παράσχο και Χρυσάνθη Σχίζα και με τη συμμετοχή της Χορωδίας “Αδούλωτη Κερύνεια” υπό τη διεύθυνση της Ρούλας Τυρίμου. Απαγγελίες από την Αστέρω Κυπριανού, τον Ανδρέα Τσέλεπο και τον Πόλυ Κυριάκου. Μουσική επιμέλεια και ενορχηστρώσεις: Φώτης Μουσουλίδης. 8μ.μ. SoldoutTickets – Τηλέφωνο: 70007705

Λευκωσία, αμφιθέατρο Πλατείας Ελευθερίας. Με το μουσικό σχήμα “Ονειρόδρομοι” με ελαφρολαϊκά, λαϊκά και ρεμπέτικα τραγούδια συνεχίζουν οι Νύχτες Καλοκαιριού 2023 του Δήμου Λευκωσίας, 8.30μ.μ. Είσοδος ελεύθερη.

ΘΕΑΤΡΟ

Δάλι, Αμφιθέατρο Ιδαλίου. Η κωμωδία «Βάφτα Μαύρα» των Θανάση Παπαθανασίου και Μιχάλη Ρέππα από τη Θεατρική Ομάδα Παράβαση, σε σκηνοθεσία Σοφοκλή Σοφοκλέους και Σοφοκλή Κασκαούνια ανοίγει την αυλαία του 17ου Φεστιβάλ Θεάτρου Λυμπιών, 8.30μ.μ. 99762891/ 99915772.

Κάτω Πύργος Τυλληρίας. Το Φεστιβάλ Θεάτρου και Παραστατικών Τεχνών ΑΝΤΙ-ΣΚΗΝΟ συνεχίζεται με τις πιο κάτω δράσεις: 11:00 – Δραστηριότητες γνωριμίας καλλιτεχνών και επισκεπτών (60’). Εμψυχώτρια: Νάσια Κελεπέσιη. 13:00 – DJ Playlist. 18:00 – Βήμα σε νέους καλλιτέχνες – Art & digital Performance (20’) «Κατ’ εικόνα». Σύλληψη – Εκτέλεση: Σταύρος Ξ. Πέτρου. 18:30 – Βήμα σε νέους καλλιτέχνες- Art Performance (20’). «Sanctus» Σύλληψη – Κείμενο: Μαρία Ελευθερίου. Δραματουργία – Σκηνοθεσία: Σταύρος Ξ. Πέτρου. Ηθοποιός: Γεωργία Νικολάου 19:00 – Performance (20’). «Ά – ψυχη». Σκηνοθεσία: Ραφαέλα Καβάζη, Γιώργος Παπακωνσταντίνου.. Κείμενο: Γιώργος Παπακωνσταντίνου. Ηθοποιός: Ραφαέλα Καβάζη. 20:00 – Θεατρική παράσταση (60’). «Λογιστικός έλεγχος ή Ισλανδία, Ένας Μοντέρνος Μύθος». Σκηνοθεσία: Μαρία Καρσερά. Σκηνογραφία: Θέλμα Κασουλίδου. Ηθοποιοί: Τερέζα Ευριπίδου, Φώτης Φωτίου. 21:30 – Θεατρική παράσταση (60’). «Τον γάτο μου τον λέν Σωτήρη». Κείμενο – Σκηνοθεσία: Κωνσταντίνος Τσίτσιος. Ηθοποιός: Γιώργος Αναγιωτός. 23:00 – Μουσική Αφήγηση (50’). «Χρώματα». Σκηνοθεσία: Γιώργος Παπακωνσταντίνου. Εισιτήρια https://tinyurl.com/antiskinofestival και όλα τα καταστήματα «ΣΤΕΦΑΝΗΣ» Παγκύπρια και στο Περίπτερο “TimeOut” στην Πάφο.

ΕΙΚΑΣΤΙΚΑ

Πόλη Χρυσοχούς. Εικαστικός περίπατος οργανώνεται στο πλαίσιο του έργου Akamantis | Head and Hand της Κυριακής Κώστα. Ο περίπατος αρχίζει στις 5.00 μ.μ από το Ξενοδοχείο Άνασσα, συνεχίζεται στις 6.00 μ.μ. στο Τοπικό Αρχαιολογικό Μουσείο Μάριoν-Αρσινόη και ολοκληρώνεται στις 7.15 μ.μ στο Δημαρχείο Πόλεως Χρυσοχούς. Επιμελητές Ξενάγησης: Αντιγόνη Μιχαήλ: Αρχαιολόγος – ξεναγός, ειδικός σε θέματα Πολιτιστικής Κληρονομιάς. Δρ. Χριστίνα Λάμπρου: Ιστορικός Τέχνης.

Αγία Νάπα, Κέντρο Σεφερικών Μελετών. Ο Δήμαρχος Αγίας Νάπας Χρίστος Ζαννέτου εγκαινιάζει την έκθεση «Προσφυγόσημο» στις 8μ.μ.. Μέχρι 30/9.

