Η Αστυνομία έχει θέσει τη Λεμεσό σε καθεστώς αυξημένων μέτρων ασφαλείας ενόψει του ντέρμπι ΑΕΛ – Απόλλων, μετά τα σοβαρά επεισόδια της Πέμπτης έξω από το οίκημα του Απόλλωνα. Οι αρχές εξέδωσαν δύο εντάλματα σύλληψης και συνεχίζουν τις έρευνες για τα γεγονότα που μετατράπηκαν σε άγρια συμπλοκή με ρίψεις κροτίδων, μολότοφ και εκτεταμένες ζημιές.

Η Αστυνομία ενισχύει σημαντικά την παρουσία της στην πόλη, με πάνω από 300 μέλη της Αστυνομίας, της Τροχαίας, του ΟΠΕ και άλλων υπηρεσιών να βρίσκονται σε πλήρη επιφυλακή. Για τον αγώνα της Κυριακής στήνεται Κέντρο Κρίσεως στη ΜΜΑΔ, το οποίο θα βρίσκεται σε άμεση σύνδεση με τους αξιωματικούς στο πεδίο και θα εποπτεύει τις «ευαίσθητες» περιοχές μέσω drones. Στην περιοχή θα βρίσκεται και το αντιοχλαγωγικό όχημα ΑΙΑΝΤΑΣ.

Παράλληλα, εφαρμόζεται ειδικός σχεδιασμός για την ασφαλή μετάβαση των οπαδών στο Κολόσσι με στόχο να αποφευχθούν μαζικές συναντήσεις στους δρόμους.

Στο γήπεδο αναμένεται να βρεθούν πέραν των 5.000 φίλων της ΑΕΛ, ενώ περίπου 800 οπαδοί του Απόλλωνα θα παρακολουθήσουν τον αγώνα ως φιλοξενούμενοι.