Την ώρα που το 2025 μας αποχαιρετά, υποσυνείδητα ο καθένας προβαίνει σε ανασκόπηση των όσων σημάδεψαν αυτό τον ταλαίπωρο τόπο. Αναπόφευκτα η προσοχή εστιάζεται σε όσους κατέχουν εξουσία και με τις αποφάσεις τους στιγμάτισαν αρνητικά τη χρονιά. Κορυφαίες γκάφες, τρανταχτές φαιδρότητες και μνημειώδη λάθη. Στο Χόλιγουντ, μια μέρα πριν την απονομή των βραβείων Όσκαρ απονέμουν τα «Χρυσά Βατόμουρα» στους χείριστους. Η στήλη καθιέρωσε από χρόνια –και συνεχίζει σήμερα- να μοιράζει τα δικά της «βραβεία» στους ατάλαντους πρωταγωνιστές των «άριστων των αρίστων».

Το πρώτο βατόμουρο δεν θα μπορούσε να σχετιζόταν με οτιδήποτε άλλο πέραν του τραγικότερου γεγονότος της χρονιάς που φεύγει: Την καταστροφική πυρκαγιά στην ορεινή Λεμεσό. Απονέμεται συνολικά στην Κυβέρνηση. Ο απολογισμός της καταστροφής τον περασμένο Ιούλιο ήταν τρομακτικός: Δύο νεκροί, 130 τ.χλμ καμένης γης, 700 κατοικίες που υπέστησαν ζημιές και το συνολικό κόστος να εκτοξεύεται στο δυσθεώρητο ποσό των 120 εκατ. ευρώ. Και όμως, ουδεμία παραίτηση, ουδεμία παύση, ουδεμία ανάληψη ή απόδοση πολιτικής ευθύνης σε οποιονδήποτε. Ούτε καν στον περιβόητο Συντονιστή που είχε πάει ταξίδι στην Αυστραλία!

Το δεύτερο αρνητικό βραβείο απονέμεται στον Βοηθό Γενικό Εισαγγελέα Σάββα Αγγελίδη. Η απόφαση του ΕΔΑΔ ήταν κόλαφος για την υπόθεση καταγγελίας βιασμού γυναίκας από πολιτικό πρόσωπο, όπου ο ΒΓΕ είχε αποφασίσει να δοθεί αναστολή ποινικής δίωξης. Το Δικαστήριο δεν περιορίστηκε στο θεσμικό επίπεδο αλλά καυτηρίασε ρητά τη στάση του ιδίου, η οποία χαρακτηρίστηκε από σεξιστικά στερεότυπα και δευτερογενή θυματοποίηση της καταγγέλλουσας. Ο διασυρμός της Κύπρου διεθνώς, δεν στάθηκε αρκετός να οδηγήσει τον κ. Αγγελίδη σε παραίτηση.

Το τρίτο βατόμουρο απονέμεται στον Γενικό Εισαγγελέα Γιώργο Σαββίδη. Για την ίδια υπόθεση. Αντί να σηκώσει το βάρος (αφού ο Βοηθός του δεν βρήκε το θάρρος) του πρόσφερε κάλυψη. Μίλησε για “μη αρεστές αποφάσεις” και “οργανωμένες επιθέσεις”. Το πρόβλημα -κατά τα λεγόμενά του- είναι ποιοι γράφουν άρθρα. Όχι τι γράφουν. Όχι αν αυτά που γράφουν είναι η αλήθεια. Όχι αν αποδίδουν την ουσία.

Σειρά για το επόμενο αρνητικό βραβείο παίρνει ο τέως υπουργός Δικαιοσύνης Μάριος Χαρτσιώτης. Καθ’ όλη τη διάρκεια της χρονιάς, ενώ το οργανωμένο έγκλημα έκανε πάρτι εκείνος απαντούσε με τοποθετήσεις που προκαλούσαν οργή. Αποκορύφωμα, όμως, ήταν ο ανασχηματισμός της Κυβέρνησης. Αντικαταστάθηκε στο υπουργείο αλλά αποδέχθηκε διορισμό σε θέση Επιτρόπου. Δοξάζοντας τη ρήση από δήμαρχος κλητήρας και δείχνοντας ότι η επιδίωξη μιας καρέκλας είναι εκ των ον ουκ άνευ.

