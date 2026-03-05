Ασθενής ψηλή πίεση επηρεάζει την περιοχή.

Σήμερα, ο καιρός θα είναι κυρίως αίθριος με παροδικά αυξημένες νεφώσεις στα ορεινά το απόγευμα. Οι άνεμοι θα πνέουν αρχικά μεταβλητοί ασθενείς, για να καταστούν αργότερα κυρίως νοτιοδυτικοί ως βορειοδυτικοί, ασθενείς μέχρι μέτριοι, 3 με 4 μποφόρ. Η θάλασσα θα είναι ήρεμη μέχρι λίγο ταραγμένη. Η θερμοκρασία θα ανέλθει γύρω στους 20 βαθμούς στο εσωτερικό και τα παράλια και στους 10 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά.

Απόψε, ο καιρός θα είναι κυρίως αίθριος, ωστόσο τοπικά στα δυτικά θα παρατηρούνται αυξημένες νεφώσεις. Οι άνεμοι θα πνέουν κυρίως βορειοδυτικοί ως βορειοανατολικοί ασθενείς, 3 μποφόρ και η θάλασσα θα είναι ήρεμη μέχρι λίγο ταραγμένη. Η θερμοκρασία θα πέσει στους 4 βαθμούς στο εσωτερικό, γύρω στους 8 στα παράλια και στον 1 βαθμό στα ψηλότερα ορεινά, όπου τοπικά αναμένεται να σχηματιστεί παγετός.

Την Παρασκευή, αρχικά ο καιρός θα είναι κυρίως αίθριος, ωστόσο σταδιακά θα καταστεί μερικώς συννεφιασμένος και τοπικά κυρίως συννεφιασμένος με μεμονωμένες βροχές, κυρίως στα ορεινά και περιοχές του εσωτερικού. Δεν αποκλείεται το ενδεχόμενο μεμονωμένης σύντομης καταιγίδας σε νότια τμήματα του εσωτερικού και πτώση χιονιού ή χιονόνερου στις ψηλότερες κορυφές του Τροόδους. Στην ατμόσφαιρα ενδέχεται να παρατηρείται αραιή σκόνη η οποία μέχρι το βράδυ θα υποχωρήσει.

Το Σάββατο, ο καιρός θα καταστεί σταδιακά κυρίως συννεφιασμένος με τοπικές βροχές ή και καταιγίδα, κυρίως στα ορεινά, δυτικά και νότια, καθώς και χιόνι ή χιονόνερο στα ψηλότερα ορεινά.

Την Κυριακή, ο καιρός θα είναι κυρίως αίθριος.

Η θερμοκρασία την Παρασκευή δεν αναμένεται να σημειώσει αξιόλογη μεταβολή, ενώ το Σάββατο θα σημειώσει πτώση, για να κυμανθεί κοντά στις μέσες κλιματολογικές τιμές, στις οποίες θα παραμείνει και την Κυριακή.