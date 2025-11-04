Αεροδιακομιδή ασθενή από εμπορικό πλοίο πραγματοποίησε το ΚΣΕΔ.

Σύμφωνα ανακοίνωση, στις 04 Νοεμβρίου 2025 και ώρα 09:45, το ΚΣΕΔ ενεργοποίησε το Εθνικό Σχέδιο Ε-Δ ΝΕΑΡΧΟΣ, με σκοπό την αεροδιακομιδή ασθενούς από εμπορικό πλοίο, το οποίο έπλεε στη θαλάσσια περιοχή του κόλπου Λάρνακας.

Για την εκτέλεση της ιατρικής αεροδιακομιδής κινητοποιήθηκε Ελικόπτερο της Μονάδας Αεροπορικών Επιχειρήσεων της Αστυνομίας, στο οποίο επέβαινε νοσηλευτής της ειδικής ομάδας αεροδιακομιδών της Υπηρεσίας Ασθενοφόρων.

Ο ασθενής παραδόθηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Λευκωσίας για περαιτέρω νοσηλεία.