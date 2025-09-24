Μάχη με τον χρόνο δίνουν Βουλή και υπουργείο Υγείας προκειμένου να προλάβουν την ψήφιση όσο το δυνατό περισσότερων νομοθετημάτων πριν το κλείσιμο του Κοινοβουλίου για της βουλευτικές εκλογές την ερχόμενη άνοιξη.

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Υγείας έχει ήδη ετοιμάσει τον προγραμματισμό της μέχρι το τέλος του έτους ενώ το υπουργείο Υγείας καταβάλλει προσπάθειες ώστε να καταθέσει στη Βουλή το συντομότερο δυνατό όσα νομοσχέδια βρίσκονται ακόμα σε εκκρεμότητα.

Στα νομοσχέδια του υπουργείου Υγείας και στο έργο της αρμόδιας Κοινοβουλευτικής Επιτροπής πρέπει να προστεθούν βεβαίως και οι διάφορες προτάσεις νόμου των οποίων η συζήτηση εκκρεμεί ή δεν έχει ακόμα αρχίσει.

«Έχουμε πολύ δρόμο μπροστά μας τον οποίο πρέπει να διανύσουμε», ανέφερε στον «Φ» ο πρόεδρος της Επιτροπής Υγείας Ευθύμιος Δίπλαρος προσθέτοντας ότι «θα ακολουθήσουμε την ίδια πρακτική, δηλαδή θα προωθούμε τα νομοσχέδια με ταχύς ρυθμούς και ελπίζω ότι θα συνεχίσουμε να έχουμε την ίδια συνεργασία και προθυμία από τους συναδέλφους όλων των κομμάτων, ώστε να φέρουμε εις πέρας αυτή μας την αποστολή».

Τα πρώτα νομοσχέδια, «θα αρχίσουν να συζητούνται ή θα συνεχιστεί η συζήτηση τους εντός Οκτωβρίου και από εκεί και πέρα θα προχωρήσουμε στα υπόλοιπα τον Νοέμβριο».

Πρόκειται, όπως είπε ο κ. Δίπλαρος «για πολύ σημαντικά για τον τομέα της Υγείας νομοθετήματα διότι τα περισσότερα αυτά έρχονται για να ρυθμίσουν νομοθετικά σοβαρές υπηρεσίες οι οποίες μέχρι τώρα προσφέρονται χωρίς να υπάρχει κάποιο θεσμικό πλαίσιο. Αυτό το αναγνωρίσαμε από την αρχή για αυτό και ήδη έχουμε οδηγήσει στην Ολομέλεια και έχουν ψηφιστεί αρκετοί νέοι νόμοι».

Πρώτη προς συζήτηση θα τεθεί κατά την αυριανή συνεδρίαση της Επιτροπής πρόταση νόμου που ρυθμίζει την αλλογενή μεταμόσχευση κυττάρων στην Κύπρο. Η ψήφιση της πρότασης σε νόμο θα ανοίξει τον δρόμο για λειτουργία ανάλογων κλινικών οι οποίες θα προσφέρουν υπηρεσίες για τις οποίες σήμερα οι κύπριοι ασθενείς υποχρεώνονται να ταξιδεύουν στο εξωτερικό.

Την ερχόμενη Πέμπτη προς συζήτηση θα τεθεί το νομοσχέδιο που προβλέπει για τη λειτουργία κέντρων ανακουφιστικής φροντίδας. Ως γνωστό η έλλειψη νομοθεσίας εμποδίζει την επέκταση των υπηρεσιών ανακουφιστικής φροντίδας που προσφέρονται μέσω του ΓεΣΥ αλλά και την λειτουργία κέντρων τα οποία θα εξυπηρετούν ασθενείς, πέραν των ασθενών με καρκίνο.

Ακολουθεί η συνέχιση της συζήτησης του νομοσχεδίου που προβλέπει για τη λειτουργία των κλινικών εργαστηρίων και στη συνέχεια το νομοσχέδιο που αφορά τη λειτουργία των ακτινοδιαγνωστικών κέντρων.

Εντός Νοεμβρίου η Επιτροπή μπαίνει στα βαθιά με την έναρξη της συζήτησης για την ίδρυση πανεπιστημιακών κλινικών. Το μέλλον της συγκεκριμένης συζήτησης δεν μπορεί να προβλεφθεί αφού παλαιότερα νομοσχέδια προσέκρουσαν σε ενστάσεις και έντονες διαφωνίες μεταξύ εμπλεκομένων.

Στο μεσοδιάστημα η Επιτροπή θα προσαρμόσει το πρόγραμμα της ανάλογα με τα νέα νομοσχέδια που θα κατατεθούν από το υπουργείο Υγείας το οποίο επίσης τρέχει για να προλάβει τον χρόνο πριν τις βουλευτικές εκλογές.

Σε εκκρεμότητα βρίσκονται το νομοσχέδιο που προβλέπει για τη λειτουργία των ασθενοφόρων, από το οποίο θα κριθεί και η τύχη της Υπηρεσίας Ασθενοφόρων, αλλά και τα νομοσχέδια που αφορούν στη λειτουργία του Εθνικού Κέντρου Κλινικής Τεκμηρίωσης και του Εθνικού Ινστιτούτου Καρκίνου.

Εντός του 2026, χωρίς να έχει καθοριστεί ακόμα συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα, αναμένεται ότι θα ολοκληρωθεί και το νομοσχέδιο που θα τροποποιεί τον περί ιδιωτικών νοσηλευτηρίων νόμο.

Τέλος ενώπιον της Βουλής εξακολουθεί να βρίσκεται το νομοσχέδιο που προβλέπει για τη λειτουργία των κέντρων αποκατάστασης. Ωστόσο, για το συγκεκριμένο νομοσχέδιο βρίσκεται σε εξέλιξη διαβούλευση μεταξύ των κομμάτων και ανάλογα με την κατάληξη της θα ληφθεί και η απόφαση για το κατά πόσον θα επιστρέψει στην Επιτροπή Υγείας ή αν θα συνεχιστεί η συζήτηση του στην Ολομέλεια της Βουλής.