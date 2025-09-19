Τα πρότυπα άλλων ευρωπαϊκών χωρών θα ακολουθήσει και η Κύπρος σε ό,τι αφορά την αναλογία νοσηλευτών/ ασθενών στα νοσοκομεία, ενώ, την ίδια ώρα, προωθείται επέκταση του θεσμού των φροντιστών υγείας και στα ιδιωτικά νοσηλευτήρια. Ταυτόχρονα, στα χειρουργεία οι εργαλειοδότες δεν θα είναι κατ’ ανάγκη νοσηλευτές.

Σε συγκεκριμένες αποφάσεις κατέληξε η χθεσινή ευρεία σύσκεψη που πραγματοποιήθηκε υπό τον υπουργό Υγείας, Μιχάλη Δαμιανό, με μοναδικό θέμα προς συζήτηση την έλλειψη νοσηλευτών και τα προβλήματα που αυτή προκαλεί, κυρίως, στον ιδιωτικό τομέα.

Είχαν προηγηθεί, άλλωστε, οι προειδοποιήσεις από πλευράς ιδιωτικών νοσοκομείων για κλείσιμο κλινών και αναβολή χειρουργικών επεμβάσεων αφού η διαθεσιμότητα νοσηλευτών για πρόσληψη είναι μηδενική και οι ανάγκες δυσανάλογα μεγάλες.

Η άμεση εργοδότηση νοσηλευτών από τρίτες χώρες δεν φαίνεται να είναι εφικτή, βεβαίως, αυτή τη στιγμή, καθώς οι φορείς που εκπροσωπούν τους νοσηλευτές παρουσιάστηκαν αμετακίνητοι από τις θέσεις τους σε ό,τι αφορά την καλή γνώση της ελληνικής γλώσσας από όλους τους νοσηλευτικούς λειτουργούς. Οι τοποθετήσεις, μάλιστα, από πλευράς συντεχνιών, ήταν όπως πληροφορούμαστε, αρκετά έντονες κατά τη διάρκεια της συζήτησης του συγκεκριμένου θέματος.

Στην πράξη αυτό σημαίνει ότι η πρόσληψη αποφοίτων (από ξένες χώρες) των κυπριακών νοσηλευτικών σχολών για φέτος δεν μπορεί να γίνει άμεσα, εάν οι απόφοιτοι αυτοί δεν κατέχουν πιστοποιητικό καλής γνώσης της ελληνικής γλώσσας.

Ωστόσο, οι απόφοιτοι αυτοί θα μπορούν να προσλαμβάνονται εάν και εφόσον αποκτήσουν το απαραίτητο πιστοποιητικό και αφού πρώτα ψηφιστεί από τη Βουλή η τροποποίηση που ετοίμασε το υπουργείο Υγείας και τους απεγκλωβίζει από την υποχρέωση της κατοχής μεταπτυχιακού (το οποίο δεν απαιτείται από τους υπόλοιπους απόφοιτους).

Αναλυτικά, κατά τη διάρκεια της σύσκεψης στην οποία συμμετείχαν όλοι οι εμπλεκόμενοι (φορείς νοσηλευτών, συμβούλιο νοσηλευτικής, νοσηλευτήρια και γιατροί) λήφθηκαν οι πιο κάτω αποφάσεις:

>> Θα δοθεί η δυνατότητα στα νοσηλευτήρια να αντικαταστήσουν τους νοσηλευτές/ εργαλειοδότες στα χειρουργεία από άλλο εξειδικευμένο προσωπικό. Συζητήθηκε το ενδεχόμενο προώθησης της συγκεκριμένης ειδικότητας μεταξύ των νέων. Με την εργοδότηση εργαλειοδοτών, θα εξοικονομηθεί νοσηλευτικό προσωπικό. Αυτή τη στιγμή, στην Κύπρο ο αριθμός των ατόμων που κατέχουν τη συγκεκριμένη εξειδίκευση και δεν είναι νοσηλευτές είναι πολύ μικρός, ωστόσο, θα μπορούσε να βοηθήσει, σε μικρό έστω βαθμό την κατάσταση.

>> Θα καταβληθεί προσπάθεια για επίσπευση της ψήφισης της τροποποίησης της νομοθεσίας ώστε να διαγραφεί η υποχρέωση των νοσηλευτών από τρίτες χώρες για κατοχή μεταπτυχιακού.

>> Αποφασίστηκε, παράλληλα, η ενίσχυση του θεσμού των φροντιστών υγείας και η επέκταση του και στον ιδιωτικό τομέα. Η είσοδος των φροντιστών υγείας στους θαλάμους θα βοηθήσει σημαντικά στην εξοικονόμηση νοσηλευτικού προσωπικού. Για την υλοποποίηση της συγκεκριμένης απόφασης θα γίνει μελέτη μεταξύ των εμπλεκομένων ώστε να οριστεί το καθηκοντολόγιο, των φροντιστών υγείας με ανοικτό το ενδεχόμενο να παραχωρηθούν επιπρόσθετες αρμοδιότητες (από αυτές που σήμερα έχουν) στους φροντιστές υγείας με στόχο πάντα να ελευθερωθεί νοσηλευτικό προσωπικό. Προωθείται, επίσης, νέο πρόγραμμα εκπαίδευσης φροντιστών υγείας και αναμένεται η ολοκλήρωση του το πρώτο τρίμηνο του 2026.

>> Θα καταβληθούν προσπάθειες ώστε να ψηφιστεί από τη Βουλή πρόταση νόμου που προβλέπει για την αλλαγή της αναλογίας νοσηλευτών/ μηχανών αιμοκάθαρσης, στις μονάδες αιμοκάθαρσης. Με την αλλαγή αυτή, αναμένεται να εξοικονομηθούν γύρω στους 80 νοσηλευτές.

Με διάταγμα η αναλογία νοσηλευτών/ κλινών

Η σημαντικότερη ίσως απόφαση αφορά την αναλογία νοσηλευτών/ κλινών. Δηλαδή, τον αριθμό των νοσηλευτών ανά κλίνη που λειτουργεί σε κάθε θάλαμο νοσηλείας. Οι εμπλεκόμενοι, όπως πληροφορούμαστε, συμφώνησαν ότι η αναλογία που σήμερα απαιτείται είναι από τις αυστηρότερες στην ΕΕ, με αποτέλεσμα αυτή τη στιγμή και ενώ υπάρχει έλλειψη νοσηλευτών, να δημιουργούνται μεγάλα προβλήματα στην λειτουργία των νοσοκομείων.

Κατά τη διάρκεια της σύσκεψης αποφασίστηκε ότι θα ακολουθήσει μελέτη και συνεννόηση με το υπουργείο Υγείας ώστε να αλλάξουν οι αναλογίες που σήμερα ισχύουν και να προσαρμοστούν στα πρότυπα άλλων χωρών της ΕΕ.

Παράλληλα, αποφασίστηκε ότι οι αναλογίες αυτές δεν θα είναι σταθερές αλλά θα καθορίζονται με υπουργικά διατάγματα και σχετική πρόνοια θα περιληφθεί στο νομοσχέδιο που ετοιμάζει το υπουργείο Υγείας και ρυθμίζει γενικά τη λειτουργία των νοσοκομείων στην Κύπρο.

Για την ολοκλήρωση της μελέτης και τον καθορισμό νέων αναλογιών, καθορίστηκε χρονοδιάγραμμα ενός μήνα.