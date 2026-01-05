Για την αντιπαράθεση που ξέσπασε στις τάξεις της Αστυνομίας μετά την απόφαση της Ηγεσίας για αλλαγές στα ωράρια μίλησε ο πρόεδρος της συντεχνίας ΙΣΟΤΗΤΑ, Νίκος Λοϊζίδης, ο οποίος φιλοξενήθηκε στη μεσημεριανή εκπομπή του Alpha.

Αρχικά διερωτήθηκε πού είναι οι 100 αστυνομικοί που, σύμφωνα με τον Αρχηγό της Αστυνομίας, θα εξοικονομούνταν. «Ήθελαν να κάνουν προπαγάνδα στην κοινή γνώμη», ανέφερε.

Συμπλήρωσε ότι ο Αρχηγός της Αστυνομίας μίλησε για «παράξενες συντεχνίες». «Προφανώς εννοούσε ότι είμαι ηλίθιος ή διεφθαρμένος. Προχώρησε σε προσωπικές επιθέσεις κατά αστυνομικών», σημείωσε, τονίζοντας ότι «έχουν ξεφύγει τα πράγματα». Όπως είπε, «όλα αυτά τα ανέφερε σε δημοσιογραφική διάσκεψη».

Πρόσθεσε ότι έχουν περάσει 450 ημέρες χωρίς να πραγματοποιηθεί η αναδιοργάνωση στην Αστυνομία.

«Δεν θα διαλυθεί η Ισότητα»

Στη συνέχεια αναφέρθηκε και στη συνάντηση που είχε η συντεχνία με τον Υπουργό Δικαιοσύνης. «Η παράκληση που έγινε για διάλυση της συντεχνίας ΙΣΟΤΗΤΑ και ένωση με άλλη συντεχνία δεν θα γίνει. Δεν θα αφήσουμε αυτή την κοινωνία χωρίς δημοκρατία, άβουλη και χωρίς άποψη», τόνισε.

Διερωτήθηκε, επίσης, γιατί ο Υπουργός εξέδωσε ανακοίνωση για κανονισμούς στην Αστυνομία, αφού ο ίδιος είχε δηλώσει πριν από λίγες ημέρες ότι δεν μπορεί να παρέμβει στα καθήκοντα του Αρχηγού της Αστυνομίας. Σημείωσε ότι ο Αρχηγός δηλώνει πως δεν υπάρχει υποστελέχωση στην Αστυνομία, ενώ την ίδια ώρα ο Υπουργός αναφέρει ότι υπάρχει υποστελέχωση.

Τέλος, ο κ. Λοϊζίδης ενημέρωσε ότι θα αλλάξει η τοποθέτηση της συντεχνίας αναφορικά με τα νομοσχέδια του Υπουργείου Δικαιοσύνης για τη βία στα γήπεδα.

