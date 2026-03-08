Πραγματοποιήθηκε η εκδήλωση και πορεία του γυναικείου κινήματος ΠΟΓΟ – ΠΕΟ προς τιμή της Ημέρας της Γυναίκας στη Λευκωσία. Χαιρετισμούς απεύθυναν ο Γ.Γ. του ΑΚΕΛ, η Γ.Γ. της ΠΕΟ και η Γ.Γ. της ΠΟΓΟ.

Η εκδήλωση ξεκίνησε στην Πλατεία Ελευθερίας, ενώ ακολούθησε πορεία στις οδούς Λήδρας και Ονασαγόρα με επιστροφή στην πλατεία, στη Λευκωσία.

Στην πορεία, οι συμμετέχοντες κρατούσαν πανό και πλακάτ ζητώντας «Ολοκληρωμένη εφαρμογή της Σύμβασης της Κωνσταντινούπολης», «Χωρίς αξιοπρέπεια στην εργασία και στη ζωή, ΙΣΟΤΗΤΑ δεν μπορεί να υπάρξει».

Σ. Στεφάνου: Οι γυναίκες εργάζονται σχεδόν διπλάσιες ώρες συνολικά από τους άντρες

Η παρουσία των βρετανικών βάσεων (ΒΒ) μάς μετέτρεψε σε στόχο είπε την Κυριακή ο ΓΓ του ΑΚΕΛ Στέφανος Στεφάνου προσθέτοντας ότι «για δεκαετίες εμείς ζητώντας την κατάργηση των βάσεων» κάνοντας σαφές ότι η Κύπρος δεν είναι και δεν θέλει να γίνει ορμητήριο πολέμου.

Σε ομιλία του σε εκδήλωση προς τιμή της Ημέρας της Γυναίκας που διοργάνωσε το γυναικείο Κίνημα ΠΟΓΟ και η ΠΕΟ στη Λευκωσία, ο κ. Στεφάνου είπε ότι το μήνυμα είναι ότι «η χώρα μας δεν εμπλέκεται κι ούτε θέλει να εμπλακεί με κανένα τρόπο στον πόλεμο, αλλά ότι συντάσσεται με τη διεθνή κοινότητα που ζητά να τερματιστούν άμεσα οι εχθροπραξίες και ν’ αναλάβει δράση η διπλωματία.

«Τιμούμε φέτος τη μέρα της Γυναίκας μέσα σε αυτό το ζοφερό τοπίο. Τιμούμε τις γυναίκες της Κύπρου που σε δύσκολα και δίσεκτα χρόνια αγωνίστηκαν για τη ζωή και την αξιοπρέπεια στους δρόμους, στα εργοστάσια, στα κλωστήρια και τα υφαντουργεία, στις οικοδομές και στα χωράφια», σημείωσε.

Αναφερόμενος στην Ημέρα της Γυναίκας ο ΓΓ του ΑΚΕΛ είπε ότι «τιμούμε τις πρωτοπόρες γυναίκες της ΠΟΓΟ που τόλμησαν να οργανωθούν, να σηκώσουν κεφάλι, να διεκδικήσουν όσα τους ανήκουν, να δυναμώσουν τη φωνή κάθε γυναίκας που απαιτεί το δίκαιο και τα δικαιώματά της».

«Η γυναίκα καλείται να αποδείξει διπλά την αξία της και παρ’ όλα αυτά αμείβεται και αναγνωρίζεται λιγότερο από τους άντρες συναδέλφους της. Οι γυναίκες εργάζονται σχεδόν διπλάσιες ώρες συνολικά από τους άντρες, γιατί εκτός από την αμειβόμενη εργασία αναλαμβάνουν και το μεγαλύτερο μέρος της απλήρωτης εργασίας στο σπίτι. Σύμφωνα με τη Διεθνή Οργάνωση Εργασίας, αφιερώνουν καθημερινά περίπου τεσσεράμισι ώρες σε απλήρωτη φροντίδα και δουλειές του σπιτιού», πρόσθεσε.

Οι γυναίκες, είπε ο κ. Στεφάνου, έχουν τη δύναμη να διεκδικήσουν λύσεις, να σπάσουν τα αδιέξοδα και να κατακτήσουν τη θέση που τους αξίζει στην κοινωνία επαναλαμβάνοντας ότι το ΑΚΕΛ ήταν, είναι και θα παραμείνει σταθερά στο πλευρό του γυναικείου κινήματος.

