Τις προτεραιότητες της Κυπριακής Προεδρίας του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης στους τομείς της Εκπαίδευσης, της Νεολαίας και του Αθλητισμού παρουσίασε σήμερα η Υπουργός Παιδείας, Αθλητισμού και Νεολαίας δρ Αθηνά Μιχαηλίδου σε συνέντευξη Τύπου, στο Υπουργείο.

Όπως ανέφερε η κ. Μιχαηλίδου η Κυπριακή Προεδρία καθοδηγείται από την πεποίθηση ότι η εκπαίδευση αποτελεί θεμέλιο και καταλύτη για μια ανθεκτική, συνεκτική, ανταγωνιστική και καινοτόμο Ευρώπη, πλήρως ευθυγραμμισμένη με τον Ευρωπαϊκό Χώρο Εκπαίδευσης και τις ευρύτερες ευρωπαϊκές πολιτικές.

Στον τομέα της Εκπαίδευσης, η Κυπριακή Προεδρία προωθεί μια ολοκληρωμένη και μαθητοκεντρική προσέγγιση, με έμφαση:

στις διαπραγματεύσεις για τον Κανονισμό Erasmus+ στο πλαίσιο του Πολυετούς Δημοσιονομικού Πλαισίου 2028–2034, με στόχο ένα πιο συμπεριληπτικό και προσβάσιμο Πρόγραμμα,

στην ενίσχυση του κύρους και της επαγγελματικής θωράκισης των εκπαιδευτικών, ιδιαίτερα σε σχέση με την αξιοποίηση της Τεχνητής Νοημοσύνης,

στην ανάπτυξη βασικών δεξιοτήτων, στην Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση και στην ενσωμάτωση αναδυόμενων τεχνολογιών,

καθώς και στην ενίσχυση της συνεργασίας στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση, συμπεριλαμβανομένων των συζητήσεων για την κινητικότητα.

Κύρια παραδοτέα της Προεδρίας στον τομέα αυτό θα αποτελέσουν τα Συμπεράσματα του Συμβουλίου για τους Εκπαιδευτικούς στην Εποχή της Τεχνητής Νοημοσύνης, στο Συμβούλιο Παιδείας της 11ης Μαΐου 2026.

Στον τομέα της Νεολαίας, η Υπουργός Παιδείας επισήμανε ότι οι προτεραιότητες της Κυπριακής Προεδρίας ευθυγραμμίζονται πλήρως με την Ευρωπαϊκή Στρατηγική για τη Νεολαία, με κεντρικό άξονα τον Στόχο 1: «Η σύνδεση της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τους Νέους».

Ιδιαίτερη έμφαση δίδεται:

στην οικοδόμηση εμπιστοσύνης των νέων προς την Ευρωπαϊκή Ένωση,

στην αξιολόγηση των πολιτικών της ΕΕ ως προς τη φιλικότητα και την αποτελεσματικότητά τους για τους νέους.

Κατά τη διάρκεια της Προεδρίας θα προταθούν δύο Ψηφίσματα προς έγκριση από το Συμβούλιο, ενώ κορυφαίο γεγονός αποτελεί το Συνέδριο Νεολαίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που θα πραγματοποιηθεί στη Λευκωσία από τις 17 έως τις 20 Μαρτίου 2026, σηματοδοτώντας την ολοκλήρωση του 11ου Κύκλου του Διαλόγου της ΕΕ για τη Νεολαία.

Όσον αφορά στον τομέα του Αθλητισμού, όπως είπε η κ. Μιχαηλίδου, η Κυπριακή Προεδρία αναδεικνύει τον αθλητισμό ως κινητήρια δύναμη κοινωνικής συνοχής, υγείας και βιώσιμης ανάπτυξης.

Οι δύο βασικές προτεραιότητες είναι:

ο Αθλητικός Τουρισμός ως μοχλός Βιώσιμης Ανάπτυξης, με στόχο την υιοθέτηση Συμπερασμάτων του Συμβουλίου και τη διοργάνωση διεθνούς συνεδρίου,

και η Φυσική Δραστηριότητα για την Υγεία (HEPA), με έμφαση στην ενεργό γήρανση, τη συμβουλευτική φυσικής δραστηριότητας και την ψυχική υγεία στον αθλητισμό.

Παράλληλα, προωθείται ενεργά η μεσογειακή διάσταση στον Αθλητισμό, στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Πολιτικής Γειτονίας και της Αθλητικής Διπλωματίας της ΕΕ.

Τέλος η Υπουργός σημείωσε ότι η Κυπριακή Προεδρία συνοδεύεται από πλούσιο ημερολόγιο εκδηλώσεων υψηλού επιπέδου σε όλους τους τομείς, ενώ ιδιαίτερη σημασία αποδίδεται στη συμμετοχή των σχολείων, των μαθητών και των εκπαιδευτικών, οι οποίοι συμβάλλουν ενεργά με καλλιτεχνικές και δημιουργικές δράσεις.

Η Κυπριακή Προεδρία του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης αποτελεί μια σημαντική ευκαιρία για την Κύπρο να συμβάλει ουσιαστικά στη διαμόρφωση ευρωπαϊκών πολιτικών στους τομείς της Εκπαίδευσης, της Νεολαίας και του Αθλητισμού.

Η παρουσίαση επισυνάπτεται.