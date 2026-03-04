Σε εξέλιξη βρίσκονται από το πρωί οι έρευνες της Αστυνομίας και της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας σε σχέση με νέα εγκληματική ενέργεια σε βάρος δύο αδελφών, ιδιοκτητών υποστατικού πώλησης πολυτελών οχημάτων στην περιοχή Αμαθούντας.

Από τις μέχρι στιγμής εξετάσεις διαπιστώθηκε ότι οι δράστες περιέλουσαν με εύφλεκτη ύλη ένα από τα δύο οχήματα που βρίσκονταν σταθμευμένα στον προαύλιο χώρο και ακολούθως η φωτιά επεκτάθηκε στον εξωτερικό χώρο του υποστατικού.

Από την πυρκαγιά καταστράφηκαν ολοσχερώς τα δύο οχήματα που βρίσκονταν στον εξωτερικό χώρο, ενώ άλλα έξι οχήματα στον εσωτερικό χώρο υπέστησαν ζημιές.

Σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις η αξία της ζημιάς ξεπερνά κατά πολύ τις 100.000 ευρώ.

Πληροφορίες του philenews αναφέρουν ότι οι δύο επιχειρηματίες είχαν δεχθεί επίθεση με μολότοφ την Καθαρά Δευτέρα σε δεύτερο υποστατικό πώλησης οχημάτων που διαθέτοντας στην ίδια περιοχή.

Η σκηνή παραμένει αποκλεισμένη, ενώ αναμένονται περαιτέρω εξετάσεις για περισυλλογή τεκμηρίων.