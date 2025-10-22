Έπειτα από ομόφωνη απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, σε συνέχεια των δυναμικών μέτρων που πραγματοποιήθηκαν στις 7 Οκτωβρίου, τα μέλη της Παγκύπριας Συντεχνίας Μεταφορέων Α’, μέλους της Γ.Σ. ΠΟΒΕΚ, αποφάσισαν να κατέλθουν σε επ’ αόριστον απεργία από τις 3 Νοεμβρίου.

Σε ανακοίνωση αναφέρεται ότι αντιμετωπίζουν χρόνια προβλήματα, όπως η προώθηση της τροποποίησης της νομοθεσίας για την απαγόρευση χρήσης προβολέων, η αλλαγή στην νομοθεσία για τα ύψη των φορτηγών, η τροποποίηση της νομοθεσία για τις καρότσες τύπου φυσερών για να μην θεωρούνται παράνομες όταν είναι ανοικτές και δεν έχουν φωτεινά διακριτικά στα πλαϊνά.

Επίσης, άλλα θέματα που αντιμετωπίζουν, αναφέρεται είναι η παράτυπη προμήθεια καυσίμων από τα κατεχόμενα και η χρήση πετρελαίου θέρμανσης από αριθμό μεταφορέων που με τον τρόπο αυτό δημιουργούν αθέμιτο ανταγωνισμό στους μεταφορείς, η συμπεριφορά και ο τρόπος λειτουργίας των διαχειριστών του λιμανιού σε σχέση με τους χρόνους εξυπηρέτησης φορτοεκφόρτωσης και η μη εφαρμογή της συμφωνίας όπως απαγορεύουν την είσοδο στους λιμενικούς χώρους των παράνομων άγραφων και με άδεια Οδικής Χρήσης Γ.

«Όλα τα πιο πάνω με τα συνεπακόλουθα τους δημιουργούν μια κακή και εις βάρος των μεταφορέων εικόνα την οποία θα έπρεπε και πρέπει το ίδιο το κράτος να τα είχε διευθετημένα, αφού εάν δεν προωθηθούν οι προτάσεις των μεταφορέων ουσιαστικά μετατρέπονται όλοι οι μεταφορείς παράνομοι, με αποτέλεσμα να κινδυνεύουν από όλες τις απόψεις (μη ασφαλιστικής κάλυψης των οχημάτων τους σε περίπτωση εμπλοκής ατυχημάτων), αλλά προπάντων αφού έχουν αλλάξει σε όλες τις χώρες τους κόσμου και Πανευρωπαϊκά έπρεπε και το κράτος μας να είχε έγκαιρα τροποποιήσει τις διάφορες Νομοθεσίες και Κανονισμούς».

Με την ανακοίνωση η συντεχνία καλεί όλους τους μεταφορείς όπως επικοινωνήσουν με το Διοικητικό Συμβούλιο ή την Γ.Σ.ΠΟΒΕΚ για οποιανδήποτε ενημέρωση χρειαστεί όσον αφορά τον συντονισμό και τις περαιτέρω ενέργειες.

ΚΥΠΕ