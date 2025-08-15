Σε ισχύ βρίσκεται μέχρι τις 16:30 το απόγευμα της Παρασκευής (15/08) κίτρινη προειδοποίηση για ακραία μέγιστη θερμοκρασία. Σύμφωνα με την πρόγνωση, η μέγιστη θερμοκρασία αναμένεται να φτάσει γύρω στους 40 βαθμούς Κελσίου σε περιοχές του εσωτερικού και γύρω στους 33 βαθμούς στα υψηλότερα ορεινά.

Αναλυτικά η πρόγνωση

Εποχική χαμηλή πίεση και θερμή αέρια μάζα επηρεάζουν την περιοχή.

Σήμερα ο καιρός θα είναι κυρίως αίθριος. Οι άνεμοι θα πνέουν κυρίως νοτιοδυτικοί ως βορειοδυτικοί, αρχικά ασθενείς μέχρι μέτριοι 3 με 4 Mποφόρ, σταδιακά μέτριοι μέχρι ισχυροί, 4 με 5 Mποφόρ και αργότερα τοπικά στα νοτιοδυτικά μέχρι πολύ ισχυροί 5 με 6 Μποφόρ. Η θάλασσα θα είναι αρχικά μέχρι λίγο ταραγμένη, για να καταστεί σταδιακά μέχρι ταραγμένη. Η θερμοκρασία θα ανέλθει γύρω στους 40 βαθμούς στο εσωτερικό, γύρω στους 37 στα ανατολικά και τα νότια παράλια και γύρω στους 33 βαθμούς στα υπόλοιπα παράλια, καθώς και στα ψηλότερα ορεινά.

Απόψε ο καιρός θα είναι γενικά κυρίως αίθριος, παρόλο που κυρίως στα δυτικά και στα βόρεια θα παρατηρούνται αυξημένες χαμηλές νεφώσεις. Οι άνεμοι θα πνέουν κυρίως βορειοδυτικοί, ασθενείς μέχρι μέτριοι 3 με 4 μποφόρ. Η θάλασσα θα είναι λίγο ταραγμένη μέχρι ταραγμένη. Η θερμοκρασία θα πέσει γύρω στους 23 βαθμούς στο εσωτερικό, γύρω στους 24 στα παράλια και γύρω στους 19 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά.

Το Σάββατο και την Κυριακή ο καιρός θα είναι κυρίως αίθριος, παρόλο που παροδικά θα παρατηρούνται τοπικά αυξημένες νεφώσεις. Τη Δευτέρα ο καιρός θα είναι κυρίως αίθριος.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση το Σάββατο και μη αξιόλογη μεταβολή μέχρι τη Δευτέρα, για να κυμανθεί κοντά στις μέσες κλιματολογικές τιμές.