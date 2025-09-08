Η Αστυνομία διερευνά οδική σύγκρουση που συνέβη λίγο πριν τις 9.00 το βράδυ χθες Κυριακή, [07/09], στην Πάφο, με αποτέλεσμα τον τραυματισμό δύο ανηλίκων προσώπων.

Αυτοκίνητο που οδηγούσε άντρας 40 ετών, στη λεωφόρο Σπύρου Κυπριανού, στην Πάφο, έχοντας συνοδηγό τη σύζυγο του, 41 ετών και επιβάτες τα δύο τους παιδιά, ηλικίας 17 και 9 ετών, κάτω από συνθήκες που διερευνώνται, στο ύψος της συμβολής με την οδό Σπύρου Σωτηράκη, συγκρούστηκε με αυτοκινήτο που οδηγούσε 19χρονος, με συνοδηγό 19χρονο.

Η 40χρονη και τα δύο της παιδιά, καθώς και οι δύο 19χρονοι μεταφέρθηκαν με ασθενοφόρο στο Γενικό Νοσοκομείο Πάφου. Η 40χρονη και δύο 19χρονοι έλαβαν αργότερα εξιτήριο. Ο 17χρονος τραυματίστηκε στο λαιμό και μεταφέρθηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Λευκωσίας, ενώ η εννιάχρονη τραυματίστηκε στη λεκάνη και μεταφέρθηκε στο Νοσοκομείο Αρχιεπίσκοπος Μακάριος ΙΙΙ, στη Λευκωσία. Νοσηλεύονται, με την κατάσταση τους να είναι εκτός κινδύνου.

Ο 40χρονος οδηγός, υποβλήθηκε σε έλεγχο οδήγησης υπό την επήρεια αλκοόλης, με ένδειξη 23μg αντί μέχρι 22 που είναι το επιτρεπόμενο όριο.