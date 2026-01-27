Στα βαθιά μπήκαν οι έρευνες του ΤΑΕ Λάρνακας αναφορικά με τις δύο αντιμαχόμενες εγκληματικές ομάδες, που φέρονται να κρύβονται πίσω από τον πόλεμο για τον έλεγχο της «προστασίας» επιχειρήσεων της Λάρνακας, με τη μία να διερευνάται και για διακίνηση ναρκωτικών. Δύο ανακριτικές ομάδες ξεψαχνίζουν τα δηλωμένα οικονομικά στοιχεία όσων έχουν συλληφθεί, ενώ αναζητούν μαρτυρίες κι από ιδιοκτήτες κέντρων αναψυχής, που φέρονται να προσεγγίστηκαν από τις εγκληματικές ομάδες.

Τα φερόμενα μέλη της μίας εγκληματικής ομάδας, πέντε Ελληνοκύπριοι 42, 22, 31, 29 και 29 ετών, τέθηκαν χθες υπό οκταήμερη κράτηση από το Επαρχιακό Δικαστήριο Λάρνακας. Το Δικαστήριο Λάρνακας είχε επιφυλάξει την απόφασή του, αφού κατά τη διαδικασία της Παρασκευής κάποιοι εκ των υπόπτων, μέσω των δικηγόρων τους, έφεραν ένσταση στην κράτησή τους. Στην απόφασή του το Δικαστήριο ανέφερε πως υπάρχει «εύλογη υποψία για τη διάπραξη των αδικημάτων».

Οι ύποπτοι αντιμετωπίζουν βαριά αδικήματα για συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, συμμετοχή και αποδοχή διάπραξης εγκλημάτων, συνωμοσία προς διάπραξη κακουργήματος, απαίτηση περιουσίας με απειλές με σκοπό την κλοπή, εκβίαση, καθώς και νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες.

Στο μικροσκόπιο της Αστυνομίας βρίσκεται, σύμφωνα με πληροφορίες του «Φ», σημειωματάριο με ονόματα και χρηματικά ποσά που βρέθηκε κατά τις έρευνες στο σπίτι του 42χρονου, φερόμενου ως επικεφαλής εγκληματικής ομάδας παροχής προστασίας και διακίνησης ναρκωτικών. Επιπρόσθετα, ένα μεγάλο μέρος των ερευνών επικεντρώνεται στην οικονομική κατάσταση του υπόπτου, ο οποίος, σύμφωνα με όσα είχαν λεχθεί στο Δικαστήριο, δήλωνε απολαβές που δεν συνάδουν με τα περιουσιακά του στοιχεία.

Υπενθυμίζεται πως για τη φερόμενη δράση του εγκληματικού δικτύου εντοπίστηκαν βίντεο σε δύο κινητά τηλέφωνα που είχαν κατασχεθεί κατά τη σύλληψη 22χρονου συμβασιούχου οπλίτη της Εθνικής Φρουράς, ο οποίος είναι υπόδικος για την απόπειρα φόνου στις 31 Ιουλίου σε βάρος 47χρονου επιχειρηματία. Σημειώνεται πως ο εν λόγω επιχειρηματίας τελεί υπό κράτηση για παρέμβαση σε δικαστική διαδικασία, σε σχέση με την υπόθεση της ρίψης πυροβολισμών στο κέντρο της Λάρνακας το Σάββατο 17 Ιανουαρίου.

Στα βίντεο που εντοπίστηκαν στα κινητά απεικονίζονται διάφορα περιστατικά από το 2023-2025, στα οποία ο ΣΥΟΠ, φέρεται να επιδεικνύει μεγάλα χρηματικά ποσά και να αποκρύπτει αντικείμενα, τα οποία πιστεύεται ότι είναι ποσότητες ναρκωτικών. Μάλιστα, όπως λέχθηκε στο Δικαστήριο, ο 22χρονος υπόδικος, φέρεται να έκανε διακίνηση ναρκωτικών με τις εισπράξεις να καταλήγουν στον 42χρονο. Σ’ ό,τι αφορά στην παροχή προστασίας, εντοπίστηκε βίντεο στο οποίο ο ΣΥΟΠ φαίνεται να επιδεικνύει χρήματα από την είσπραξη συγκεκριμένου νυχτερινού κέντρου στην περιοχή Μακένζι.

Τα κινητά τηλέφωνα των υπόπτων έχουν αποσταλεί για δικανικούς ελέγχους, ενώ για επιστημονικές εξετάσεις έχουν αποσταλεί αλεξίσφαιρα γιλέκα, καθώς και δύο αυτοκίνητα που φέρονται να εμπλέκονται στα υπό διερεύνηση αδικήματα.

Πού βρίσκονται οι έρευνες για τη δεύτερη εγκληματική ομάδα

Σε σχέση με τη δεύτερη εγκληματική οργάνωση, που αποκαλύφθηκε μετά το πρωτοφανές επεισόδιο της ρίψης πυροβολισμών στην πιο πολυσύχναστη λεωφόρο της Λάρνακας ανανεώθηκε χθες, για δύο ημέρες, το διάταγμα κράτησης 48χρονου με κυπριακή υπηκοότητα. Πρόκειται για τον φερόμενο αρχηγό ομάδας που ζητούσε χρήματα για προστασία, ο οποίος είχε τραυματιστεί κατά τη διάρκεια της συμπλοκής που προηγήθηκε των πυροβολισμών και είχε νοσηλευτεί στο νοσοκομείο.

