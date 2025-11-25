Γράφεται σήμερα το απόγευμα ο επίλογος της ανείπωτης τραγωδίας που συνέβη στην Πάφο με το θανάσιμο μαχαίρωμα ενός 26χρονου ανθρώπου. Ο τραγικός Αλέξανδρος Αντωνίου κηδεύεται στις 2.30μμ στην Έμπα.

Η νεκρώσιμη ακολουθία θα ψαλεί στον Ιερό Ναό Απόστολου Ανδρέα στην Έμπα, ενώ η κηδεία θα γίνει στο κοιμητήριο της κοινότητας.

Ο 26χρονος, θυμίζουμε, απεβίωσε τα χαράματα του Σαββάτου σε ιδιωτικό νοσηλευτήριο στη Λεμεσό, όπου νοσηλευόταν από το βράδυ του επεισοδίου στα Κονιά, την περασμένη Τετάρτη, κατά το οποίο μαχαιρώθηκε θανάσιμα, με ένα 58χρονο να έχει συλληφθεί ως ύποπτος για τον φόνο εκ προμελέτης.