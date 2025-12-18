Ανακοίνωση εξέδωσε η Αρχή Λιμένων Κύπρου (ΑΛΚ) αναφορικά με τη σημερινή στάση εργασίας που πραγματοποιήθηκε στο Λιμάνι Λάρνακας από υπαλλήλους της εταιρείας ΑΝΕΤΕΛ, με σκοπό, όπως αναφέρει, τη διευκρίνιση των πραγματικών δεδομένων γύρω από το περιστατικό.

Σύμφωνα με την Αρχή, η στάση εργασίας πραγματοποιήθηκε αιφνιδίως και χωρίς οποιαδήποτε προειδοποίηση, κατά παράβαση των προβλεπόμενων διαδικασιών και του Κώδικα Βιομηχανικών Σχέσεων. Όπως σημειώνεται, ούτε ο εργοδότης των συγκεκριμένων υπαλλήλων, δηλαδή η εταιρεία ΑΝΕΤΕΛ, φαίνεται να είχε προηγουμένως ενημερωθεί.

Οι ισχυρισμοί που έχουν δοθεί στη δημοσιότητα περί δήθεν ακατάλληλων συνθηκών, τόσο σε σχέση με την κατάσταση των τουαλετών και του οδικού δικτύου εντός του λιμανιού, όσο και περί παρουσίας τρωκτικών, είναι παραπλανητικοί και δεν ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα. Η Αρχή Λιμένων Κύπρου, αν και στο πλαίσιο προσωρινής διαχείρισης του λιμανιού, προχώρησε σε διορθωτικές παρεμβάσεις με επιδιόρθωση μεγάλου μέρους του οδικού δικτύου αλλά και των χώρων υγιεινής, ενώ μόνο τον μήνα Νοέμβριο πραγματοποιήθηκαν τρεις επαναλαμβανόμενες απολυμάνσεις και εργασίες καταπολέμησης τρωκτικών, στο πλαίσιο της συνήθους και προβλεπόμενης λειτουργίας του λιμανιού, ιδίως σε περιόδους εκφόρτωσης σιτηρών. Ταυτόχρονα, αναμένονται και πρόσθετες βελτιστοποιήσεις. Η πραγματική εικόνα όπως υφίσταται σήμερα, αποτυπώνεται στις φωτογραφίες που επισυνάπτονται.

Η Αρχή εκφράζει τη λύπη και τον προβληματισμό της για το γεγονός ότι δεν ενημερώθηκε για τα ζητήματα που προβάλλονται, γεγονός που δημιουργεί εύλογα ερωτήματα ως προς τις σκοπιμότητες και τους στόχους της συγκεκριμένης ενέργειας.

Υπενθυμίζεται ότι τα λιμάνια της χώρας αποτελούν ζωτικό πυλώνα της οικονομίας και της εφοδιαστικής αλυσίδας, και ως εκ τούτου απαιτείται από όλους τους εμπλεκόμενους η μέγιστη δυνατή υπευθυνότητα, σοβαρότητα και προσήλωση στη θεσμική συνεργασία.

Η Αρχή Λιμένων Κύπρου επιφυλάσσεται να λάβει όλα τα ενδεικνυόμενα μέτρα, για διαφύλαξη των νόμιμων δικαιωμάτων τόσο της ίδιας όσο και του Κράτους.