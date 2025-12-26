Σε εξέλιξη βρίσκεται η διαδικασία διαγωνισμού για την αγορά τριών πυροσβεστικών αεροσκαφών, εκ των οποίων το ένα θα χρηματοδοτηθεί από το Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, δήλωσε στο ΚΥΠΕ την Παρασκευή ο Γενικός Διευθυντής του Υπουργείου Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος, Ανδρέας Γρηγορίου.

Όπως ανέφερε απαντώντας σε σχετική ερώτηση του ΚΥΠΕ, ο διαγωνισμός εντάσσεται στο πλαίσιο του ευρύτερου στόχου για απόκτηση συνολικά 10 ιδιόκτητων πτητικών μέσων πυρόσβεσης εντός της επόμενης πενταετίας, ενώ προβλέπεται και δικαίωμα προαίρεσης για την αγορά ακόμη πέντε αεροσκαφών.

Σε ό,τι αφορά τη φετινή αντιπυρική περίοδο, ο κ. Γρηγορίου σημείωσε ότι βρίσκονταν σε επιχειρησιακή διαθεσιμότητα 13 πρωτεύοντα πτητικά μέσα πυρόσβεσης, εκ των οποίων 9 αεροσκάφη και 4 ελικόπτερα. Παράλληλα, σε επιχειρησιακή ετοιμότητα ως δευτερεύοντα μέσα βρίσκονται ελικόπτερα της Εθνικής Φρουράς και της Αστυνομίας.

Αναφερόμενος στον τομέα της τεχνολογίας, ο Γενικός Διευθυντής του Υπουργείου τόνισε ότι «υπάρχει ολοκληρωμένος σχεδιασμός για την ενίσχυση του συστήματος επιτήρησης δασικών περιοχών, της έγκαιρης ανίχνευσης πυρκαγιών και της μεταφοράς εικόνας στα Κέντρα Επιχειρήσεων».

Σύμφωνα με τον ίδιο, η Φάση Α’ του σχεδιασμού έχει ήδη ολοκληρωθεί και περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, την ανάπτυξη βασικού ασύρματου δικτύου μεταφοράς δεδομένων, την πιλοτική εγκατάσταση τεσσάρων αισθητήρων ανίχνευσης πυρκαγιών σε δασικές περιοχές και την προμήθεια πέντε συστημάτων drones.

Όπως πρόσθεσε, η Φάση Β’ του Προγράμματος περιλαμβάνει δράσεις που αφορούν το Τμήμα Δασών, την Πυροσβεστική Υπηρεσία και την Εθνική Φρουρά.

Ανέφερε ότι για το Τμήμα Δασών προβλέπεται, μεταξύ άλλων, η εγκατάσταση 15 επιπρόσθετων ηλεκτροπτικών συστημάτων αυτόματης ανίχνευσης πυρκαγιών, η ανάπτυξη εξειδικευμένων λογισμικών πρόγνωσης κινδύνου και εξομοίωσης εξέλιξης πυρκαγιών, η προμήθεια δύο ρυμουλκούμενων μπαλονιών παρατήρησης, η αγορά τριών κινητών κέντρων επιχειρήσεων, καθώς και η αναβάθμιση των υφιστάμενων συστημάτων drones και του Γενικού Κέντρου Επιχειρήσεων του Τμήματος Δασών και η προμήθεια τεχνολογίας πληροφορικής και συναφούς δικτυακού εξοπλισμού, για το προσωπικό και τα μέσα που θα αποκτηθούν.

Επιπρόσθετα ο κ. Γρηγορίου ανέφερε πως με την έναρξη της φετινής περιόδου υψηλού κινδύνου εκδήλωσης πυρκαγιών έχει εισαχθεί στο Τμήμα Δασών η εφαρμογή και χρήση του τηλεπικοινωνιακού συστήματος TETRA.

«Το συγκεκριμένο σύστημα θα βελτιώσει σε σημαντικό βαθμό την ενδοεπικοινωνία τόσο μεταξύ του προσωπικού του Τμήματος Δασών, αλλά κυρίως μεταξύ των εμπλεκόμενων Υπηρεσιών στη διαχείριση των πυρκαγιών», είπε.

Ακολούθως αναφέρθηκε και στην σημαντική ενίσχυση των επίγειων μέσων πυρόσβεσης του Τμήματος Δασών που επιτεύχθηκε τα τελευταία χρόνια. Από το 2023 μέχρι και σήμερα, μέσω του Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, αγοράστηκαν, όπως είπε, 25 πυροσβεστικά οχήματα ειδικής χρήσης και παντός εδάφους με δυνατότητα μεταφοράς 2 τόνων νερού, 8 ερπυστριοφόροι προωθητές γης, 4 τροχοφόροι εκσκαφείς, 4 φορτωτές/πλατφόρμες μεταφοράς προωθητών γαιών, έξι βυτιοφόρα οχήματα με δυνατότητα μεταφοράς 12 τόνων νερού, 6 γεωργικοί ελκυστήρες και 75 οχήματα μεταφοράς προσωπικού.

Επίσης, πρόσθεσε, εντός του 2026, το Τμήμα Δασών θα παραλάβει 17 μεγάλα πυροσβεστικά οχήματα με δυνατότητα μεταφοράς έξι τόνων νερού, τα 12 εξ αυτών μέσω του Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας και πέντε με εθνική χρηματοδότηση. Επιπρόσθετα, από Εθνικούς Πόρους έχουν αγοραστεί 3 γεωργικοί ελκυστήρες, ενώ πρόσφατα έγινε η παραλαβή 2 φορτηγών/πλατφόρμων μεταφοράς προωθητών γαιών και 10 πυροσβεστικών οχημάτων ταχείας επέμβασης, συμπλήρωσε.

«Δυστυχώς, η κλιματική αλλαγή που παρατηρείται σε κάθε γωνιά του πλανήτη, επηρεάζει και την Κύπρο, με τις θερμοκρασίες να καταγράφουν αυξητική τάση και τις βροχοπτώσεις πτωτική», σημείωσε ο κ. Γρηγορίου.

Αναμφισβήτητα, συνέχισε, «οι συνθήκες αυτές έχουν επίδραση και στις πυρκαγιές, προκαλώντας αλλαγές στη συχνότητα και την ένταση τους, αυξάνοντας την εμφάνιση περιστατικών πυρκαγιών μεγάλης κλίμακας με ιδιαίτερα καταστροφικές επιπτώσεις». Οι καιρικές συνθήκες, σε συνδυασμό με την εγκατάλειψη της υπαίθρου και των αλλαγών χρήσεων γης, εντείνουν την τάση των τελευταίων ετών, για δυσκολότερες αντιπυρικές περιόδους, είπε καταληκτικά.

κυπε