«Σταθερά στηρίζει πολιτικές που βάζουν στο επίκεντρο τις ανάγκες της σύγχρονης γυναίκας και αγωνίζεται στο πλευρό της ΠΟΓΟ για να τις κατακτήσει», είπε καταλήγοντας.

Αξιοπρεπή αμοιβή για την εργασία των γυναικών ζήτησαν ΠΕΟ–ΠΟΓΟ

Οφείλουμε να δώσουμε αξιοπρεπή και επαρκή ανταμοιβή στην εργασία των γυναικών, ανέφερε η Γενική Γραμματέας της ΠΕΟ, Σωτηρούλα Χαραλάμπους, κατά τον χαιρετισμό της στην εκδήλωση του Τμήματος Γυναικών ΠΕΟ και της ΠΟΓΟ για την Παγκόσμια Μέρα της Γυναίκας, την Κυριακή, στη Λευκωσία.

Σημειώνοντας – μεταξύ άλλων – ότι έχουν περάσει 95 χρόνια από την πρώτη φορά που τιμήθηκε στην Κύπρο η Παγκόσμια Μέρα της Γυναίκας, η κ. Χαραλάμπους τόνισε ότι «η υπόμνηση αυτή δεν γίνεται για μουσειακούς, ιστορικούς λόγους αλλά περισσότερο για λόγους δέσμευσης και αγωνιστικής αφύπνισης, γιατί η ισότητα θέλει κόπο, θέλει να την πιστεύεις, θέλει να την ποτίζεις με έργα και ενέργειες».

«Στις ταραγμένες μέρες μας η ισότητα προϋποθέτει πρώτα από όλα ειρήνη. Απαιτεί σεβασμό στην ανθρώπινη ζωή», είπε, προσθέτοντας ότι «ζούμε στην εποχή που οι ΗΠΑ υπό τη διακυβέρνηση Τραμπ με την ανοχή της Ε.Ε. και σε απόλυτη συνεργασία με τον γενοκτόνο Νετανιάχου ανατρέπουν κάθε αρχή και αξία πάνω στην οποία κτίστηκαν οι διεθνείς σχέσεις μετά τον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο». «Επιτίθενται χωρίς καμία εξουσιοδότηση μαζί με το Ισραήλ στο Ιράν ξεκινώντας ένα πόλεμο που εξελίσσεται σε περιφερειακή σύγκρουση με απρόβλεπτες συνέπειες για τον λαό και τα κράτη της περιοχής μας. Μια σύγκρουση που δεν αφήνει ανεπηρέαστο τον τόπο μας μετά τις επιθέσεις στις Βρετανικές Βάσεις Ακρωτηρίου», υπογράμμισε η ΓΓ της ΠΕΟ.

Τα γεγονότα αυτά, τόνισε, «επιβεβαιώνουν πόσο αναγκαία επίκαιρη και διαχρονική είναι η απαίτησή μας για απομάκρυνση των βάσεων από την Κύπρο. Πόσο σωστή είναι η θέση μας για εξωτερική πολιτική που να μην προσδένει την Κύπρο στο άρμα των ΗΠΑ και του Ισραήλ αλλά να έχει ως πυξίδα και αφετηρία τον σεβασμό στις αρχές του διεθνούς δικαίου», ανέφερε.

«Αυτός ο επικίνδυνος πόλεμος πρέπει να σταματήσει. Το διεθνές δίκαιο πρέπει να γίνει σεβαστό», επεσήμανε, προσθέτοντας ότι «ο ιρανικός λαός είναι ο μόνος που έχει το δικαίωμα να αποφασίσει ελεύθερα και δημοκρατικά για το μέλλον του».

«Παγκόσμια μέρα της Γυναίκας με την Κύπρο στην τελευταία θέση της Ευρώπης στον δείκτη ισότητας και μάλιστα, όπως υποδεικνύει η έκθεση του Ευρωπαϊκού Ινστιτούτου για την Ισότητα των Φύλων, μεγαλώνει η απόσταση της Κύπρου από τον μέσο όρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης» ανέφερε η Σωτηρούλα Χαραλάμπους. «Στο σύνολο των χαμηλόμισθων οι γυναίκες είναι η πλειονότητα, η οικονομική κατάσταση των γυναικών έχει επιδεινωθεί από το 2020 μέχρι το 2025 και παράλληλα η Κύπρος καταγράφει ένα από τα ψηλότερα ποσοστά όπου οι γυναίκες ασχολούνται σχεδόν κατά αποκλειστικότητα με το σπίτι, το μεγάλωμα των παιδιών και τη φροντίδα των ηλικιωμένων», συμπλήρωσε.

