Νέα στοιχεία παρουσιάστηκαν σήμερα Κυριακή (1/3) στο Δικαστήριο, κατά τη διαδικασία προσωποκράτησης του 28χρονου (τρίτου υπόπτου) για τους εμπρησμούς επιχειρήσεων που ταρακούνησαν τη Λεμεσό τους τελευταίους μήνες. Μετά από πολύωρη διαδικασία, το Δικαστήριο ενέκρινε το αίτημα του ΤΑΕ Λεμεσού και διέταξε την κράτησή του για περίοδο οκτώ ημερών.

Στο μικροσκόπιο των Αρχών βρίσκονται μεγάλος αριθμός από πλάνα από κλειστά κυκλώματα παρακολούθησης, καθώς και μαρτυρία αξιόπιστου πληροφοριοδότη, ενώ δρομολογείται οικονομική έρευνα, καθώς τα κίνητρα πίσω από τις εγκληματικές ενέργειες φέρεται να είναι οικονομικά. Παράλληλα, αναμένεται η άρση τηλεπικοινωνιακών δεδομένων καθώς και η λήψη γενετικού υλικού, αφού ο 28χρονος αρνήθηκε να δώσει δείγμα κατά την ανάκρισή του.

Νωρίτερα, το Δικαστήριο είχε αποφανθεί ότι δικαιολογείται η κράτηση των δύο άλλων υπόπτων, ηλικίας 28 και 33 ετών, οι οποίοι είχαν συλληφθεί αρχικά για την υπόθεση.

Τα στοιχεία που έχει συλλέξει η ανακριτική ομάδα, η οποία συστάθηκε από το ΤΑΕ Λεμεσού με επικεφαλής τον υπαστυνόμο Παναγιώτη Μουρίδη, καταδεικνύουν τη σύνδεση των υπόπτων. Όπως ανέφερε κατά την αντεξέτασή του, στους τρεις από τους τέσσερις εμπρησμούς διαφαίνεται ότι οι δράστες ήταν τρία πρόσωπα, με τον καθένα να έχει συγκεκριμένο ρόλο.

Ο δικηγόρος του 28χρονου έφερε ένσταση ως προς την κράτηση του πελάτη του, κάνοντας λόγο για «απογυμνωμένη πληροφορία». Ζήτησε μάλιστα, να παρουσιαστεί στο Δικαστήριο το εμπιστευτικό σημείωμα με την πληροφορία. Το σημείωμα αναγνώστηκε μόνο από τη Δικαστή, η οποία σημείωσε ότι επιβεβαιώνονται τα όσα υποστηρίζει ο πληροφοριοδότης.

Ο 28χρονος δεν ανακρίθηκε γραπτώς, καθώς ανέφερε ότι επιθυμεί πρώτα να λάβει νομική συμβουλή. Ωστόσο, το κινητό του τηλέφωνο παραλήφθηκε ως τεκμήριο και αναμένεται να αποσταλεί για επιστημονικές εξετάσεις.

Κατά την αντεξέταση, ο επικεφαλής της ανακριτικής ομάδας αναφέρθηκε εκ νέου στον πληροφοριοδότη, ο οποίος έχει συνεργαστεί και στο παρελθόν με την Αστυνομία με θετικά αποτελέσματα. Σε σχέση με εμπρησμό στην βιτρίνα πώλησης πολυτελών οχημάτων (25/1), αναφέρθηκε ότι ο ρόλος του 28χρονου ήταν να μεταβεί στο σημείο, υποβοηθώντας τα άλλα δύο πρόσωπα και ελέγχοντας την περιοχή για τυχόν προσέγγιση περιπολικών. Επίσης, αναφέρθηκε σε πλάνο από κλειστό κύκλωμα παρακολούθησης, που λήφθηκε αμέσως μετά τον εμπρησμό κάβας (18/12/25) που δείχνει δύο επιβαίνοντες σε μοτοσικλέτα και το λευκό SUV να τους ακολουθεί, γεγονός που υποδηλοί ότι οι δράστες ήταν περισσότεροι από δύο και ενισχύει την πληροφορία που δόθηκε στην Αστυνομία.

Επίσης, στον εμπρησμό πλυντηρίου αυτοκινήτων (8/12/25), καταγράφονται δύο άτομα να εγκαταλείπουν τη σκηνή με μοτοσικλέτα. Αργότερα, η μοτοσικλέτα εμφανίζεται να μεταφέρει μόνο ένα πρόσωπο. Το στοιχείο αυτό υποδηλοί ότι ο δεύτερος επιβάτης, παραλήφθηκε από άλλο άτομο σε διαφορετικό σημείο.

Συνέταιρος με τον 33χρονο και στόχος εμπρησμού το 2024

Αξιοσημείωτο είναι ότι ο 28χρονος ήταν συνεταίρος σε καφετέρια στη Λευκωσία μαζί με τον 33χρονο ύποπτο. Όπως σημειώθηκε, τον Μάρτιο του 2024 η συγκεκριμένη καφετέρια αποτέλεσε στόχο εμπρησμού, με αποτέλεσμα να υποστεί εκτεταμένες ζημιές. Σύμφωνα με την ανακριτική ομάδα, το γεγονός αυτό καταδεικνύει τη σύνδεση των δύο υπόπτων. Τονίστηκε επίσης ότι οι τέσσερις εμπρησμοί διερευνώνται συνολικά και οποιοσδήποτε διαχωρισμός τους κρίνεται εσφαλμένος.

Μέχρι στιγμής έχουν ληφθεί 59 καταθέσεις, έχουν διενεργηθεί 7 έρευνες, έχουν παραληφθεί τεκμήρια και έχουν εξεταστεί δεκάδες πλάνα από κλειστά κυκλώματα παρακολούθησης. Ωστόσο, απομένει ουσιώδες ανακριτικό έργο και προγραμματίζεται η λήψη επιπρόσθετων καταθέσεων. Επίσης, αναζητείται μοτοσικλέτα μεγάλου κυβισμού η οποία χρησιμοποιήθηκε στους 3 από τους τέσσερις εμπρησμούς.