Ένα τραγικό περιστατικό έφερε σήμερα στο φως της δημοσιότητας η Επίτροπος Προστασίας Δικαιωμάτων του Παιδιού, Δέσπω Μιχαηλίδου.

Μιλώντας στην εκπομπή Alpha Καλημέρα, η Επίτροπος γνωστοποίησε ότι πατέρας πήγε στο Γραφείο της για να αφήσει το 6χρονο παιδάκι του επειδή αδυνατούσε να το φροντίσει.

Σύμφωνα με την κ. Μιχαηλίδου, ο πατέρας υποστήριξε ότι δεν μπορεί να έχει την φροντίδα του και ότι η μητέρα του παιδιού το εγκατέλειψε.

Λειτουργοί του Γραφείου της Επιτρόπου επικοινώνησαν με τις Υπηρεσίες Κοινωνικής Ευημερίας και λειτουργοί της μίλησαν κατ’ ιδίαν με τον πατέρα και το παιδάκι.

Όπως είπε η κ. Μιχαηλίδου, έγινε συνεννόηση ώστε ο πατέρας να κρατήσει το παιδάκι μέχρι σήμερα, για να προετοιμάσουν ψυχολογικά το παιδί. Πρόσθεσε ότι θα υπάρξει συνάντηση μεταξύ λειτουργών και πατέρα, ενώ θα γίνει προσπάθεια να συναντηθούν και με τη μητέρα.

Τέλος, η κ. Μιχαηλίδου διευκρίνισε ότι η μητέρα διαμένει παράνομα στην Κύπρο, ενώ η οικογένεια παρακολουθείται από τις Υπηρεσίες Κοινωνικής Ευημερίας.