«Ακούμε καθημερινά την Κυβέρνηση να διαφημίζει την Κύπρο που αλλάζει, ακούμε καθημερινά πανηγυρισμούς για τα καλά οικονομικά αποτελέσματα, όμως τα πιο πάνω στοιχεία επιβεβαιώνουν ότι η ανάπτυξή τους αφήνει πίσω ένα μεγάλο κομμάτι της κοινωνίας», σημείωσε.

«Για να ξεκολλήσουμε από τον πάτο, πρώτα και κύρια οφείλουμε να δώσουμε αξιοπρεπή και επαρκή ανταμοιβή στην εργασία των γυναικών», είπε η ΓΓ της ΠΕΟ, ζητώντας κατώτατο μισθό που να ανταποκρίνεται στο σημερινό κόστος διαβίωσης, κατοχύρωση του 38ώρου για όλους όσοι αμείβονται με τον κατώτατο μισθό, κατάργηση των εξαιρέσεων που σήμερα υπάρχουν στο διάταγμα, καθώς και μέτρα που να στηρίζουν τις συλλογικές συμβάσεις εργασίας (Σ.Σ.Ε.) και να αναγνωρίζουν τα μίνιμουμ πρόσληψης των Σ.Σ.Ε. ως υποχρεωτικά για τους τομείς που αυτά καλύπτουν. «Το νομοσχέδιο που ετοίμασε η Κυβέρνηση για εφαρμογή της οδηγίας της Ε.Ε. για επαρκείς μισθούς αυτή τη βασική αρχή δεν την υιοθετεί», πρόσθεσε.

«Η ΠΕΟ θα συνεχίσει να διεκδικεί μέσα από τις Σ.Σ.Ε μεγαλύτερες μισθολογικές αυξήσεις για τις χαμηλές κλίμακες με στόχο να σμικρυνθεί το μισθολογικό χάσμα», ανέφερε η κ. Χαραλάμπους.

«Για να ξεκολλήσουμε από τον πάτο», συνέχισε, «οφείλουμε να εισαγάγουμε πολιτικές που να ελαφρύνουν το βάρος που σήμερα σηκώνουν οι γυναίκες της Κύπρου, ιδιαίτερα οι νέες μητέρες, στην προσπάθεια συνδυασμού της εργασίας και οικογένειας». Η ΓΓ της ΠΕΟ ζήτησε αύξηση της άδειας μητρότητας, πλήρη κάλυψη του μισθού στις περιόδους μητρότητας, γονικής άδειας και της άδειας πατρότητας, καθώς και δημιουργία κοινωνικών υποδομών φροντίδας παιδιών και ηλικιωμένων από το κράτος και την τοπική αυτοδιοίκηση. Ζήτησε, ακόμη, ριζική αναθεώρηση των εισοδηματικών κριτηρίων και του ποσού για τα επιδόματα τέκνων, μονογονιών και για τη φοιτητική χορηγία, καθώς και επαρκείς μηχανισμούς ελέγχου «για να μη μένουν οι νόμοι στα χαρτιά».

Την ίδια ώρα, η Σωτηρούλα Χαραλάμπους είπε ότι «οφείλουμε να αντιμετωπίσουμε το χάσμα συντάξεων μεταξύ ανδρών και γυναικών που είναι στο 29%». Για την ΠΕΟ, σημείωσε, «η διασφάλιση επαρκούς εισοδήματος για όλους, άνδρες και γυναίκες μετά τη συνταξιοδότηση, είναι ένα από τα πιο βασικά ζητήματα της συζήτησης για τη συνταξιοδοτική μεταρρύθμιση όπως και η επίλυση με δίκαιο και ολοκληρωμένο τρόπο της μείωσης του 12%, της παραχώρησης σύνταξης χηρείας σε όλους τους άνδρες, η διευθέτηση του χρέους του κράτους προς το ΤΚΑ και η σωστή αξιοποίηση των αποθεμάτων του».

Για όλα αυτά τα ζητήματα, ανέφερε, «η ΠΕΟ θα συνεχίσει να δίνει τις μάχες της. Μάχες για τις γυναίκες, για την αξιοπρέπεια στην εργασία και στην κοινωνία».

«Σε αυτή την πορεία συμπαραστάτης και συνοδοιπόρος ήταν και συνεχίζει να είναι το ΑΚΕΛ», τόνισε η ΓΓ της ΠΕΟ, προσθέτοντας ότι «το ΑΚΕΛ έδωσε μάχες μέσα στην κοινωνία και στη Βουλή με τις γυναίκες για ισότητα, για την καταπολέμηση των διακρίσεων, για να αλλάξουν στάσεις και αντιλήψεις».

