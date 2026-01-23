Aρχαιολογικά δεδομένα για διάφορες θέσεις της ευρύτερης περιοχής του χωριού Αμαργέτη της Επαρχίας Πάφου αποκάλυψε η 7η αρχαιολογική ερευνητική περίοδος της ομάδας του Πανεπιστημίου του Γκρατς (Αυστρία).

Στη θέση Ασώματος εντοπίστηκε μεσαιωνική κεραμική, καθώς κεραμικά ευρήματα που δεικνύουν ανθρώπινη δραστηριότητα στην περιοχή ήδη από την αρχαϊκή περίοδο. Αντίστοιχη χρήση του χώρου κατά την Εποχή του Σιδήρου φαίνεται να τεκμηριώνεται και στη θέση Λούρα του Αρκανά. Στις θέσεις Πέτρος, Άνθρωπος και Ξεροάργακα συλλέχθηκαν ρωμαϊκά κεραμικά όστρακα.

Στις θέσεις Τερατσούδι και Σωτήρα, η ομάδα συνέλεξε ευρήματα της Εποχής του Χαλκού, μεταξύ των οποίων λαβή από πρόχους και λίθινη πλάκα παιχνιδιού της Μέσης Εποχής του Χαλκού. Πρόκειται για την πρώτη τεκμηριωμένη ένδειξη δραστηριότητας της Εποχής του Χαλκού στην επικράτεια της Αμαργέτης από την ερευνητική ομάδα του Πανεπιστημίου Γκρατς.

Κατά μήκος του μονοπατιού από το χωριό προς το γεφύρι στη θέση Ρουθούνια, συλλέχθηκαν όστρακα χονδροειδούς κεραμικής. Επιπλέον ταυτοποιήθηκε παλαιό μονοπάτι πλησίον της γέφυρας.

Νότια του χωριού Αμαργέτη, προς την κοιλάδα του Ξεροποτάμου, στη θέση Λουτρά εντοπίστηκε ρωμαϊκή θέση, από την οποία συλλέχθηκαν όστρακα λεπτής και χονδροειδούς ρωμαϊκής κεραμικής (συμπεριλαμβανομένων και θραυσμάτων αμφορέων), καθώς και πήλινες κεραμίδες.

Περαιτέρω προς νότο, στο δάσος του Αχερώνα, τεκμηριώθηκαν αεροφωτογραφικά με τη χρήση drone περίπου 70 συλημένοι θαλαμοειδείς τάφοι. Στην ευρύτερη περιοχή συλλέχθηκαν όστρακα, μεταξύ των οποίων και ένα της Εποχής του Σιδήρου.

Η έρευνα πεδίου στην Αμαργέτη πραγματοποιήθηκε από τις 27 έως τις 31 Οκτωβρίου 2025 υπό τη διεύθυνση της Γκαμπριέλε Κόινερ από το Πανεπιστήμιο του Γκρατς.