Με τοποθέτησή της στον «Φ» η διευθύντρια αεροπορικής ανάπτυξης, μάρκετινγκ και επικοινωνίας της Hermes Airports, Μαρία Κουρούπη, θέλησε να ξεκαθαρίσει ότι το θέμα με τις εξόδους κινδύνου του αεροδρομίου Πάφου έχει διευθετηθεί εδώ και ημέρες.

Η κ. Κουρούπη αναφερόταν στο χθεσινό δημοσίευμά μας και προχθεσινές σχετικές τοποθετήσεις της που δημοσιεύσαμε, σχολιάζοντας ότι αποδώσαμε τη δήλωσή της με τρόπο που δημιουργεί άλλη εντύπωση.

Εξήγησε πως πράγματι μετά το σφράγισμα των εξόδων κινδύνου στην αίθουσα αφίξεων, λόγω των έργων επέκτασης του αερολιμένα, ορίστηκαν τρεις υπαλλακτικές δίοδοι. Ωστόσο, όπως ανέφερε, δεν ισχύει ότι εκκρεμεί και είναι υπό διευθέτηση το θέμα σήμανσής τους, όπως της αποδώσαμε. «Εδώ και ημέρες έχει διευθετηθεί και το ζήτημα της σήμανσής τους» ήταν η χαρακτηριστική αναφορά της. Η κ. Κουρούπη μας έστειλε και σχετικό φωτογραφικό υλικό που παρουσιάζει τη διεθνή σήμανση στο πάνω μέρος των θυρών προς υποστήριξη των θέσεών της.

Θυμίζουμε ότι, σύμφωνα με χθεσινό δημοσίευμα του «Φ», περί τις αρχές του τρέχοντος μήνα τμήμα της Πολιτικής Αεροπορίας (αερολιμενική υπηρεσία) διαπίστωσε ότι οι εν λόγω θύρες ήταν σφραγισμένες και κατ΄ επέκταση δεν ήταν προσβάσιμες στο κοινό σε περίπτωση έκτακτης εκκένωσης.

Για το συμβάν υπήρξε καταγεγραμμένη αναφορά από την αερολιμενική υπηρεσία και ήδη έγιναν συστάσεις προς την διαχειρίστρια εταιρεία.

Το θέμα, στη βάση πληροφοριών μας, έχει απασχολήσει αρμοδίως και την Πυροσβεστική Υπηρεσία, η οποία διαδραματίζει ρόλο, ενώ ενήμερο είναι και ανώτερο στέλεχος της Αστυνομίας Κύπρου.

Αρμόδιο στέλεχος από το Υπουργείο Μεταφορών ανέφερε προχθές στον «Φ» πως ήδη έχουν γίνει παραστάσεις για επίλυση του ζητήματος.