ΚΟΥΚΛΟΘΕΑΤΡΟ

Πισσούρι, Κοινοτικό Αμφιθέατρο. «Ο Μορμόλης» του Ράινερ Χάφελντ σε μετάφραση Παναγιώτη Σκουφή από την ομάδα Κουκλο-Ιστορίες, παρουσιάζεται στο πλαίσιο του Φεστιβάλ Πολιτιστικής Αποκέντρωσης. Διασκευή Κειμένου – Σκηνοθεσία: Λουκία Αντωνίου Παίζουν – εμψυχωτές κούκλας: Άντρεα Αγαθοκλέους, Γρηγόρης Πετρή, Λουκία Αντωνίου Σύνθεση μουσικής – διασκευή στίχων: Δημήτρης Σπύρου Κίνηση: ομάδα ΚΟΥΚΛΟ ιστορίες Κούκλες: Θέατρο Μαριονέτας «Ανταμαπανταχού» Σκηνικά / Κουστούμια: Λουκία Αντωνίου Μάσκες: Μάρθα Φωκά. 7.30μ.μ.

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙ ΧΟΡΟΥ

Λεμεσός, Πολυχώρος Συνεργείο. Τριήμερο Χορογραφικό εργαστήρι Choreography, what the f..k! με τον Κώστα Κέκη. Δήλωση συμμετοχής στο [email protected] costaskekis.com, τηλ. 25340618. 25/08/2023 – 27/08/2023, 15:00 – 20:00

ΕΚΘΕΣΕΙΣ

Λευκωσία

Λεβέντειος Πινακοθήκη (22 668838). «Μύθων αποκάλυψη – Αριάδνη – Ανδρομέδα». Μέχρι 3/9

Κυπριακό Μουσείο. «Στον Ίδιο Τόπο». Έκθεση με υδατογραφίες της Κατερίνας Ατταλίδου. Μέχρι 10/9

Πολιτιστικό Ίδρυμα Τράπεζας Κύπρου, Moυσείο Συλλογής Γεωργίου και Νεφέλης Τζιάπρα Πιερίδη (22 128157). Έκθεση «Η εκστρατεία της Μικράς Ασίας». Μέχρι 30/9

Άγιοι Ομολογητές, Ίδρυμα Λυσσαρίδη (99982421). «Βάσος Λυσσαρίδης – Φύση Κυπριακή». Μέχρι 4/12

Κυπριακό Μουσείο (22865854). «ΠΕΝΤΕ» με ιστορίες ανθρώπων από την αρχαιότητα. Μέχρι 17/9

Λεμεσός

Exhibit8 (25 212171). Έκθεση φωτογραφίας του Φάνου Αβούρη με τίτλο: “Κάτω από τον Ορίζοντα: Από τον Ακάμα στον Απόστολο Ανδρέα”. Μέχρι 26/8

Δημοτικό Κέντρο Τεχνών Λεμεσού – Αποθήκες Παπαδάκη (25367700). Ομαδική έκθεση Three Layers of Skin. Μέχρι 16/9

Ποταμός Γερμασόγειας, Διαδραστική έκθεση «Οι δεινόσαυροι επιστρέφουν». Μέχρι 3/9

Lumiere Contemporary Art Gallery (2534 4141). Ομαδική έκθεση με τίτλο Art en Vogue. Μέχρι 9/9

Λάρνακα

Κυπριακή Γωνιά (24 621109). Έκθεση ζωγραφικής, χαρακτικής, κεραμικής της Άννας Βασιλείου. Μέχρι 30/8

Μουσείο Πιερίδη-Πολιτιστικό Ίδρυμα Τράπεζας Κύπρου (24145375). Έκθεση inside – out stories, του Σπύρου Αγαθού και του Αντώνη Τζιαρρίδη. Μέχρι 31/8

Πάφος,

Ξενοδοχείο Almyra (26 888700). Έκθεση με τα έργα δημιουργών που συμμετείχαν στο Πειραματικό Εργαστήρι Κεραμικής Ανδρολύκου σε επιμέλεια του κεραμίστα Βάσου Δημητρίου. Μέχρι 31/8

Πόλη Χρυσοχούς

Ξενοδοχείο Άνασσα και Τοπικό Αρχαιολογικό Μουσείο Μαρίου-Αρσινόης, Πόλη Χρυσοχούς. Έκθεση της Κυριακής Κώστα με τίτλο «Ακαμαντίς | Head & Hand». Ώρες Λειτουργίας Μουσείου: Δευτέρα – Παρασκευή: 08:30 – 16:00. Σάββατο: 09:00 – 15:00. Μέχρι 27/10.

Αγία Νάπα

Μουσείο Θάλασσα. Ομαδική έκθεση αφιερωμένη στην περίκλειστη πόλη της Αμμοχώστου Μέχρι 31/8

Πλάτρες

Πάνω Πλάτρες, Ξενοδοχείο Minerva. Έκθεση με τίτλο «Key Change», στο οποίο τρεις σύγχρονοι καλλιτέχνες οι Φάνος Κυριάκου, Πήτερ Εραμιάν και Μαρία Σπίβακ προτείνουν μία σειρά από γλυπτά που ενεργοποιούν το Minerva. Μέχρι 10/9.

ΣΙΝΕΜΑ

ΝΕΕΣ ΤΑΙΝΙΕΣ: The Last Voyage of Demeter. ΣΥΝΕΧΙΖΟΝΤΑΙ: Gran Turismo, Talk to Me, Just Super, Meg 2: The Trench, Oppenheimer, Barbie, Mission Impossible 7, Elemental.

K-CINEPLEX Λευκωσίας (Prime, The Mall, Nicosia Mall), Λεμεσού, Λάρνακας, Πάφου – τηλ. 77778383, RIO Nicosia Mall, Λεμεσού – τηλ. 25871410.

Επίσης: The Amazing Maurice (RIO Nicosia Mall και Λεμεσού).