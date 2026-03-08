Πυρκαγιά ξέσπασε το πρωί της Κυριακής σε περιοχή μεταξύ των κοινοτήτων Όμοδος και Μαντριά, προκαλώντας κινητοποίηση των αρμόδιων αρχών.

Σύμφωνα με αναφορά της σελίδας Kitasweather, η φωτιά εντοπίστηκε γύρω στις 09:45, ενώ παρά το γεγονός ότι η περίοδος θεωρείται χαμηλού κινδύνου για πυρκαγιές, οι συνθήκες στην περιοχή φαίνεται να ευνόησαν την ταχεία εξάπλωσή της.

Όπως σημειώνεται στην ανάρτηση, η πυρκαγιά αποδίδεται σε συνδυασμό παραγόντων που ενισχύουν την ανάπτυξη του μετώπου. Μεταξύ αυτών είναι η αυξημένη καύσιμη ύλη λόγω της παρουσίας μεγάλης ποσότητας νεκρής βλάστησης στο έδαφος, η χαμηλή υγρασία σε συνδυασμό με τους ανέμους που επικρατούν στην περιοχή, καθώς και η μορφολογία του εδάφους που δυσχεραίνει το έργο της κατάσβεσης.

Στην ίδια ανάρτηση επισημαίνεται ότι, με βάση τις υφιστάμενες συνθήκες, η φετινή αντιπυρική περίοδος ενδέχεται να είναι ιδιαίτερα δύσκολη.