«Συνεχίζουμε μαζί για όλα όσα δικαιούνται οι γυναίκες της Κύπρου, για την ειρήνη, για επανένωση της Κύπρου, για να σπάσουμε κάθε αλυσίδα που μας κρατά μακριά από την ισότητα, για μια κοινωνία δίκαιη και ανθρώπινη», κατέληξε.

Εξάλλου σε ομιλία της κατά την εκδήλωση η ΓΓ της ΠΟΓΟ Ελένη Ευαγόρου, είπε ότι αυτός ο πόλεμος γίνεται για την εξυπηρέτηση των ιμπεριαλιστικών τους συμφερόντων και για την απόκτηση περισσότερων κοιτασμάτων ενέργειας και ακόμη περισσότερου κέρδους.

Βρισκόμαστε σήμερα εδώ για να υψώσουμε ακόμη πιο δυνατά τη φωνή για τα αιτήματα μας και τις διεκδικήσεις μας, κι ας γνωρίζουμε καλά πως είναι παράταιρη η εποχή για το δίκιο, σημείωσε.

Είπε ακόμα ότι, κανένα από τα αιτήματα μας δεν μπορεί να βρει έδαφος υπό την απειλή του πολέμου ενώ πολλοί αναφέρονται στα καταπατημένα δικαιώματα των γυναικών στο Ιράν και έχουν δίκαιο καθώς οι γυναίκες συνεχίζουν να αντιμετωπίζουν σοβαρούς περιορισμούς στις βασικές τους ελευθερίες, από την υποχρεωτική μαντίλα και τις διακρίσεις στο οικογενειακό δίκαιο μέχρι τη βίαιη καταστολή όσων τολμούν να διαμαρτυρηθούν, όπως έδειξε τραγικά και η υπόθεση της Mahsa Amini.

Αλλά, είπε συνεχίζοντας είναι τεράστια υποκρισία να ισχυρίζονται ότι ο πόλεμος αυτός που ξεκίνησαν οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, γίνεται για τα δικαιώματα των γυναικών ή τα ανθρώπινα δικαιώματα αν σκεφτούμε ότι στις ίδιες τις ΗΠΑ υπάρχουν σοβαρά πισωγυρίσματα σε κατακτήσεις των γυναικών, όπως το δικαίωμα στην άμβλωση, όταν βρίσκεται στην εξουσία ένας άνθρωπος που σήμερα διερευνάται για συμμετοχή σε δίκτυο σεξουαλικής κακοποίησης ανήλικων κοριτσιών.

Συνέχισε λέγοντας ότι ως Γυναικείο Κίνημα ΠΟΓΟ «βρεθήκαμε διαχρονικά στο πλευρό του ΑΚΕΛ και του Λαϊκού Κινήματος στους αγώνες για ειρήνη, για την απαλλαγή της χώρας μας από τις Βρετανικές βάσεις που σκορπίζουν τον τρόμο και τον θάνατο. Ως Γυναικείο Κίνημα ΠΟΓΟ απαιτούμε αναγνώριση της απλήρωτης εργασίας ως κοινωνικά αναγκαίας εργασίας, ζητούμε ενίσχυση από το κράτος με δομές που να μας απαλλάσσουν από τα δυσβάσταχτα βάρη».

Η κ. Ευαγόρου στην ομιλία της ανέφερε ότι είναι αναγκαίο να ληφθούν άμεσα μέτρα για την προώθηση της ισότιμης συμμετοχής των ανδρών στη φροντίδα με την ενίσχυση της άδειας και του επιδόματος πατρότητας, να προωθηθούν μέτρα για καταπολέμηση των έμφυλων στερεοτύπων που μας εγκλωβίζουν, να δοθεί κρατική στήριξη στις γυναίκες που ζουν σε πιο ευάλωτες συνθήκες.

Το Γυναικείο Κίνημα ΠΟΓΟ «επιμένει στην ανάγκη επανέναρξης ουσιαστικών συνομιλιών για λύση στη συμφωνημένη βάση, που θα οδηγήσει σε μια Κύπρο ελεύθερη, επανενωμένη και αποστρατιωτικοποιημένη, μια γέφυρα ειρήνης στην περιοχή. Γιατί η επανένωση του τόπου και του λαού μας αποτελεί βασική προϋπόθεση ώστε οι γυναίκες της Κύπρου να ενώσουν τις δυνάμεις τους και να διεκδικήσουν την ουσιαστική ισότητα», είπε καταλήγοντας.