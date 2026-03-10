Ασθενής ψηλή πίεση επηρεάζει την περιοχή, ενώ ασθενής χαμηλή πίεση αναμένεται από την Πέμπτη. Από αύριο στην ατμόσφαιρα θα αιωρείται κατά διαστήματα σκόνη.

Απόψε, ο καιρός θα είναι κυρίως αίθριος. Οι άνεμοι θα πνέουν κυρίως βόρειοι ως βορειοανατολικοί ασθενείς μέχρι μέτριοι, 3 με 4 μποφόρ, και παροδικά τοπικά μέτριοι μέχρι ισχυροί, 4 με 5 μποφόρ. Η θάλασσα στα δυτικά θα είναι λίγο ταραγμένη και στα υπόλοιπα παράλια λίγο ταραγμένη μέχρι ταραγμένη. Η θερμοκρασία θα πέσει γύρω στους 5 βαθμούς στο εσωτερικό, γύρω στους 9 στα παράλια και γύρω στους μηδέν βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά, όπου τοπικά πιθανό να σχηματιστεί παγετός.

Αύριο, ο καιρός θα είναι κυρίως αίθριος ωστόσο μετά το μεσημέρι αναμένεται να παρατηρηθούν αυξημένες νεφώσεις, στα ορεινά και στα δυτικά. Οι άνεμοι θα πνέουν βορειοανατολικοί ως ανατολικοί ασθενείς μέχρι μέτριοι, 3 με 4 μποφόρ, και τοπικά μέτριοι μέχρι ισχυροί, 4 με 5 μποφόρ. Η θάλασσα στα δυτικά θα είναι λίγο ταραγμένη και στα υπόλοιπα παράλια λίγο ταραγμένη μέχρι ταραγμένη. Η θερμοκρασία θα ανέλθει γύρω στους 20 βαθμούς στο εσωτερικό, γύρω στους 21 στα παράλια και γύρω στους 9 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά.

Το βράδυ, θα εμφανίζονται αυξημένες ψηλές νεφώσεις κατά διαστήματα. Οι άνεμοι θα πνέουν κυρίως βόρειοι ως βορειοανατολικοί ασθενείς μέχρι μέτριοι, 3 με 4 μποφόρ, και παροδικά τοπικά μέτριοι μέχρι ισχυροί, 4 με 5 μποφόρ. Η θάλασσα στα δυτικά θα είναι λίγο ταραγμένη και στα υπόλοιπα παράλια λίγο ταραγμένη μέχρι ταραγμένη.

Την Πέμπτη και την Παρασκευή, θα παρατηρούνται κατά διαστήματα αυξημένες τοπικές νεφώσεις, οι οποίες μετά το μεσημέρι αναμένεται να δώσουν μεμονωμένες βροχές, κυρίως στα ορεινά αλλά και σε περιοχές νοτίως του Τροόδους.

Το Σάββατο, θα εμφανίζονται μέσες και ψηλές νεφώσεις και αναμένεται να πέσουν τοπικές βροχές.

Η θερμοκρασία μέχρι την Παρασκευή δεν αναμένεται να σημειώσει αξιόλογη μεταβολή, παραμένοντας έτσι λίγο πιο πάνω από τις μέσες κλιματολογικές τιμές, ενώ το Σάββατο αναμένεται να σημειώσει μικρή πτώση.

Οι θερμοκρασίες που καταγράφηκαν σήμερα και η σχετική υγρασία στις 2 το απόγευμα ήταν: