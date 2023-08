ΘΕΑΤΡΟ

Πάφος, Τάλα. Η κλασική κωμωδία των Κώστα Πρετεντέρη-Ασημάκη Γιαλαμά “Η Κόμισσα της Φάμπρικας” σε σκηνοθεσία Άγι Παίκου, κάνει πρεμιέρα σήμερα στην Τάλα. Το έργο ανεβαίνει από τον Θεατρικό Πολυχώρο Εστία στο πλαίσιο του Προγράμματος Πολιτιστικής Αποκέντρωσης. 8μ.μ. Είσοδος ελεύθερη. Θα ακολουθήσουν παραστάσεις στις κοινότητες Αγίων Τριμυθιάς (28/8), Αλάμπρας (30/8) και Σπήλιων (8/9).

Κάτω Πύργος Τυλληρίας. Το Φεστιβάλ ΑΝΤΙ-ΣΚΗΝΟ συνεχίζεται με τις πιο κάτω εκδηλώσεις. 11:00 – Διαδραστικό Θεατρικό εργαστήρι για παιδιά (6-12) (60’). «Ονειρεύομαι ένα κόσμο». Εμψυχώτρια: Νάσια Κελεπέσιη. 17:00 – Performance Art από τη Χριστίνα Γεωργίου (60’). 18:15 – Βήμα σε νέους καλλιτέχνες (30’). «Bits and Pieces». Performer: Αλέξανδρος Κυριαζής. 19:00 – Χοροθεατρική παράσταση (30’) «Excavated Anatomies». Ιδέα, Έρευνα, Χορογραφία, Ερμηνεία, Κείμενο: Παναγιώτης Τοφή. 20:00 Θεατρική παράσταση (60’) «Άγγελέ μου» με τη Μυρσίνη Χριστοδούλου σε σκηνοθεσία Αλεξίας Παπαλαζάρου. 21:30 – Μουσικό-Ποιητικό Δρώμενο (50’). «Η τύχη των τειχών» (με αφορμή την 20η επέτειο από το άνοιγμα των οδοφραγμάτων στην Κύπρο). Επιλογή κειμένων, Μουσική Σύνθεση, Σκηνοθεσία: Γιώργος Καλογήρου (Συνθέτης). Ηθοποιοί: Ειρήνη Ανδρονίκου, Κωνσταντίνα Ξενοφώντος. Μουσικοί: Χαράλαμπος Παντελή, Κωνσταντίνος Μακαρίτη. Εισιτήρια ΕΔΩ και σε όλα τα καταστήματα «ΣΤΕΦΑΝΗΣ» Παγκύπρια και στο Περίπτερο “TimeOut” στην Πάφο.

ΠΡΟΒΟΛΗ

Λευκωσία, Κωνστάντια. Προβολή της ταινίας «Το ήσυχο κορίτσι» του Κόλουμ Μπερέιντ. Η Κάιτ είναι η μικρότερη κόρη μιας πολυμελούς φτωχής οικογένειας στην ιρλανδική ύπαιθρο που παλεύει από τη μία με την έλλειψη των βασικών, από την άλλη με τα ψυχολογικά προβλήματα της μάνας και τον σκληρό, εν δυνάμει αν και ποτέ φανερά βίαιο χαρακτήρα του πατέρα. Με δύο γονείς που προσπαθούν με τον δικό τους τρόπο αλλά είναι αδύνατον να προσφέρουν όλα όσα χρειάζονται τα παιδιά τους και ενόψει μιας ακόμη εγκυμοσύνης, η Κάιτ θα σταλεί σε ένα ζευγάρι γνωστών για να ζήσει μαζί τους μέχρι να γεννηθεί το μωρό. Εκεί θα αντιληφθεί τι σημαίνει φροντίδα, τι σημαίνει νοιάξιμο, τελικά τι σημαίνει «σπίτι». 9μ.μ. tickethour (πληροφορίες για tickethour 77777040)

ΕΚΘΕΣΕΙΣ

Λευκωσία

Λεβέντειος Πινακοθήκη (22 668838). «Μύθων αποκάλυψη – Αριάδνη – Ανδρομέδα». Μέχρι 3/9

Κυπριακό Μουσείο. «Στον Ίδιο Τόπο». Έκθεση με υδατογραφίες της Κατερίνας Ατταλίδου. Μέχρι 10/9

