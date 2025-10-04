€500 εκατ. παραπάνω θα πληρώσουμε το 2026 στην εφορία. Συγκεκριμένα, νοικοκυριά, επιχειρήσεις και καταναλωτές θα κληθούν να πληρώσουν φόρους περίπου €9 δισ. (άμεσοι €4,05 δισ. και έμμεσοι φόροι €4,55 δισ.), λίγο πιο πάνω από το 2025, που είχαν προϋπολογιστεί κοντά στα €8,5 δισ.

Διαβάστε εδώ το ρεπορτάζ της Θεανώς Θειοπούλου στον «Φ»: https://www.philenews.com/oikonomia/kypros/article/1627277/afximenous-forous-kata-e500-ekat-tha-plirosoume-to-2026-posa-esoda-perimeni-to-kratos-apo-amesous-ke-emmesous-forous/

61 ετών ο Θ.Κ. από την Ελλάδα, εισήγαγε μέσα σε μια 7ετία στην Κύπρο 166 κιλά ναρκωτικών. Καταδικάστηκε σε ποινή φυλάκισης 14 χρόνων από το Μόνιμο Κακουργιοδικείο Λεμεσού. Όπως και να έχει, ο εν λόγω μεταφέρθηκε σε φυλακή της Ελλάδας, για να εκτίσει εκεί το υπόλοιπο της ποινής του. Που θα έληγε το 2028.

Όμως, κατά τη μεταφορά του σε σωφρονιστικό ίδρυμα της Ελλάδας, κατάφερε να μείνει ελεύθερος τον Οκτώβριο του 2023 στη βάση νομοθεσίας και κανονισμών που ισχύουν στην Ελληνική Δημοκρατία. Η συνέχεια είναι λίγο ως πολύ γνωστή. Ο 61χρονος Θ. Κ. συνελήφθη το περασμένο Σάββατο από την ΥΚΑΝ, αφού τις προηγούμενες ημέρες εισήγαγε στην Κύπρο 102 κιλά ναρκωτικών ουσιών (97 κ. κάνναβης και 5 κ. κοκαΐνης). Αμετανόητος!…

445.976 καταγγελίες επιδόθηκαν σε μία 5ετία σε ασυνείδητους οδηγούς στην Κύπρο για σοβαρές τροχαίες παραβάσεις.

Από αυτούς, 4.975 οδηγήθηκαν στα Δικαστήρια για σοβαρές τροχαίες παραβάσεις. Σημειώνεται ότι, σε αυτό το περίπου μισό εκατομμύριο εξωδίκων, δεν συμπεριλαμβάνονται αυτά των καμερών της τροχαίας. Το μόνο που δικαίως μπορεί να συμπεράνει από αυτά ένας νοήμων άνθρωπος, είναι ότι στους δρόμους μας κυκλοφορούν ηλίθιοι και αμετανόητοι προσεχείς δολοφόνοι!…

72 άνθρωποι έχασαν στη ζωή τους και άλλοι 294 τραυματίστηκαν από τον ισχυρό σεισμό μεγέθους 6,9 Ρίχτερ που έπληξε τη νήσο Σεμπού στις Φιλιππίνες. Ο σεισμός προκάλεσε κατάρρευση κτηρίων, καταστροφή γεφυρών και εκτεταμένες διακοπές ηλεκτροδότησης.

Τα σωστικά συνεργεία συνεχίζουν τις έρευνες στα συντρίμμια, ενώ εκφράζονται φόβοι ότι ο αριθμός των θυμάτων θα αυξηθεί.

156 δισεκατομμύρια δολάρια προβλέπεται να είναι ο στρατιωτικός προϋπολογισμός της Ρωσίας για το επόμενο έτος. Που σημαίνει ότι θα είναι μειωμένος κατά 7 δισ. από τα $163 δισ. φέτος.

Παρ’ όλα αυτά, όμως, ο στρατιωτικός προϋπολογισμός του Πούτιν παραμένει υψηλός – είναι σχεδόν τέσσερις φορές μεγαλύτερος από ό,τι το 2021. Για να βοηθήσει στη χρηματοδότηση της πολεμικής προσπάθειας, η κυβέρνηση πρόκειται επίσης να αυξήσει τον φόρο προστιθέμενης αξίας από 20% σε 22%.

20 μέρες απεργίας πείνας συμπλήρωσε την Παρασκευή που γράφτηκαν αυτές οι γραμμές για την στήλη του «Φ», ο Πάνος Ρούτσι, ο οποίος ζητά να γίνει εκταφή του γιου του, Ντένις, που είναι ανάμεσα στα θύματα (57 τον αριθμό) της σιδηροδρομικής τραγωδίας στα Τέμπη. Είναι εμφανή τα συμπτώματα της μεγάλης δοκιμασίας στην οποία υποβάλει τον οργανισμό του.

Προχθές μεταφέρθηκε σε νοσοκομείο σε άσχημη κατάσταση. Έχει χάσει 10 κιλά. Και οι γιατροί του συνέστησαν να μείνει, αλλά αρνήθηκε και επέστρεψε στην Πλατεία Συντάγματος, μπροστά στο Μνημείο του Άγνωστου Στρατιώτη. Μίλησα με γιατρό ο οποίος μου εξήγησε ποια είναι τα πιο εμφανή συμπτώματα στον ανθρώπινο οργανισμό μέχρι την 21η ημέρα απεργίας πείνας:

1η Εβδομάδα (Ημέρες 1–7). Κόπωση, ευερεθιστότητα, ταχεία απώλεια βάρους

2η Εβδομάδα (Ημέρες 8–14). Εμφανής μυϊκή απώλεια. Σοβαρή αδυναμία και εξάντληση. Ζάλη ή λιποθυμικά επεισόδια.

3η Εβδομάδα (Ημέρες 15–21). Ακραία αδυναμία. Το άτομο παραμένει στο κρεβάτι. Συχνές λιποθυμίες.

Με βάση τα παραπάνω, κάποιοι ειδικοί με τους οποίους μίλησα είπαν ότι δεν πείθονται ότι ο κ. Ρούτσι κάνει απεργία πείνας.

(*) Κάθε Σάββατο, η Στήλη βλέπει τα Πρόσωπα & Προσωπεία με την ματιά των αριθμών.