Υπό οκταήμερη κράτηση τέθηκε από το Επαρχιακό Δικαστήριο Λάρνακας ο 33χρονος από την Αλβανία, ο οποίος συνελήφθη χθες το μεσημέρι για την απόπειρα φόνου εναντίον 40χρονου από τη Ρουμανία, ο οποίος τραυματίστηκε σοβαρά και για επίθεση εναντίον της πρώην συζύγου του. Εναντίον του διερευνώνται αδικήματα για απόπειρα φόνου, πράξεις που σκοπεύουν στην πρόκληση βαριάς σωματικής βλάβης, πρόκληση βαριάς σωματικής βλάβης, μαχαιροφορία, διάρρηξη κατοικίας, κοινή επίθεση, παρενόχληση, απειλή και άσκηση ψυχολογικής βλάβης .

Πίσω από την υπόθεση κρύβονται προσωπικές αντιζηλίες, αφού σύμφωνα με πληροφορίες ο 33χρονος φέρεται να θόλωσε όταν αντιλήφθηκε πως η πρώην σύζυγός του, με την οποία είναι σε διάσταση, συνήψε σχέση με τον 40χρονο.

Η Αστυνομία ενημερώθηκε χθες στις 7 και 15 το πρωί από 46χρονη Ελληνοκύπρια, πως ο πρώην σύζυγός της εισήλθε από την μπαλκονόπορτα στο διαμέρισμά της και επιτέθηκε τόσο στην ίδια όσο και στον 40χρονο σύντροφό της. Ακολούθως ο 33χρονος φέρεται να μετέβη στην κουζίνα του διαμερίσματος και να άρπαξε μπαλτά με τον οποίο επιτέθηκε και τραυμάτισε τον 40χρονο σε διάφορα μέρη του σώματός του. Σύμφωνα με τις εξετάσεις, το θύμα στην προσπάθειά του να γλιτώσει προσπάθησε να διαφύγει από το μπαλκόνι, ωστόσο ο δράστης τον πρόλαβε.

Ο 33χρονος φέρεται να επιτέθηκε και στην 46χρονη, εκτοξεύοντας απειλές κατά της ζωής της. Η 46χρονη ανέφερε πως καταδιώχθηκε από τον 33χρονο και πως κατάφερε να φτάσει μέχρι τον χώρο στάθμευσης της πολυκατοικίας, όπου εντοπίστηκε από μέλη της Αστυνομίας που μετέβησαν στη σκηνή, ενώ ο 33χρονος τράπηκε σε φυγή.

Ο 40χρονος μεταφέρθηκε αρχικά στο Γενικό Νοσοκομείο Λάρνακας, όπου διαπιστώθηκε ότι φέρει ακρωτηριασμό αριστερού αντίχειρα, ατελή ακρωτηριασμό δεξιού αντίχειρα και δείκτη, πολλαπλά θλαστικά τραύματα στα χέρια, θλαστικό τραύμα στην πλάτη και πολλαπλά θλαστικά τραύματα στο κεφάλι. Λόγω της σοβαρότητας της κατάστασης της υγείας του, ο 40χρονος διακομίστηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Λευκωσίας, στο οποίο νοσηλεύεται σε σοβαρή κατάσταση.