Το πέμπτο βατόμουρο πάει στην ηγεσία της Αστυνομίας. Θα μπορούσε να το «κέρδιζε» για πολλούς λόγους. Όμως, το «κατόρθωμά» της να κλείσει τον αυτοκινητόδρομο για να διαδηλώσουν οι κυνηγοί, να ανάψουν φουκούδες και να ταλαιπωρήσουν χιλιάδες οδηγούς πρόσφερε ένα ανεπανάληπτο κλαυσίγελο.

Το επόμενο βραβείο πηγαίνει στον περιβόητο Γιάννη Γιαννάκη. Η καταδίκη του σε φυλάκιση τριών χρόνων ήταν το επιστέγασμα μιας ιλαροτραγικής υπόθεσης, που ταλαιπώρησε αρχές και κοινωνία για πολλά χρόνια.

Θέση στα βραβεία εξασφάλισε και η πρόεδρος του ΔΗΣΥ Αννίτα Δημητρίου με την τραγελαφική συμπεριφορά της στο μνημόσυνο του Γρίβα. Πέρσι δεν παρέστη και όταν ρωτήθηκε απάντησε με περιφρόνηση: «Έχουμε τόσα θέματα να διαχειριστούμε και θα συζητούμε τώρα για το 1955 και το 1821;». Φέτος, όμως, μπροστά στον πανικό που προκαλεί η αφαίμαξη του κόμματός της από το ΕΛΑΜ, όχι μόνο παρέστη αλλά έδωσε και μια παράσταση αλά Μάρθα Βούρτση. Μαυροφορεμένη, παίρνοντας αγκαλιά την κυρία Έλλη Χριστοδουλίδου και με θλιμμένο ύφος, πορεύτηκε στο μνημόσυνο. Κάνοντας, παράλληλα, και μνημόσυνο της σοβαρότητας.

Το όγδοο βατόμουρο απονέμεται στον τέως υπουργό Υγείας Μιχάλη Δαμιανό για την μεγάλη καταστροφή φαρμάκων που σημειώθηκε σε κρατική αποθήκη. Συνολικά καταστράφηκαν 106.000 συσκευασίες φαρμάκων και προκλήθηκε ζημιά 880.000 ευρώ. Στο πόρισμα της έρευνας του υπουργείου, όμως, δεν αποδίδεται η παραμικρή ευθύνη σε οποιονδήποτε. Πρόκειται για μια τακτική, που αποτελεί γάγγραινα στο δημόσιο και όσο θα συνεχίζεται, θα συνεχίζουν και οι καταστροφές.

Το επόμενο αρνητικό βραβείο το παίρνει ο βουλευτής Μαρίνος Σιζόπουλος. Η Αρχή κατά της Διαφθοράς απεφάνθη ότι υπάρχει ενδεχόμενη παράβαση για ποινικά αδικήματα απάτης, πλαστογραφίας και καταρτισμού πλαστού εγγράφου, κυκλοφορίας πλαστού εγγράφου και συνωμοσίας για καταδολίευση σε υπόθεση στην οποία εμπλέκεται. Ενώ απορρίπτει το πόρισμα της Αρχής και δηλώνει αθώος, αρνείται να άρει τη βουλευτική του ασυλία ώστε να μπορέσει να πάει η υπόθεση στο δικαστήριο και να αποδειχθεί η αλήθεια.

Το τελευταίο χρυσό βατόμουρο απονέμεται σε όλους τους πρώην υπουργούς Μεταφορών της περιόδου 2004-2014 αναφορικά με την υπόθεση των αερόσακων ΤΑΚΑΤΑ. Μάριος Δημητριάδης, Ευθύμιος Φλουρέντζου, Νίκος Νικολαΐδης, Ερατώ Κοζάκου-Μαρκουλλή, Μαρία Μαλαχτού-Παμπαλλή και Χάρης Θράσου κατέθεσαν στην Ερευνητική Επιτροπή. Ουδείς γνώριζε, ουδείς έτυχε ενημέρωσης!

Υποψήφιοι υπήρξαν και πολλοί άλλοι. Τα «βραβεία», όμως, είναι κάθε χρόνο μόλις 10. Κλείνουμε και φέτος με τους προφητικούς στίχους του τεράστιου Μόντη: «Ποια πτώση επίκειται τώρα/ συνολικά πόση πτώση υπολείπεται;»

ΑΥΡΙΟ: Η στήλη θα απονείμει τα πραγματικά βραβεία στους πραγματικά Άριστους των Αρίστων της χρονιάς!