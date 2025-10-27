Τη Δευτέρα 3 Νοεμβρίου, στις 11:30 το πρωί, θα συνεχιστεί η διαδικασία στο λεγόμενο «επαρχιακό δικαστήριο» στο κατεχόμενο Τρίκωμο, για την υπόθεση του ζεύγους Ελληνοκυπρίων που αντιμετωπίζει κατηγορίες για παραβίαση προσωπικών δεδομένων και ιδιωτικής ζωής.

Πρόκειται για δύο από τους πέντε Ελληνοκύπριους που είχαν συλληφθεί στις 19 Ιουλίου 2025 στα κατεχόμενα. Η υπόθεση θα εξεταστεί εκ νέου, με το ζευγάρι να καλείται να απαντήσει στις κατηγορίες που τους αποδίδονται.

Η διαδικασία διεξάγεται από τις «αρχές» του ψευδοκράτους και παρακολουθείται με ενδιαφέρον, λόγω της ευαισθησίας του ζητήματος και της νομικής του διάστασης.

Όπως μεταδίδεται από τα κατεχόμενα, ο «εισαγγελέας» σήμερα κάλεσε ως μάρτυρα μια γυναίκα που είναι υπάλληλος της «επιτροπής ακίνητης περιουσίας» εδώ και 22 χρόνια και η οποία απαντώντας σε ερωτήσεις εξήγησε πώς εργάζεται η «επιτροπή», πόσες αιτήσεις βρίσκονται ενώπιόν της και πώς γίνονται οι αιτήσεις, καθώς και ποια διαδικασία ακολουθείται στη συνέχεια.

Όπως αυτή ανέφερε στο «δικαστήριο» η «μάρτυρας», η μία εκ των δύο κατηγορουμένων υπέβαλε αίτηση στην «επιτροπή» στις 18 Απριλίου 2022, σχετικά με 9 ακίνητα. Σύμφωνα με τον «νόμο», όπως είπε η «μάρτυρας κατηγορίας», η αίτηση αποστέλλεται στο «υπουργείο εσωτερικών» εντός 21 ημερών και στη συνέχεια στην «εισαγγελία» για επανεξέταση 30 ημέρες αργότερα. Παρόλο που η αίτηση της Ελληνοκύπριας υποβλήθηκε το 2022, δεν έχει γίνει καμία επανεξέταση.

Οι δικηγόροι των Ε/κ είπαν ότι ο λόγος για τον οποίο η αίτηση δεν έχει προχωρήσει είναι η έλλειψη γνωμοδότησης από την «εισαγγελία».

Ο «εισαγγελέας» δήλωσε επίσης ότι τα ονόματα που βρίσκονται στον μπλε φάκελο που φέρονται να κρατούσαν οι Ε/κ δεν δόθηκαν από την «επιτροπή ακίνητης περιουσίας». Όταν ο «εισαγγελέας» δήλωσε ότι δεν είχε άλλους «μάρτυρες» σήμερα, οι δικηγόροι υπεράσπισης παραπονέθηκαν ότι η διαδικασία είναι αργή και ζήτησαν να κληθούν περισσότεροι «μάρτυρες» στις επόμενες «ακροάσεις».

