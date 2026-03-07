Φωτιά ξέσπασε σε αυτοκίνητο γύρω στις 7.00 το βράδυ της Παρασκευής, ενώ το όχημα βρισκόταν σταθμευμένο σε χώρο εξωτερικά συνεργείου επιδιόρθωσης οχημάτων στην επαρχία Πάφου.

Το όχημα, ιδιοκτησία 75χρονου, παρέμενε στο σημείο καθώς είχε υποστεί ζημιές στο μπροστινό μέρος μετά από οδική σύγκρουση που συνέβη τον περασμένο Νοέμβριο.

, ενώ η σκηνή

.

κατασβήστηκε από μέλη της Πυροσβεστικής Υπηρεσίαςαποκλείστηκε από την Αστυνομία

Οι εξετάσεις για τα αίτια της φωτιάς αναμένεται να πραγματοποιηθούν το πρωί από την Αστυνομία και την Πυροσβεστική Υπηρεσία, ενώ την υπόθεση διερευνά το ΤΑΕ Πάφου.