Το Μετάλλιο Αστυνομίας Υπερπόντιων Εδαφών του Βασιλιά απονεμήθηκε στον Αναπληρωτή Βοηθό Αστυνομικό Διευθυντή, Υπαστυνόμο Μάρκο Πέτρου, μετά τη δημοσίευση της λίστας των Πρωτοχρονιάτικων Τιμητικών Διακρίσεων αυτόν τον μήνα.

Ο Υπαστυνόμος που υπηρετεί στη Δεκέλεια και εντάχθηκε στο Σώμα πριν από τρεις δεκαετίες, σε ηλικία 25 ετών, χαρακτήρισε τη διάκριση ως «μια πολύ ευχάριστη έκπληξη» και δήλωσε ότι είναι ιδιαίτερα σημαντικό να αναγνωρίζεται το έργο του.

Όπως ανέφερε: «Το έμαθα στις 30 Δεκεμβρίου και φυσικά, ένιωσα μεγάλη υπερηφάνεια. Μετά από 30 χρόνια υπηρεσίας, το να αναγνωρίζονται οι προσπάθειες μου με αυτόν τον τρόπο αποτελεί μεγάλη τιμή και ευχαριστώ όσους με πρότειναν».

Από τη στιγμή που αφιέρωσε το μέλλον του στην Αστυνομία των ΒΒ, ο Υπαστυνόμος Πέτρου έχει υπηρετήσει σχεδόν σε όλες τις θέσεις του Σώματος και θεωρεί ότι αυτή η εμπειρία συνέβαλε ουσιαστικά στην εξέλιξη του ως αστυνομικό.

«Μου έχει δοθεί τεράστια στήριξη για να προχωρήσω στην καριέρα μου», συνέχισε. «Είμαι ιδιαίτερα ευγνώμων γι’ αυτό, καθώς μου επέτρεψε να εξελιχθώ και να βελτιωθώ μέσα από πολλούς διαφορετικούς ρόλους».

Ωστόσο, παρά την υπερηφάνεια του για τη λήψη αυτής της σημαντικής διάκρισης, έσπευσε να αποδώσει τα εύσημα στους συναδέλφους του με τους οποίους συνεργάστηκε τα τελευταία 30 χρόνια.

«Παρόλο που εγώ είμαι ο αποδέκτης του βραβείου, αυτό κατέστη δυνατό μόνο χάρη στην οικογένεια της Αστυνομίας των ΒΒ, της οποίας αποτελώ μέλος.

«Με τα χρόνια συνεργάστηκα με πολλούς εξαιρετικούς αστυνομικούς και θέλω να τους ευχαριστήσω όλους για τη σκληρή τους δουλειά, γιατί χωρίς αυτούς τίποτα από αυτά δεν θα ήταν εφικτό».

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε και στην τοπική κοινότητα που υπηρέτησε όλα αυτά τα χρόνια: «Ως αστυνομικός, πάνω απ’ όλα, καθήκον μου είναι να συμβάλλω στη διασφάλιση της ασφάλειας της κοινότητας και χτίζοντας στενούς δεσμούς μαζί της, μπορούμε να το πετυχαίνουμε αποτελεσματικά.

«Πάντα ένιωθα τη στήριξη της κοινότητας, ακόμη και σε περιόδους που δεν συμφωνούσαμε σε όλα. Αυτό αποτελεί βασικό στοιχείο της αστυνομικής εργασίας και ευτυχώς, καταφέραμε να το διατηρήσουμε όλα αυτά τα χρόνια. Ελπίζω να συνεχίσω με τον ίδιο τρόπο και για το υπόλοιπο της καριέρας μου».