Σημειώνεται πως ο ύποπτος έχει επανασυλληφθεί για υπόθεση ξυλοδαρμού και πρόκλησης βαριάς σωματικής βλάβης σε βάρος Ευρωπαίου πολίτη στην Πύλα, που συνέβη μία ημέρα πριν το επεισόδιο στο κέντρο της Λάρνακας. Επιπρόσθετα, οι ανακριτές της υπόθεσης αναζητούν μαρτυρίες για πληροφορίες που έφτασαν στην Αστυνομία και φέρουν τον ύποπτο και την ομάδα του να επιχείρησαν να πάρουν την προστασία δύο κέντρων διασκέδασης στη Λάρνακα στις 9 και στις 10 Ιανουαρίου. Μεταξύ άλλων, ο 48χρονος, που έχει απασχολήσει πολλές φορές στο παρελθόν την Αστυνομία και έχει εκτίσει και ποινές φυλάκισης, θεωρείται ύποπτος για συνωμοσία προς διάπραξη κακουργήματος, εκβίαση, απαίτηση περιουσίας με απειλές και συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση.

Υπενθυμίζεται πως σύμφωνα με τον παραπονούμενο επιχείρησης στη λεωφ. Γρ. Αυξεντίου, η εγκληματική ομάδα του ζήτησε €7.000 ευρώ για προστασία και έπειτα €1.000 ευρώ μηνιαίως. Όταν αυτός αρνήθηκε, σύμφωνα πάντα με την καταγγελία του, ο 48χρονος μαζί με ομάδα 20 ατόμων εμφανίστηκαν το Σάββατο 17 Ιανουαρίου στην επιχείρησή του και του ζήτησαν χρήματα. Τότε, ο παραπονούμενος μαζί με συγγενικό του πρόσωπο και δύο φίλους του αντέδρασαν και αντεπιτέθηκαν με τσεκούρι και λοστούς. Ακολούθησε η ρίψη δύο πυροβολισμών έξω από ταχυφαγείο, με πιστόλι που φέρεται να κρατούσε άτομο της ομάδας του 48χρονου.

Για την υπόθεση τελούν υπό κράτηση άλλοι 4 αλλοδαποί, ενώ καταζητούνται άλλοι τρεις. Σημειώνεται πως αρχικά είχαν συλληφθεί πέντε αλλοδαποί, ωστόσο, ο ένας αφέθηκε ελεύθερος. Τόσο ο 48χρονος, όσο και οι 4 αλλοδαποί από την Παλαιστίνη και την Ιορδανία, αναμένεται να παρουσιαστούν εκ νέου ενώπιον Δικαστηρίου την προσεχή Τετάρτη.

Ξανά ενώπιον Δικαστηρίου οι δύο επιχειρηματίες

Ενώπιον του Επαρχιακού Δικαστηρίου Λάρνακας θα οδηγηθούν σήμερα οι δύο γνωστοί επιχειρηματίες, 47 και 43 χρόνων, οι οποίοι είχαν συλληφθεί στο πλαίσιο των ερευνών για το επεισόδιο της ρίψης πυροβολισμών, αφού είχαν συναντήσεις με τον παραπονούμενο της υπόθεσης και φέρονται να του ζήτησαν να αλλάξει την κατάθεσή του. Εναντίον των δύο, που τελούν υπό κράτηση, αναμένεται να καταχωριστεί υπόθεση για παρέμβαση σε δικαστική διαδικασία και συνωμοσία προς διάπραξη πλημμελήματος.

Οι δύο επιχειρηματίες συναντήθηκαν, σύμφωνα με την Αστυνομία, την περασμένη Τετάρτη με τον παραπονούμενο και σύμφωνα με όσα ο ίδιος φέρεται να είπε τον διαβεβαίωσαν πως δεν είχαν σχέση με την υπόθεση της ρίψης πυροβολισμών. Ανέφερε, ακόμη, όπως αναφέρεται στο διάταγμα κράτησης των δύο που κατατέθηκε στο Δικαστήριο, πως ο 47χρονος του πρότεινε να γίνει συνεργάτης του και πως γνώριζε τον 43χρονο, αφού μετά από εγκληματική ενέργεια σε βάρος εργάστηκε ως φρουρός ασφαλείας στο σπίτι του. Σημειώνεται πως η εγκληματική ενέργεια διαπράχθηκε τον περασμένο Αύγουστο και αφορά σε απόπειρα φόνου σε βάρος άλλου φρουρού ασφαλείας και εμπρησμό αυτοκινήτων εταιρείας που διαθέτει ο 43χρονος επιχειρηματίας.

Ο παραπονούμενος έσπευσε την περασμένη Τετάρτη δύο φορές στο ΤΑΕ Λάρνακας με σκοπό να καταθέσει συμπληρωματική κατάθεση, σύμφωνα με την οποία, όπως κατατέθηκε στο Δικαστήριο, τα χρήματα για προστασία του τα ζήτησε αλλοδαπός, που δεν βρίσκεται την Κύπρο. Στην συνέχεια, ωστόσο, φέρεται ν’ ανέφερε πως δεν γνώριζε το εν λόγω πρόσωπο. Σημειώνεται πως οι δύο επιχειρηματίες αρνούνται κάθε ανάμιξη στην υπόθεση.