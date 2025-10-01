Η απόφαση του κοινοτικού συμβουλίου Τάλας να λάβει άμεσα και πρακτικά μέτρα για αντιμετώπιση της μάστιγας, όπως εξελίσσεται, με τους σκύλους που οι συνοδοί τους δεν λαμβάνουν κανένα και τίποτα υπόψη, εμφανίζει ήδη τα πρώτα βελτιωτικά αποτελέσματα σύμφωνα με τις παρατηρήσεις των κοινοτικών αρχόντων και πολλών κατοίκων της κοινότητας.

Η αυστηροποίηση της στάσης της κοινότητας στο θέμα, έδειξε από τις πρώτες αυτές ημέρες ότι οι πολλοί Βρετανοί, κυρίως, ιδιοκτήτες των συμπαθών τετράποδων που ενεργούσαν με τρόπο που προκαλούσε οχληρία και ρύπανση σε δημόσιους χώρους, εμφανίζονται σήμερα ιδιαίτερα προσεκτικοί στη στάση τους και αποφεύγοντας συμπεριφορές που οδηγούσαν σε αντιδράσεις από άλλους κάτοικους.

Φέρνοντας στην επιφάνεια ένα θέμα που πολλοί διστάζουν να θίξουν λόγω της ολοένα αυξανόμενης παρεμβατικότητας των φιλοζωικών οργανώσεων, η απόφαση του κοινοτικού συμβουλίου Τάλας συνέτεινε στο να βελτιωθεί ήδη η κατάσταση και να ελαττωθούν τα έντονα παράπονα πολλών κατοίκων για απαράδεκτες συμπεριφορές συνοδών σκύλων έναντι του κοινωνικού συνόλου.

Με την έναρξη της εκστρατείας συμμόρφωσης των συνοδών σκύλων στους νόμους, οι καταγγελίες πέφτουν πλέον βροχή για περιπτώσεις σκύλων που κυκλοφορούν ανεπιτήρητοι εκφοβίζοντας πολίτες, που κυκλοφορούν χωρίς λουρί και που οι συνοδοί τους αδιαφορούν για τη συλλογή των περιττωμάτων τους.