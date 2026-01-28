Αντιμέτωπος με τη Δικαιοσύνη είναι ο 29χρονος μοτοσικλετιστής που συνελήφθη τα ξημερώματα της Τρίτης, μετά από επεισοδιακή καταδίωξη, η οποία είχε ως αποτέλεσμα τον τραυματισμό αστυνομικού κατά τη διάρκεια τροχονομικών ελέγχων. Ο 29χρονος παρουσιάστηκε χθες ενώπιον του Δικαστηρίου, όπου καταχωρήθηκε υπόθεση σε βάρος του για τροχαία ποινικά αδικήματα, με την εκδίκαση να ορίζεται την Πέμπτη. Ακολούθως, αφέθηκε ελεύθερος με περιοριστικούς όρους, καταβάλλοντας εγγύηση.

Σύμφωνα με την Αστυνομία, το περιστατικό σημειώθηκε γύρω στη 01:00 τα ξημερώματα, ενώ τέσσερα μέλη της Τροχαίας Λεμεσού διενεργούσαν ελέγχους στην περιοχή του παλιού λιμανιού. Σε κάποια στιγμή, δόθηκε σήμα σε οδηγό μοτοσικλέτας να σταματήσει, ωστόσο εκείνος συνέχισε την πορεία του, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί μέλος της Αστυνομίας. Ο μοτοσικλετιστής καταδιώχτηκε από μέλη της ομάδας Ζ και αφού παραβίασε κόκκινους σηματοδότες επί της λεωφόρου Φραγκλίνου Ρούσβελτ, ακινητοποιήθηκε κοντά στο νέο λιμάνι, μετά από σύγκρουση με αστυνομική μοτοσικλέτα. Κατά τη σύλληψή του φέρεται να αντιστάθηκε και να επιτέθηκε σε μέλος της ομάδας Ζ, με αποτέλεσμα να συλληφθεί για αυτόφωρα αδικήματα.

Από τις εξετάσεις που ακολούθησαν διαπιστώθηκε ότι πρόκειται για 29χρονο, ο οποίος υποβλήθηκε σε έλεγχο αλκοόλης, με τελική ένδειξη 14 μg αντί για 9 μg που είναι το επιτρεπόμενο όριο. Το μέλος της Αστυνομίας που τραυματίστηκε μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο στο Γενικό Νοσοκομείο Λεμεσού, όπου διαπιστώθηκε ότι έφερε διάστρεμμα στον αγκώνα, στο δεξί γόνατο και στον αριστερό ώμο, καθώς και πολλαπλές εκδορές.