Πολιτιστικό Ίδρυμα Τράπεζας Κύπρου, Moυσείο Συλλογής Γεωργίου και Νεφέλης Τζιάπρα Πιερίδη (22 128157). Έκθεση «Η εκστρατεία της Μικράς Ασίας». Μέχρι 30/9

Άγιοι Ομολογητές, Ίδρυμα Λυσσαρίδη (99982421). «Βάσος Λυσσαρίδης – Φύση Κυπριακή». Μέχρι 4/12

Κυπριακό Μουσείο (22865854). «ΠΕΝΤΕ» με ιστορίες ανθρώπων από την αρχαιότητα. Μέχρι 17/9

Λεμεσός

Exhibit8 (25 212171). Έκθεση φωτογραφίας του Φάνου Αβούρη με τίτλο: “Κάτω από τον Ορίζοντα: Από τον Ακάμα στον Απόστολο Ανδρέα”. Μέχρι 26/8

Δημοτικό Κέντρο Τεχνών Λεμεσού – Αποθήκες Παπαδάκη (25367700). Ομαδική έκθεση Three Layers of Skin. Μέχρι 16/9

Ποταμός Γερμασόγειας, Διαδραστική έκθεση «Οι δεινόσαυροι επιστρέφουν». Μέχρι 3/9

Lumiere Contemporary Art Gallery (2534 4141). Ομαδική έκθεση με τίτλο Art en Vogue. Μέχρι 9/9

Λάρνακα

Κυπριακή Γωνιά (24 621109). Έκθεση ζωγραφικής, χαρακτικής, κεραμικής της Άννας Βασιλείου. Μέχρι 30/8

Μουσείο Πιερίδη-Πολιτιστικό Ίδρυμα Τράπεζας Κύπρου (24145375). Έκθεση inside – out stories, του Σπύρου Αγαθού και του Αντώνη Τζιαρρίδη. Μέχρι 31/8

Πάφος,

Ξενοδοχείο Almyra (26 888700). Έκθεση με τα έργα δημιουργών που συμμετείχαν στο Πειραματικό Εργαστήρι Κεραμικής Ανδρολύκου σε επιμέλεια του κεραμίστα Βάσου Δημητρίου. Μέχρι 31/8

Πόλη Χρυσοχούς

Ξενοδοχείο Άνασσα και Τοπικό Αρχαιολογικό Μουσείο Μαρίου-Αρσινόης, Πόλη Χρυσοχούς. Έκθεση της Κυριακής Κώστα με τίτλο «Ακαμαντίς | Head & Hand». Ώρες Λειτουργίας Μουσείου: Δευτέρα – Παρασκευή: 08:30 – 16:00. Σάββατο: 09:00 – 15:00. Μέχρι 27/10.

Αγία Νάπα

Κέντρο Σεφερικών Μελετών. Έκθεση «Προσφυγόσημο». Μέχρι 30/9.

Μουσείο Θάλασσα. Ομαδική έκθεση αφιερωμένη στην περίκλειστη πόλη της Αμμοχώστου Μέχρι 31/8

Πλάτρες

Πάνω Πλάτρες, Ξενοδοχείο Minerva. Έκθεση με τίτλο «Key Change», στο οποίο τρεις σύγχρονοι καλλιτέχνες οι Φάνος Κυριάκου, Πήτερ Εραμιάν και Μαρία Σπίβακ προτείνουν μία σειρά από γλυπτά που ενεργοποιούν το Minerva. Μέχρι 10/9.

ΣΙΝΕΜΑ

ΝΕΕΣ ΤΑΙΝΙΕΣ: The Last Voyage of Demeter. ΣΥΝΕΧΙΖΟΝΤΑΙ: Gran Turismo, Talk to Me, Just Super, Meg 2: The Trench, Oppenheimer, Barbie, Mission Impossible 7, Elemental.

K-CINEPLEX Λευκωσίας (Prime, The Mall, Nicosia Mall), Λεμεσού, Λάρνακας, Πάφου – τηλ. 77778383, RIO Nicosia Mall, Λεμεσού – τηλ. 25871410.

Επίσης: The Amazing Maurice (RIO Nicosia Mall και Λεμεσού).