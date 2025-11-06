Χωρίς να μπορούν να εκφράσουν τις επίσημές τους θέσεις επί του νέου και τελικού κειμένου του υπουργείου Παιδείας, σχετικά με το σχέδιο αξιολόγησης εκπαιδευτικών, παρουσιάστηκαν χθες στην επιτροπή Παιδείας της Βουλής, οι εκπαιδευτικές οργανώσεις. Κι αυτό διότι, ΠΟΕΔ, ΟΕΛΜΕΚ και ΟΛΤΕΚ αναμένεται να έχουν σήμερα τις τελικές αποφάσεις, καθώς συνεδριάζουν τα συλλογικά τους όργανα για να αξιολογήσουν τα νέα δεδομένα.

Ωστόσο, οι οργανώσεις εμφανίστηκαν πιο ήπιες ενόψει των σημερινών τους αποφάσεων, αν και ο πρόεδρος της ΟΕΛΜΕΚ, Δημήτρης Ταλιαδώρος, έδωσε το στίγμα ότι η οργάνωση των καθηγητών εξακολουθεί να αντιμετωπίζει αρνητικά το νομοσχέδιο. Όπως είπε χαρακτηριστικά, οι αλλαγές στις οποίες προέβη η υπουργός Παιδείας τις τελευταίες μέρες, δεν είναι ουσιώδεις και η πρόταση του Υπουργείου εξακολουθεί να πάσχει στη λειτουργικότητά της.

Όσον αφορά στη συντεχνία ΙΣΟΤΗΤΑ, ο επικεφαλής του κλάδου των εκπαιδευτικών, Αλέξιος Σαββίδης, ανέφερε ότι η συντεχνία δεν προσκαλείται στον διάλογο από το Υπουργείο και δεν έχει άμεση ενημέρωση. Για το νομοσχέδιο υπάρχει διαφωνία, ενώ η κλαδική θα συνεδριάσει την Παρασκευή.

Στον αντίποδα των δηλώσεων του κ. Ταλιαδώρου, η τοποθέτηση της αρμόδιας υπουργού, Αθηνάς Μιχαηλίδου, η οποία ανέφερε ότι έγιναν κάποιες τροποποιήσεις, διασαφηνίστηκαν συγκεκριμένα σημεία και απλοποιήθηκαν διαδικασίες, πάντα με μέλημα τη διατήρηση των βασικών αρχών του νέου συστήματος αξιολόγησης.

«Θα στηρίξουμε αυτή την αλλαγή, γι’ αυτό κάναμε και υπερβάσεις, ώστε να είμαστε ακόμα πιο κοντά σε μια σύγκλιση. Ποτέ δεν θα έχουμε απόλυτη συμφωνία. Γι’ αυτό μετά από πέντε δεκαετίες προχωρούμε με ένα ολοκληρωμένο, σύγχρονο, παιδαγωγικά τεκμηριωμένο και εφαρμόσιμο πλαίσιο, το οποίο με διαφάνεια, δικαιοσύνη, ανατροφοδότηση, συνεχή επαγγελματική ανάπτυξη ζωντανεύει το δημόσιο σχολείο, δίνει κίνητρα στους εκπαιδευτικούς μας και ευκαιρίες για τη διδασκαλία και τη μάθηση των παιδιών», επεσήμανε η κ. Μιχαηλίδου. Ανέφερε ακόμη ότι από τη διαβούλευση των τελευταίων ημερών προέκυψε ότι υπάρχει κοινό έδαφος, ωστόσο ξεκαθάρισε ότι αυτό δεν σημαίνει 100% συγκλίσεις και ικανοποίηση όλων των αιτημάτων όλων των εκπαιδευτικών οργανώσεων. «Αυτό θα ήταν ουτοπία», ανέφερε χαρακτηριστικά η Υπουργός.

«Τονίζω ότι το νέο σχέδιο αξιολόγησης δεν είναι μηχανισμός ελέγχου. Είναι ένα εργαλείο στήριξης, ενδυνάμωσης, αναγνώρισης των εκπαιδευτικών μας. Είναι ένα βήμα που θέτει τον εκπαιδευτικό, την εκπαιδευτικό στο επίκεντρο της μεταρρύθμισης», επεσήμανε.

Όσον αφορά στα σημεία που παρουσίασε η κ. Μιχαηλίδου στην Επιτροπή, επί των οποίων το Υπουργείο προχώρησε σε τροποποιήσεις είναι, μεταξύ άλλων, τα ακόλουθα:

>> Ρόλος Παιδαγωγικού Συμβούλου: Διατυπώθηκε καλύτερα ο ρόλος του. Όπως λέχθηκε στην Επιτροπή, ο παιδαγωγικός σύμβουλος αναλαμβάνει ρόλο συντονιστή για την υλοποίηση του προγράμματος συνεχούς επαγγελματικής μάθησης εκπαιδευτικών, το οποίο διασυνδέεται με τη διαμορφωτική τους αξιολόγηση. Ρόλο παιδαγωγικού συμβούλου για τη Δημοτική Εκπαίδευση αναλαμβάνει βοηθός διευθυντής και, εκεί όπου δεν υπάρχει, άλλος κατάλληλα καταρτισμένος εκπαιδευτικός και για τη Μέση Εκπαίδευση βοηθός διευθυντής Α’.

>> Ρόλος του διευθυντή στην αριθμητική αξιολόγηση: Ξεκαθαρίζεται ότι παραμένουν οι πρόνοιες των Κανονισμών 12 -14 αναλλοίωτες, ωστόσο, υιοθετήθηκε αναθεωρημένη ρύθμιση σε Κανονισμούς. Όπως αναφέρθηκε, οι πρόνοιες των Κανονισμών 12 έως 14 που αφορούν στη συμμετοχή του διευθυντή στην αριθμητική αξιολόγηση των εκπαιδευτικών, δύναται να τύχουν εφαρμογής από τη σχολική χρονιά 2030-2031, μετά από συζήτηση στην Επιτροπή Παρακολούθησης κατά τη διάρκεια της μεταβατικής περιόδου και σχετική συμφωνία: Νοείται ότι η αριθμητική αξιολόγηση των εκπαιδευτικών μέχρι τη σχολική χρονιά 2029-2030 θα γίνεται μόνο από έναν Επιθεωρητή-Αξιολογητή.

>> Σε περίπτωση που υπάρχει πρόθεση για μείωση της τελευταίας βαθμολογίας του εκπαιδευτικού, αυτός ενημερώνεται γραπτώς πριν το τέλος του πρώτου τετραμήνου.

Σημειώνεται ότι τα πιο πάνω είναι μόνο μερικά από τα σημεία που παρουσιάστηκαν στην επιτροπή Παιδείας.

Επιπρόσθετα, η κ. Μιχαηλίδου αναφέρθηκε και σε σειρά ασφαλιστικών δικλίδων με συμμετοχή των εκπαιδευτικών οργανώσεων, όπως για παράδειγμα η μεταβατική περίοδος και η συμμετοχή τους στις Επιτροπές Μεταξιολόγησης και Παρακολούθησης.

Τώρα, αναμένονται οι τελικές αποφάσεις των οργανώσεων και να αρχίσει η διαδικασία στη Βουλή, όπου το νομοσχέδιο θα συζητηθεί κατ’ άρθρο, θα κατατεθούν τροπολογίες και ακολούθως θα πάρει το δρόμο της Ολομέλειας.