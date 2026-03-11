ΛΕΥΚΩΣΙΑ

Ιακωβίδης Κωνσταντίνος, Κρήτης 6Γ. Πλαγιόδρομος «Debenhams Central», μετά τη διασταύρωση «Τρουλλίδης», Λευκωσία, τηλ. 22752877, 22255058.

Βρακάς Δημήτρης, Λεωφ. Αρχ. Μακαρίου Γ΄ 265. Έναντι «Marks & Spencer», Λακατάμια, τηλ. 22384900.

Χριστοφίδης Χάρης, Περικλέους 39Α. Μεταξύ φώτων τροχαίας «Κώστας Θεοδώρου» και «Κληματαριά», Στρόβολος, τηλ. 22511351, 22319454.

Γεωργίου Χάρις, 28ης Οκτωβρίου 1, κατ. 11. Δίπλα από παγωτά «Παπαφιλίππου», Έγκωμη, τηλ. 22255535, 94056656.

Γεωργίου – Τίφα Κατερίνα, Λεωφ. Κυρηνείας 100. Απέναντι από εκκλησία Αγίου Ανδρέα, Πλατύ, Αγλαντζιά, τηλ. 22340340, 22514500.

Μπούλογκ Θεοδώρα, Ανυθπολοχαγού Στέλιου Μασιήνη 2. Από κυκλικό κόμβο της «Carlsberg» προς Βιομηχανική Περιοχή Δαλιού, 200μ. μετά από ταβέρνα «Ιδάλιον», Καλλιθέα, Δάλι, τηλ. 22254747.

ΛΕΜΕΣΟΣ

Παπασπύρου – Καντωνίδου Μάρω, Φραγκλίνου Ρούσβελτ 272. Δίπλα από αρτοποιείο «Sunfresh», Ζακάκι, Λεμεσός, τηλ. 25390354, 25388448.

Παπαδόπουλος Χαράλαμπος, Θεόδωρου Ποταμιάνου 52. «Jumbo Πολεμιδιών», Κάτω Πολεμίδια, τηλ. 25735505.

Λουκαΐδου – Πετράκη Ελεάνα, Λεωφ. Μακαρίου Γ΄ 135. Μεταξύ «Pizza Hut» & φώτων τροχαίας του ERA, Λεμεσός, τηλ. 25730050, 25755516.

Κετσιμπάσης Αναγνώστης, Ρενάτου Καρτεσίου 12. 100μ. βορείως κυκλικού κόμβου Μέσα Γειτονιάς, προς Δημαρχείο Αγ. Αθανασίου, πλησίον αρτοποιείου, Άγιος Αθανάσιος, τηλ. 25326600, 99903900.

Παπαθεοδούλου Ιακωβίνα, Γρίβα Διγενή 145Β&Γ. Έναντι υπεραγοράς «Άλφα Μέγα», Νεάπολη, Λεμεσός, τηλ. 25250026, 99748468.

ΛΑΡΝΑΚΑ

Αντωνίου – Λαδά Ελένη, Αγίας Σοφίας 3, Αραδίππου, τηλ. 24813250, 24530321.

Δημητρίου Ανδρέας, Αρχ. Μακαρίου Γ΄ 44. Δίπλα από AstroBank, έναντι «SAMSONITE», Λάρνακα, τηλ. 24822422, 24812188.

Στρούθου Ιωάννης, Άρτας 14, «Panelsons Court», κατ. 10. Δρόμος Λεμεσού, μετά τα φώτα τροχαίας Πυροσβεστικής, δίπλα από «IPANEMA», Λάρνακα, τηλ. 24251494, 94045427.

ΠΑΦΟΣ

Μαληκκίδου – Καραολίδου Πίτσα, Νικοδήμου Μυλωνά 1. Απέναντι από «CAFÉ NERO» στην Αγορά, κέντρο πόλης, Πάφος, τηλ. 26935495, 99490987.

Ταλιώτου Μαρία, Αλεξάνδρου Παπάγου 57. Κυκλικός κόμβος Τεχνικής Σχολής προς «RIO CINEMA», Πάφος, τηλ. 26910276, 26932950.

Αλεξάντρου Γεωργίου Ορθοδοξία, Αρσινόης 9, Πόλις Χρυσοχούς, τηλ. 26321745, 99214260.

ΠΑΡΑΛΙΜΝΙ

Λοΐζου Παναγιώτης, Γεωργίου Γουρουνιά (Λεωφ. Γρίβα Διγενή) 150, Παραλίμνι, τηλ. 23821368, 23823608.

Χριστοφίδου Νικολέττα, Πάνου Ιωάννου 2, Φρέναρος, τηλ. 23742270, 95967731.