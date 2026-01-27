Ένα από τα πιο αναγνωρίσιμα σύμβολα των Βρυξελλών, το Μάνεκεν Πις, φόρεσε κυπριακή βράκα, τιμώντας με τον τρόπο αυτό την Κυπριακή Προεδρία του Συμβουλίου της ΕΕ.

Το πιο «σκανδαλιάρικο» άγαλμα της Ευρώπης, που εδώ και μερικούς αιώνες δεν χάνει ευκαιρία να σχολιάζει την επικαιρότητα με τον δικό του τρόπο, ενδύθηκε την παραδοσιακή φορεσιά της Κύπρου σε μια σκηνή δημόσιας διπλωματίας, όπου το χιούμορ, η παράδοση και η ανθρώπινη επαφή λειτούργησαν ως κοινή γλώσσα.

Το μόλις 61 εκατοστών μπρούτζινο άγαλμα που φιλοτέχνησε ο Ζερόμ Ντικενουά και δεσπόζει στο κέντρο των Βρυξελλών από το 1618 αναπαριστά ένα μικρό αγόρι που ουρεί στο σιντριβάνι. Αποτελεί σύμβολο του βελγικού αυτοσαρκασμού και του σκωπτικού πολιτικού πνεύματος και συνδέεται με λαϊκούς θρύλους όπου ένα παιδί σώζει την πόλη σβήνοντας ένα φιτίλι.

Η κυπριακή βράκα είναι ένα από τα περισσότερα από 1000 διαφορετικά κοστούμια που έχει κατά καιρούς φορέσει (από στολές αστροναύτη μέχρι χαρακτηριστικές φορεσιές απ’ όλο τον κόσμο), τη φορά αυτή για να τιμήσει μια παράδοση που είναι άρρηκτα δεμένη με την ιστορία, την ταυτότητα και την καθημερινότητα της Κύπρου και συμβολίζει, συν τοις άλλοις, την αντοχή και το πείσμα. Λειτουργεί έτσι ως ένας άτυπος αλλά ιδιαίτερα ορατός πρεσβευτής πολιτισμικών ανταλλαγών.

Η ίδια η Υφυπουργός Πολιτισμού βρέθηκε στον χώρο και μοίρασε κυπριακά εσπεριδοειδή στους περαστικούς, μεταφέροντας ένα κομμάτι κυπριακής γης στο κέντρο των Βρυξελλών. Μια ήπια, αλλά εύγλωττη χειρονομία εξωστρέφειας, η οποία, όπως αναφέρει το Υφυπουργείο, «υπογραμμίζει τη δέσμευσή μας στον πολιτιστικό διάλογο και την ενότητα μέσω της ποικιλομορφίας».

